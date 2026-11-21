Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Βερολίνο με συμμάχους του Κιέβου, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι διατεθειμένες να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγύηση ασφαλείας ανάλογη με εκείνη που προβλέπει το άρθρο 5» της συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού.

Η Ουκρανία επιθυμεί «διακαώς» να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κι ενώ η ιδέα να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας συγκρίσιμες με εκείνες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου επανέρχεται στο επίκεντρο των συζητήσεων των χωρών της Δύσης.

«Ασφαλώς, η Ουκρανία επιθυμεί διακαώς να εισέλθει στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, ενώ έκρινε πως η ένταξη στη Συμμαχία συνιστά μία «από τις προφανέστερες εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία.

Το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, που έχει αποκλείσει η Ουάσιγκτον από το 2025, έχει επανέλθει τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που νέες συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή, διάρκειας σχεδόν πέντε ετών.

Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Βερολίνο με συμμάχους του Κιέβου, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι διατεθειμένες να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγύηση ασφαλείας ανάλογη με εκείνη που προβλέπει το άρθρο 5» της συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού.

Το συγκεκριμένο άρθρο, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον του συνόλου των συμμαχικών χωρών.

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη συνάντηση του Βερολίνου, τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης της συζήτησης σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, το Μέγαρο των Ηλυσίων εκτίμησε χθες ότι η παροχή στο Κίεβο προστασίας «τύπου Άρθρου 5» θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.