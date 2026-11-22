Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία όταν ρωσικό πύραυλος μπήκε στον εναέριο χώρο προκαλώντας την αντίδραση των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ένα σοβαρό περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας σημειώθηκε πρόσφατα με το ΝΑΤΟ να δίνει άμεση εντολή κατάρριψης σε σουηδικό μαχητικό Gripen.

Παρά την εντολή από το ΝΑΤΟ, ο Σουηδός πιλότος, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, δεν μπόρεσε να εξακριβώσει τη φύση του αντικείμενου που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιήσει βολή. Αρχικά, η απειλή είχε αναγνωριστεί ως πιθανός ρωσικός πύραυλος cruise Kh-101.

Τα στοιχεία για το περιστατικό έδωσε στη δημοσιότητα ο επιχειρησιακός διοικητής των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Ιρένεους Νοβάκ μιλώντας σε πολωνική εφημερίδα. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος ακόμη ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης Saab 340 και ένα ολλανδικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού MRTT.

Τι εντόπισαν οι πολωνικές αρχές

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου έγινε κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Μάλιστα, στην Πολωνία καταγράφηκαν συνολικά 11 αντικείμενα που θεωρήθηκαν πιθανές απειλές. Τρία πέρασαν τα σύνορα και έπεσαν σε πολωνικό έδαφος.

Οι εκτιμήσεις των αρχών ανέφεραν πως επρόκειτο για δύο πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Μάλιστα, ένα εκ των βλημάτων φέρεται να έπεσε κοντά στο χωριό Νόβι Λιπόβιετς, περίπου 62 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

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Κατά την εξέταση πιστοποιήθηκε ότι πρόκειται για πύραυλο που είχε κατασκευαστεί στη Ρωσία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η εξέταση των συντριμμιών έδειξε επίσης ότι η πολεμική κεφαλή εξερράγη ενώ ο πύραυλος βρισκόταν ακόμη στον αέρα.

Η αντίδραση Τουσκ

Ο Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση» της Μόσχας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με το γεγονός ότι η Πολωνία φιλοξένησε στρατιωτική άσκηση του «συνασπισμού των προθύμων», ενώ απάντησε και στον Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε λόγο για «κατά λάθος» εισβολές ρωσικών drones και πυραύλων στη χώρα.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ- Κάμις, είπε ότι τα αντικείμενα έπεσαν στο Νόνι Λιπόβιετς, το Μολόντιτς, και το Ρούντνικ ναντ Σάνεμ και επίσης κατήγγειλε πρόκληση της Μόσχας. Το ένα από τα τρία αντικείμενα εξερράγη, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

«Υπήρχε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και εισβολή αντικειμένων από τη Ρωσία. Ήταν ένας πύραυλος Kh-101… στη δεύτερη περίπτωση επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για πύραυλο και στην τρίτη πιθανότατα ήταν ένα drone», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου έγινε καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις γέφυρες.