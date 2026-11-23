Οι δύο εμφανίσεις της Έμα Σάπλιν εντάσσονται στους εορτασμούς για τα 20 χρόνια του gazarte.

Μία από τις πιο ξεχωριστές και επιβλητικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής επιστρέφει στην Αθήνα. Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, το gazarte origin stage υποδέχεται τη σπουδαία Έμα Σάπλιν, τη Γαλλίδα ερμηνεύτρια που επαναπροσδιόρισε τα όρια ανάμεσα στην όπερα, τη νεοκλασική μουσική και τη σύγχρονη pop, για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ατμόσφαιρα και μουσική μαγεία.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εμφανίσεις στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου, η Σάπλιν έχει κατακτήσει μια εντελώς δική της θέση στο διεθνές μουσικό στερέωμα.

Αρνούμενη να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, ανέπτυξε σταδιακά ένα πρωτότυπο ύφος που συνδύαζε φαινομενικά αντίθετους κόσμους, δημιουργώντας μια νέα, συναρπαστική μουσική γλώσσα. Η επιλογή της δε, να ερμηνεύει μεγάλο μέρος του πρώιμου έργου της στα μεσαιωνικά ιταλικά, αντλώντας έμπνευση από την κλασική λογοτεχνία και την ποίηση, προσέδωσε στις συνθέσεις της έναν διαχρονικό, μυστηριακό χαρακτήρα που έμελλε να γίνει το προσωπικό της σήμα κατατεθέν.

Το 1998, η κυκλοφορία του εμβληματικού Carmine Meo σηματοδότησε την αρχή μιας εντυπωσιακής διεθνούς διαδρομής. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και πολυπλατινένιες διακρίσεις, το άλμπουμ καθιέρωσε την Σάπλιν ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του classical crossover, χαρίζοντας στο κοινό διαχρονικές συνθέσεις όπως το καθηλωτικό Spente le Stelle.

{https://youtu.be/Ig_1k-1od_Y?si=rvJ9-rICGahDLcqG}

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Η συνέχεια υπήρξε εξίσου συναρπαστική, με το Etterna να διευρύνει ακόμη περισσότερο τους μουσικούς της ορίζοντες, μέσα από τη συνεργασία της με τον καταξιωμένο κινηματογραφικό συνθέτη Graeme Revell και τη συμμετοχή της London Philharmonic Orchestra και της χορωδίας της, σε ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ιστορικά Abbey Road Studios.

Τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, παραγωγός, αλλά και δημιουργός με έντονη παρουσία στον χώρο της φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών, η Έμα Σάπλιν αντιμετωπίζει κάθε της έργο ως μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

Αυτή η αφοσίωση στη λεπτομέρεια και την αισθητική έχει μεταφερθεί και στις ζωντανές εμφανίσεις της, που ξεπερνούν τα όρια μιας συμβατικής συναυλίας, συνδυάζοντας τη μουσική με τη θεατρικότητα, τη δραματουργία και την έντονη συναισθηματική έκφραση.

Η διεθνής της πορεία την έχει οδηγήσει σε μερικούς από τους πλέον εντυπωσιακούς συναυλιακούς χώρους του πλανήτη, από το Παλάτι του Κρεμλίνου στη Μόσχα και την Esplanade της Σιγκαπούρης, μέχρι την ιστορική αρένα της Καισάρειας, σκηνές της Λατινικής Αμερικής και μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, οι συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως οι Paolo Conte και Graeme Revell, αλλά και η συμμετοχή της στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Red Planet, επιβεβαιώνουν την πολυσχιδή δημιουργική της προσωπικότητα.

Η σχέση της με την Ελλάδα

Η σχέση της Έμα Σάπλιν με την Ελλάδα είναι, ωστόσο, κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη στάση στην παγκόσμια περιοδεία της. Η Γαλλίδα ντίβα έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια έναν ιδιαίτερο δεσμό με το ελληνικό κοινό, έχοντας πραγματοποιήσει αξέχαστες εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Λυκαβηττός και το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία της κατέχει και η συνεργασία της με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον οποίο μοιράστηκε τη σκηνή στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ενώ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για την Ελλάδα, τον πολιτισμό της και τη θρυλική Μαρία Κάλλας, την οποία θεωρεί μία από τις σημαντικότερες φωνές διαχρονικά και παγκοσμίως.

Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, η Emma Shapplin επιστρέφει στην Αθήνα για δύο ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις με το κοινό που την έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Με την απαράμιλλη φωνή της και ένα ρεπερτόριο που διατρέχει τις σημαντικότερες στιγμές της σπουδαίας δισκογραφίας της, υπόσχεται δύο βραδιές όπου η λυρική μεγαλοπρέπεια θα συναντήσει τη σύγχρονη μουσική έκφραση, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο, ρομαντισμό και συγκίνηση.

Οι δύο εμφανίσεις εντάσσονται στους εορτασμούς για τα 20 χρόνια του gazarte, που συνεχίζει να υποδέχεται καλλιτέχνες διεθνούς ακτινοβολίας και να δημιουργεί ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες στην καρδιά της Αθήνας.

Πληροφορίες



Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση:

gazarte.gr, more.com

Τιμές εισιτηρίων: από 35€

*H κατανάλωση δεν είναι υποχρεωτική

**Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό