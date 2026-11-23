Οι νορβηγικές αρχές έχουν εισηγηθεί την επιβολή περιορισμών στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, καθώς και τη σταδιακή εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο σχολικό πρόγραμμα.

Πριν από τρία χρόνια, ένας εκπαιδευτικός στη Νορβηγία δέχθηκε επίπληξη επειδή αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τα iPad των μαθητών του και να επιστρέψει στο χαρτί και το μολύβι. Σήμερα, ολόκληρη η χώρα επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Αφού επί χρόνια προωθούσε την καθολική χρήση φορητών υπολογιστών και οθονών στα σχολεία, η Νορβηγία επιχειρεί τώρα να επαναφέρει τα σχολικά εγχειρίδια, σε μια προσπάθεια να αναστρέψει τη σημαντική επιδείνωση των επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση και τη γραφή. Η ανάγκη να ανακτηθεί ο έλεγχος της τεχνολογίας, αντί να γίνονται απλώς αποδεκτές οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης χρήσης της, επεκτείνεται πέρα από το σχολικό περιβάλλον, σε μια χώρα που παραδοσιακά διακρίνεται για την ιδιαίτερη προσήλωσή της στην τεχνολογική καινοτομία σύμφωνα με το phys.org.

«Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η εισαγωγή των οθονών στα σχολεία έγινε υπερβολικά γρήγορα, προτού αποκτήσουμε επαρκή γνώση για τις επιπτώσεις τους και για το τι συνιστά ορθή παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών συσκευών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο υπουργός Ψηφιοποίησης της Νορβηγίας, Τόργκεϊρ Μίκαελσεν.

Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η Νορβηγία προωθεί τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τάμπλετ στις σχολικές αίθουσες, μια τάση που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Από το 2023, μάλιστα, τα δημοτικά σχολεία του Όσλο προβλεπόταν να εξοπλίσουν κάθε μαθητή με μία ψηφιακή συσκευή.

Η περίπτωση του εκπαιδευτικού που τιμωρήθηκε

Ο δάσκαλος της τρίτης δημοτικού Πολ Λούντβιχ Φίνσταντ αποφάσισε να διαφοροποιηθεί από την καθιερωμένη πρακτική, απομακρύνοντας προσωρινά τα τάμπλετ και επιστρέφοντας στο χαρτί και το μολύβι, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. «Η παιδαγωγική μου εκτίμηση ήταν ότι, εκείνη τη στιγμή, οι μαθητές χρειάζονταν μια διαφορετική προσέγγιση και ότι η αλλαγή ήταν επείγουσα», δήλωσε το 2024 στην εφημερίδα Klassekampen.

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Η απόφασή του είχε ως αποτέλεσμα να λάβει γραπτή επίπληξη από τη διοίκηση του σχολείου. Ειρωνικά, ο δήμος του Όσλο έχει πλέον καταργήσει την απαίτηση να διαθέτει κάθε μαθητής του δημοτικού σχολείου μία προσωπική ψηφιακή συσκευή, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις σχολικές μονάδες ως προς την επιλογή των διδακτικών μέσων.

«Το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η οθόνη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται, όταν το μέσο καταλήγει να αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το περιεχόμενο», δήλωσε στο AFP η διευθύντρια δημοτικού σχολείου Σίλγιε Βέεν.

«Όπως το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο και απολύτως απαραίτητο εργαλείο, έτσι μπορεί να είναι και το iPad. Το ένα, όμως, δεν αποκλείει το άλλο», πρόσθεσε.

Αναζητώντας λύσεις πέρα από τις «εύκολες απαντήσεις»

Οι νορβηγικές αρχές έχουν, παράλληλα, εισηγηθεί την επιβολή περιορισμών στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, καθώς και τη σταδιακή εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο σχολικό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να κατοχυρώσει νομοθετικά το δικαίωμα των μαθητών στην πρόσβαση σε έντυπα σχολικά βιβλία. Επιτροπή της Νορβηγίας για τη χρήση των οθονών, σε έκθεσή της το 2024, υπογράμμισε ότι οι μαθητές κατανοούν γενικά καλύτερα τα εκτενή κείμενα όταν τα διαβάζουν σε έντυπη μορφή.

Στην έρευνα PISA του 2025, τη διεθνή αξιολόγηση που μετρά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών, οι Νορβηγοί μαθητές κατέγραψαν επιδόσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Ήταν η πρώτη φορά από το 2006 που η χώρα βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο και στους τρεις τομείς ταυτόχρονα. Η διάσπαση της προσοχής, εξαιτίας της διαρκούς παρουσίας των οθονών, έχει αναφερθεί ως μία από τις πιθανές εξηγήσεις για την εξέλιξη αυτή. Η αναθεώρηση της στάσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες, αν και προς το παρόν περιορισμένη, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, για διαφορετικούς λόγους. Το 2024, η Νορβηγία ανακοίνωσε σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους νομοσχέδιο που θα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 16 ετών τη χρήση πλατφορμών που χαρακτηρίζονται επιβλαβείς, όπως το TikTok, το Snapchat και η πλατφόρμα διαδικτυακών παιχνιδιών Roblox.

Επικαλούμενη κινδύνους για την ιδιωτικότητα, η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να επιβάλει προσωρινή απαγόρευση της χρήσης έξυπνων γυαλιών, εξοπλισμένων με κάμερες, σε ορισμένους δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, παραλίες και σχολεία.

«Μέχρι πρόσφατα, αντιμετωπίζαμε την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών ως κάτι αντίστοιχο με την εφεύρεση του ηλεκτρισμού. Μέσα στη βιασύνη μας, ενδέχεται να ξεχάσαμε την ανάγκη θέσπισης κανόνων», παρατήρησε ο Κρίστερ Χίγκεν, κοινωνιολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο OsloMet.

«Οι πολιτικοί ηγέτες έχουν μείνει πίσω και επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν σύνθετα προβλήματα με εύκολες και πρόχειρες λύσεις», σημείωσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στη Νορβηγία είναι «επιφανειακά», καθώς δεν αντιμετωπίζουν βαθύτερα προβλήματα, όπως ο εθιστικός σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών, η στοχευμένη διαφήμιση και η συστηματική συλλογή και αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων παιδιών και εφήβων.

Με δεδομένη την έκταση αυτών των προβλημάτων, ο Χίγκεν θεωρεί ότι «η αλλαγή παραδείγματος μπορεί να επέλθει μόνο σε ευρύτερο επίπεδο: σε ευρωπαϊκό επίπεδο».