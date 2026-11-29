Το Ιράν χρησιμοποίησε το σύστημα δορυφόρων Starlink σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών στόχων ως απάντηση σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε χθες (28/11) η εφημερίδα Washington Post η οποία τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink. Η ομάδα του κατάλαβε ότι οι χρήσεις συνδέονταν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν το σύστημα Starshield για επιθέσεις με drones-καμικάζι, μέσω ενός φθηνότερου πλάνου που προορίζεται για χερσαίες επιχειρήσεις, όπως τονίζεται στο γνωστό διεθνή μέσο. Το Starlink δε διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί.
Η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η χρήση του Starlink σε περιοχές στρατιωτικών συγκρούσεων, ο έλεγχός του από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και η παράνομη χρήση του από πλευρές στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο εν μέσω των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν.