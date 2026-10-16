«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζελένσκι. Έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Newsmax, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, 15 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας τον Ουκρανό πρόεδρο «όχι καλό άνθρωπο».

«Ο Ζελένσκι δεν είναι καλός άνθρωπος για να συνεργαστούμε μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν επιθυμεί να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Λέει ότι θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά δεν το επιθυμεί. Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζελένσκι. Έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας τις κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπάιντεν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

{https://x.com/atrupar/status/2110888293436977249}

Σε τεντωμένο σχοινί

Οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ επιδεινώθηκαν σημαντικά, όταν ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου - ένας ισχυρισμός που αμφισβητούν ειδικοί. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση απείλησε να διακόψει την παροχή πληροφοριών και την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, εάν το Κίεβο δεν σταματούσε τις επιθέσεις.

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Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά συμφωνία που επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί λόγω της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε μονομερώς ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αιφνιδιάζοντας τους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Αν και το Κίεβο υποστήριξε την εκεχειρία και δήλωσε ότι είχε αναστείλει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων μετά την ανακοίνωσή της, η Μόσχα συνέχισε να επιτίθεται στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς να δεχθεί επικρίσεις από τον Τραμπ.

«Πιστεύω ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ κάνουν λάθος. Δεν ξέρω ποιος τον ωθεί προς τη λάθος κατεύθυνση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, πράγματι… Ωστόσο, το ζήτημα είναι πιο σύνθετο και δεν αφορά απλώς τα προσωπικά μου συναισθήματα».

Με πληροφορίες από kyivindependent.com