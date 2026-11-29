Αφορά 500.000 αγρότες που έχουν υποβάλει δηλώσεις και έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Τη Δευτέρα αναμένεται η πληρωμή της προκαταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε 500.000 αγρότες έχουν υποβάλει δηλώσεις έως τις 30 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση φυσικά θα αφορά και όσους δεν υπέβαλαν έγκαιρα τις δηλώσεις.

«Επομένως μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η βασική ενίσχυση. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα. Ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές για συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα» τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αποζημιώσεις που αφορούν τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό. « Χρειάζεται πειθαρχία και συνεργασία του κράτους, της περιφέρειας και των κτηνοτρόφων. Το κράτος οφείλει να εφαρμόσει τους κανόνες, που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης.