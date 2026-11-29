O Ίλον Μασκ, εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink από το Ιράν.

Το Ιράν χρησιμοποίησε το σύστημα δορυφόρων Starlink σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών στόχων ως απάντηση σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε χθες (28/11) η εφημερίδα Washington Post η οποία τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink. Η ομάδα του κατάλαβε ότι οι χρήσεις συνδέονταν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν το σύστημα Starshield για επιθέσεις με drones-καμικάζι, μέσω ενός φθηνότερου πλάνου που προορίζεται για χερσαίες επιχειρήσεις, όπως τονίζεται στο γνωστό διεθνή μέσο. Το Starlink δε διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί.

Η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η χρήση του Starlink σε περιοχές στρατιωτικών συγκρούσεων, ο έλεγχός του από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και η παράνομη χρήση του από πλευρές στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο εν μέσω των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν.