Γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στηρίζοντας την πρωτοβουλία συλλογής 500.000 υπογραφών για τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.

Μια ξεχωριστή συναυλία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα διοργανώνει ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026 (στις 20:00), στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), η συναυλία φιλοδοξεί να μετατρέψει τη μουσική σε συλλογική φωνή ευαισθητοποίησης και διεκδίκησης απέναντι στην έμφυλη βία.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Στο κάλεσμα του οργανισμού ανταποκρίνονται αφιλοκερδώς και με αλφαβητική σειρά οι καλλιτέχνες:

Αντώνης Αγγελίδης

Μυρτώ Βασιλείου

Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Τάκης Ζαχαράτος

Έλενα Κελεσίδου

Γιώτα Νέγκα

Δήμητρα Σελεμίδου

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μάριος Φραγκούλης

Τη μουσική διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας που θα πλαισιώσει τη βραδιά υπογράφει ο Στάθης Σούλης.

Στόχος οι 500.000 υπογραφές για τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.

Πέρα από τον καλλιτεχνικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της πανελλαδικής πρωτοβουλίας λαϊκής νομοθέτησης, η οποία υλοποιείται από τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος» με τη συμμετοχή του πολιτικού φορέα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».



Σκοπός της καμπάνιας είναι η συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, ώστε, βάσει της συνταγματικά προβλεπόμενης διαδικασίας, να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή πρόταση νόμου για την επίσημη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και τη λήψη αυστηρότερων θεσμικών μέτρων αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.



Οι πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία μπορούν να καταθέσουν την ψηφιακή τους υπογραφή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας demokrates.gr/vote.

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Λίγα λόγια για το «Γίνε Άνθρωπος»

Ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» ιδρύθηκε από επιστήμονες και οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών, οι οποίες αποτελούν και ιδρυτικά του μέλη.

Δραστηριοποιείται συστηματικά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση, την εκπαίδευση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων και οικογενειών, καθώς και τη διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών για μια κοινωνία με μηδενική ανοχή στην κακοποίηση.

Πληροφορίες Εκδήλωσης



• Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

• Ώρα έναρξης: 20:00

• Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»