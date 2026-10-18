Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούνται δημοψήφισμα για την προεδρία Τραμπ, η σχέση των δύο ηγετών φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο σημείο ρήξης.

Η επιδεινούμενη σχέση των ΗΠΑ με την Ουκρανία επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, κατά πόσο το Κίεβο μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη ρωσική στρατιωτική πίεση, εάν περιοριστεί η κρίσιμη επιχειρησιακή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε δημοσίευμά τους, οι New York Times εξετάζουν τις επιπτώσεις της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ των Τραμπ και Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η αντιπαράθεσή τους δεν αφορά μόνο τις προσωπικές τους διαφωνίες ή τη διπλωματική διαχείριση του πολέμου. Το πραγματικό διακύβευμα είναι η συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας, η οποία εξακολουθεί να καλύπτει κρίσιμες ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η δυνατότητα της Ευρώπης να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος του βάρους.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις διαφωνίες για την κατάπαυση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, την αμερικανική συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ και τις ανησυχίες για την πρόσβαση της Ουκρανίας σε στρατιωτικές πληροφορίες και δορυφορικές επικοινωνίες. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές εντείνουν την πίεση προς το Κίεβο, την ώρα που η διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει εύθραυστη.

Η αμερικανική στρατηγική αλλάζει και το Κίεβο ανησυχεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έχοντας δεσμευθεί ότι θα επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η σύγκρουση συνεχίζεται και η νέα αμερικανική προσέγγιση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με το εύρος της υποστήριξης που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει σαφώς διαφορετική στάση από εκείνη του Τζο Μπάιντεν, επί της προεδρίας του οποίου οι ΗΠΑ διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στον Ζελένσκι, ενώ παράλληλα έχει επιδιώξει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Η μεταβολή αυτή δεν σημαίνει ότι έχει διακοπεί συνολικά η αμερικανική υποστήριξη. Όπως επισημαίνει η ανάλυση των New York Times για την εξέλιξη της αμερικανικής βοήθειας, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: ορισμένες μορφές υποστήριξης έχουν περιοριστεί ή μεταβληθεί, ενώ άλλες εξακολουθούν να λειτουργούν. Οι στρατιωτικές πληροφορίες, η διπλωματική παρουσία και η υποστήριξη συγκεκριμένων αμυντικών δυνατοτήτων εξακολουθούν να έχουν σημασία για το Κίεβο.

Αυτό ακριβώς καθιστά τη σημερινή κρίση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ακόμη και χωρίς μια επίσημη απόφαση για πλήρη διακοπή της βοήθειας, μια παρατεταμένη πολιτική σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει την ταχύτητα, την έκταση ή τους όρους της συνεργασίας των δύο χωρών.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου είναι η ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών. Η αμερικανική συνδρομή επιτρέπει στην Ουκρανία να εντοπίζει απειλές, να αξιολογεί τις κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων και να προετοιμάζεται για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η σημασία αυτής της συνεργασίας έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά τις προηγούμενες εντάσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Το 2025, μετά την επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η αμερικανική κυβέρνηση είχε αναστείλει προσωρινά ορισμένες μορφές ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών, ασκώντας πίεση στην ουκρανική πλευρά για την επίτευξη συμφωνίας.

Στη συνέχεια, η συνεργασία συνεχίστηκε σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ η Ουάσιγκτον διατήρησε σημαντικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών που συνδέονται με την άμυνα της Ουκρανίας. Η υποστήριξη αυτή, ωστόσο, δεν είναι ενιαία: η αμερικανική συνδρομή για ορισμένες επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας διαφέρει από την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ρωσικών επιθέσεων κατά ουκρανικών στόχων.

Οι πρόσφατες εντάσεις αναζωπύρωσαν τους φόβους στο Κίεβο για το ενδεχόμενο νέων περιορισμών. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί ότι έχει αποφασιστεί νέα συνολική διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών.

Patriot και αεράμυνα: Το δύσκολο κενό που θα άφηνε μια υποχώρηση των ΗΠΑ

Η αεράμυνα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία εξάρτησης της Ουκρανίας από τη δυτική υποστήριξη. Οι ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστήσει αναγκαία τη διαρκή προστασία των πόλεων, των ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων στρατηγικών υποδομών.

Τα αμερικανικά συστήματα Patriot και οι αντίστοιχοι πύραυλοι αναχαίτισης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες αεροπορικές απειλές. Ωστόσο, η διατήρηση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας προϋποθέτει επαρκή αποθέματα πυρομαχικών, τεχνική υποστήριξη και συνεχή αναπλήρωση των αναλώσιμων συστημάτων.

Η Ουκρανία έχει ενισχύσει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες και έχει αναπτύξει εγχώρια παραγωγή όπλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να αντικαταστήσει γρήγορα όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον τομέα της προηγμένης αεράμυνας και της στρατιωτικής πληροφόρησης.

Αυτό σημαίνει ότι μια παρατεταμένη επιδείνωση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από το διπλωματικό επίπεδο. Θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο προστατεύει τον πληθυσμό του και τις υποδομές του από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Starshield: Η δορυφορική τεχνολογία στο επίκεντρο της κρίσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ζήτημα της πρόσβασης της Ουκρανίας στο Starshield, το στρατιωτικής χρήσης δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών της SpaceX, το οποίο συνδέεται με την ευρύτερη τεχνολογική υποδομή Starlink.

Το σύστημα έχει σημαντικό ρόλο στις επικοινωνίες των ουκρανικών δυνάμεων, στον συντονισμό επιχειρήσεων και στη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η αξιοπιστία των δορυφορικών συνδέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ένα πεδίο μάχης όπου οι επίγειες επικοινωνίες μπορεί να διακοπούν ή να καταστραφούν.

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, ουκρανικές πηγές ανέφεραν προβλήματα που αφορούσαν τη χρήση της στρατιωτικής δορυφορικής υπηρεσίας από συσκευές εν κινήσει. Σύμφωνα με το Associated Press, ένας νέος περιορισμός διέκοπτε τη σύνδεση όταν ένα τερματικό κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων την ώρα, δημιουργώντας δυσκολίες στη λειτουργία ορισμένων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ουκρανός σύμβουλος αμυντικής τεχνολογίας Σερχίι Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι το Κίεβο βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τη SpaceX και το αμερικανικό Πεντάγωνο για την άρση του περιορισμού. Εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία ότι το ζήτημα δεν ήταν αποκλειστικά τεχνικό ή εμπορικό, αλλά ενδεχομένως συνδεόταν και με την πολιτική συγκυρία.

Η ουκρανική πλευρά εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων διαφορετικά πακέτα δορυφορικών υπηρεσιών και άλλους παρόχους, όπως η Amazon και η OneWeb. Ωστόσο, η αντικατάσταση μιας ήδη ενσωματωμένης υποδομής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο και σημαντικούς πόρους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι ο ίδιος ή ο Έλον Μασκ ευθύνονταν για τον περιορισμό της υπηρεσίας, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η λειτουργία του συστήματος είχε βελτιωθεί, χωρίς να έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η ενεργειακή εκεχειρία που πυροδότησε νέα αντιπαράθεση

Η κρίση μεταξύ των δύο ηγετών εντάθηκε περαιτέρω μετά την προσπάθεια του Τραμπ να επιτύχει μια μερική εκεχειρία που θα περιόριζε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 11 Οκτωβρίου ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για την παύση των συγκεκριμένων επιθέσεων. Ο Ζελένσκι, ωστόσο, δήλωσε ότι η συμφωνία δεν είχε συμφωνηθεί με τον τρόπο που παρουσίασε ο Τραμπ και επέκρινε τη Ρωσία για τη συνέχιση των επιθέσεων κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Κίεβο υποστήριξε ότι είχε τηρήσει την παύση των επιθέσεων, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία συνέχιζε να πλήττει ενεργειακούς στόχους. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαν καταγραφεί περισσότερες από 100 ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στις 15 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα συνέχιζε πλέον να τηρεί την παύση των επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Την ίδια περίοδο αναφέρθηκε επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήριο στην περιοχή του Ριαζάν, στη Ρωσία.

Η απόφαση αυτή έφερε τις δύο κυβερνήσεις σε ακόμη μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Ο Τραμπ κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Κιέβου απαράδεκτες.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχθεί μονομερείς περιορισμούς όσο η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει τις δικές της υποδομές. Η διαφωνία αποτυπώνει τη διαφορετική αντίληψη των δύο πλευρών για το πώς πρέπει να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση: η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις επιθέσεις και να δημιουργήσει προϋποθέσεις διαπραγματεύσεων, ενώ το Κίεβο θεωρεί ότι η εκεχειρία δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν τηρείται αμοιβαία.

Το ρωσικό ντίζελ και η κατηγορία ότι η Ουάσιγκτον ενισχύει τη Μόσχα

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι η συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ συνέδεσε με την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, καθώς και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια τέτοια συμφωνία προσφέρει οικονομικό όφελος στη Ρωσία, τη στιγμή που η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της χώρας του.

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, το Κίεβο αντιτίθεται σε μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας χωρίς αντίστοιχες εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Ζελένσκι επέκρινε ανοιχτά τη συμφωνία, ενώ ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν υποστήριξε ότι η κίνηση ενισχύει τα οικονομικά μέσα του Ρώσου προέδρου. Αντίστοιχα, άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχία για το μήνυμα που εκπέμπει η χαλάρωση των περιορισμών σε μια περίοδο συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, προβάλλει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οικονομικά κίνητρα και διαπραγματευτικές κινήσεις για να οδηγηθεί η Ρωσία σε συμφωνία. Η διαφωνία, επομένως, δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά και την ίδια τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Δύση απέναντι στη Μόσχα.

Η Ευρώπη επιχειρεί να καλύψει το κενό

Μπροστά στην αβεβαιότητα για τη μελλοντική στάση των ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη να ενισχύσουν περαιτέρω την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι επιδίωξε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Σύμφωνα με το Reuters, ζήτησε περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα ευρωπαϊκή στήριξη, επικαλούμενος τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και τις δυσκολίες που δημιουργεί ένας ακόμη χειμώνας πολέμου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν όλες την ίδια προσέγγιση απέναντι στις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πολλοί ηγέτες υποστήριξαν το δικαίωμα της Ουκρανίας να πλήττει υποδομές που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις συγκεκριμένες στρατιωτικές ενέργειες.

Παρά τις διαφορές, η ανησυχία για πιθανή αποδυνάμωση της αμερικανικής στήριξης ενισχύει την πίεση προς την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει άμεσα κάθε αμερικανική δυνατότητα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η προηγμένη αεράμυνα, οι στρατιωτικές πληροφορίες και ορισμένες δορυφορικές υποδομές.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική καλείται, συνεπώς, να αντιμετωπίσει δύο παράλληλες προκλήσεις: να διατηρήσει τη στρατιωτική και οικονομική αντοχή της Ουκρανίας και να αποφύγει μια βαθύτερη διάσπαση μεταξύ των δυτικών συμμάχων.

Η διπλωματία συνεχίζεται, αλλά η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται

Παρά την ένταση, η Ουάσιγκτον δεν έχει εγκαταλείψει επισήμως την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι επιδιώκει μια συμφωνία, ενώ η αμερικανική διπλωματική προσπάθεια έχει επικεντρωθεί σε διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή απεσταλμένων του προέδρου και στενών συνεργατών του.

Ωστόσο, η σχέση των δύο προέδρων παραμένει εύθραυστη. Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι η Ρωσία δεν επιδεικνύει πραγματική διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και περιορισμός των στρατιωτικών ενεργειών για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συμφωνίας.

Η αντιπαράθεση γύρω από την ενεργειακή εκεχειρία, το ντίζελ και τις στρατιωτικές επικοινωνίες έχει αυξήσει την καχυποψία. Το πρόβλημα είναι ότι η διπλωματική ένταση εξελίσσεται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τις ουκρανικές υποδομές να παραμένουν εκτεθειμένες σε ρωσικές επιθέσεις.

Το ενδεχόμενο μιας νέας ρήξης δεν αφορά, επομένως, μόνο τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο ηγετών. Εάν επηρεάσει την επιχειρησιακή συνεργασία των χωρών τους, οι συνέπειες θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές στο πεδίο της μάχης.

Μπορεί η Ουκρανία να αντέξει χωρίς την ίδια αμερικανική στήριξη;

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, η σχέση Τραμπ – Ζελένσκι έχει πλέον άμεση στρατηγική σημασία για την πορεία του πολέμου. Η αμερικανική υποστήριξη δεν περιορίζεται στην αποστολή όπλων, αλλά περιλαμβάνει πληροφορίες, τεχνολογικές δυνατότητες, διπλωματική συνεργασία και μέσα που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν γρήγορα.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει δικές της δυνατότητες και έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με ευρωπαϊκές χώρες. Παρ' όλα αυτά, η πλήρης υποκατάσταση της αμερικανικής συνδρομής θα απαιτούσε σημαντικούς πόρους, χρόνο και συντονισμό μεταξύ των συμμάχων.

Για την Ευρώπη, η κρίση αποτελεί δοκιμασία της δυνατότητάς της να στηρίξει την Ουκρανία σε βάθος χρόνου, ακόμη και εάν η αμερικανική πολιτική μεταβληθεί. Για την Ουάσιγκτον, το διακύβευμα αφορά την αξιοπιστία της ως συμμάχου, αλλά και την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος μέσω διαπραγματεύσεων.

Και για το Κίεβο, η πρόκληση είναι διπλή: να συνεχίσει να αμύνεται απέναντι στη Ρωσία και ταυτόχρονα να διατηρήσει τη δυτική υποστήριξη χωρίς να αποδεχθεί όρους που θεωρεί ότι υπονομεύουν την ασφάλειά του.