Την ημερομηνία της προκαταβολής για της ΕΑΕ ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής και τη διαμόρφωση βιώσιμης προοπτικής για την αλιεία έθεσε ως προτεραιότητες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η προταταβολή για τις αγροτικές επιδοτήσεις θα πληρωθεί την Δευτέρα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ενώ η εξόφληση θα γίνει έως το τέλος του χρόνου. Ανέφερε πως 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους για την βασική ενίσχυση.

«Για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα γίνονται 100% με τη νέα πλατφόρμα που είναι στα χέρια του κράτους», ανέφερε. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει τις επιδοτήσεις που δικαιούται, ενώ υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών αποκαθιστά την εικόνα και το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Κόστος παραγωγής

Τις χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής που επιβαρύνουν τον πρωτογενή τομέα έθεσε ο υπουργός ως δεύτερη προτεραιότητα.

«Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το πετρέλαιο στην αντλία, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες, παρακολουθώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εξετάζοντας τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης.

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Αλιεία και των ιχθυοκαλλιέργεια

Η τρίτη προτεραιότητα αφορά τους επαγγελματίες αλιείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αλιευτικού πετρελαίου και των παράκτιων αλιέων, με κονδύλια ύψους 25 εκατ. ευρώ που, όπως είπε, ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Στο Συμβούλιο αναμένεται, σύμφωνα με τον υπουργό, να συζητηθεί πώς η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο μέλλον με ορίζοντα το 2040.