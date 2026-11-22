Σύμφωνα με τον Άλβαρο Πούτσε, η διατήρηση της κοιλιάς σε θέση σύσπασης μεταβάλλει την πίεση εντός της κοιλιακής χώρας και μπορεί να «υπερφορτώσει» τις μυικές δομές του σώματος.

Η ιδέα της συστολής της κοιλιάς κατά το περπάτημα αποτελεί εδώ και χρόνια ένας προτεινόμενος τρόπος ενεργοποίησης των μυών στο σημείο και βελτίωσης της στάσης του σώματος.

Ωστόσο, ο γυμναστής Άλβαρο Πούτσε αναφέρει ότι το περπάτημα ενώ σφίγγουμε την κοιλιά δεν προσφέρει από μόνο του σημαντικά οφέλη και ότι, όταν επαναλαμβάνεται συνεχώς, μπορεί να προκαλέσει περιττή καταπόνηση. Αυτή η κίνηση προκαλεί μια ελαφρά ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού μυός, μιας περιοχής στο μέσο μέρος του σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το «σφίξιμο» είναι περιορισμένο και ανεπαρκές τουλάχιστον για όσους ψάχνουν μία πιο λειτουργική εκγύμναση στην περιοχή της κοιλιάς.

Υπάρχουν ασκήσεις που γυμνάζουν τους συγκεκριμένους μύες με μεγαλύτερη ένταση, καθιστώντας τους πιο κατάλληλους εάν ο στόχος είναι η αύξηση της δύναμης και της μάζας στο σημείο.

Συνέπειες και σωματική καταπόνηση που προκαλεί η σύσπαση της κοιλιάς

Η διατήρηση της κοιλιάς σε θέση σύσπασης μεταβάλλει την πίεση εντός της κοιλιακής κοιλότητας και μπορεί να «υπερφορτώσει» τις μυικές δομές που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλληλα, η συγκεκριμένη τακτική, εφόσον γίνεται συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην περιοχή του πυέλου.

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Ακόμη, το σφίξιμο της κοιλιάς προκαλεί επίσης, με την πάροδο του χρόνου, προβλήματα στην αναπνοή και δημιουργεί πίεση στην κοιλιακή χώρα και τους σπόνδυλους. Επομένως, ο γνωστός γυμναστής συνιστά να αποφεύγετε αυτή τη στάση κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

H εναλλακτική λύση

Η επιδίωξη μιας συγκεκριμένης σωματικής κατάστασης και η διατήρηση υψηλών στάνταρ στην εκγύμναση του σώματος έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στη χρήση λανθασμένων τρόπων στην καθημερινότητα τους, ακόμη και κατά το περπάτημα.

Ο Άλβαρο Πούτσε προτείνει αντί να τραβάτε το στομάχι προς τα μέσα, να κάνετε κίνηση τραβώντας το σώμα προς τα πάνω και νοητά να σηκώνεται το κεφάλι σας ψηλότερα. Η συγκεκριμένη άσκηση βοηθά να ισιώσετε το σώμα σας, να ανοίξετε ελαφρά το στήθος σας και να τραβήξετε τους ώμους σας προς τα πίσω, αντί να τους αφήσετε να πέσουν προς τα εμπρός. Η συγκεκριμένη στάση βοηθά πρακτικά στη «ευθυγράμμιση» του σώματος και την προώθηση μιας πιο άνετης στάσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενδυνάμωση του κορμού απαιτεί συγκεκριμένες ασκήσεις μαζί με συντονισμένη αναπνοή και αποφυγή της τραβήγματος της κοιλιάς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η βασική σύσταση του είναι να περπατάτε με σκοπό να «ψηλώνετε» με κάθε βήμα, χωρίς να πιέζετε την αναπνοή σας και τον κορμό σας.

Πηγή: radiomitre.cienradios.com