Η εικόνα με τα κενά στα σχολεία είναι απογοητευτική με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να καταγγέλλουν την υποστελέχωση στις τάξεις με τους μαθητές να στερούνται πολύτιμες διδακτικές ώρες - Το μεσημέρι έχουν πορεία διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘΑ.

Τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η εικόνα στα σχολεία εξακολουθεί να αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Παρά τις τρεις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου, χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά παραμένουν ακάλυπτα, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να αδυνατούν να λειτουργήσουν με πλήρες πρόγραμμα και πολλοί μαθητές να στερούνται πολύτιμες διδακτικές ώρες.

Τα αριθμητικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Με βάση την καταγραφή των αναγκών και των προσλήψεων έως τις 23 Νοεμβρίου, τα εναπομείναντα κενά ανέρχονται σε 12.020, παρά τις συνολικά 41.485 προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το γράφημα που παραθέτει ο Πάνος Ντούλας, Καθηγητής Αγγλικής - Κοινωνικών Επιστημών στο 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Με άλλα λόγια, ενώ έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις, η κάλυψη των αρχικών εκπαιδευτικών αναγκών παραμένει στο 78%, αφήνοντας ένα σημαντικό μέρος των σχολικών μονάδων χωρίς το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια. Θα υπάρξει Δ΄ Φάση προσλήψεων, πότε θα πραγματοποιηθεί και κυρίως πόσα από τα χιλιάδες εναπομείναντα κενά θα μπορέσει να καλύψει; Η πραγματοποίησή της παραμένει αμφίβολη, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το εύρος και τον χρόνο μιας νέας διαδικασίας προσλήψεων ενώ από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ δεν διαφαίνεται πρόθεση για μια τέτοια διαδικασία. Οι 41.485 προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι ένας σημαντικός αριθμός. Δεν αναιρούν, όμως, το γεγονός ότι 12.020 κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με ημερομηνία λήξης των ελλείψεων. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε πλήρη και ισότιμη εκπαιδευτική διαδικασία από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς. Και οι 12.020 ακάλυπτες θέσεις αποτελούν μια εκκρεμότητα που δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς απάντηση.

Το φιάσκο με τις προσλήψεις αναπληρωτών: Πώς κινήθηκαν τα ποσοστά ανά φάση

Η πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου . Από τα συνολικά 51.510 αρχικά κενά, καλύφθηκαν 29.908 θέσεις, δηλαδή περίπου το 58% των αναγκών. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα προβληματική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γενικής Αγωγής, όπου από τα 8.988 κενά καλύφθηκαν 4.121, ποσοστό 46%. Στην Πρωτοβάθμια Ειδικής Αγωγής καλύφθηκαν 11.502 από τα 19.247 κενά, ποσοστό 60%, ενώ στη Δευτεροβάθμια Γενικής Αγωγής οι 4.451 προσλήψεις σε σύνολο 7.894 κενών αντιστοιχούσαν σε κάλυψη 56%. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή το ποσοστό κάλυψης έφτασε το 59%, ενώ στην κατηγορία ΕΕΠ/ΕΒΠ το 66%. Παρά τον μεγάλο αριθμό προσλήψεων, η πρώτη φάση άφησε πίσω της 21.602 ακάλυπτα κενά. Έτσι, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της σχολικής χρονιάς έγινε φανερό ότι η στελέχωση των σχολείων απείχε σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Β΄ Φάση και Β2: Μόλις 38% κάλυψη των καταγεγραμμένων κενών

Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Β΄ Φάση, ενώ ακολούθησε η Β2 στις 9 Οκτωβρίου. Οι δύο διαδικασίες μαζί έφεραν 8.757 προσλήψεις, σε σύνολο 23.026 καταγεγραμμένων κενών πριν από τη συγκεκριμένη φάση. Το ποσοστό κάλυψης έφτασε μόλις το 38%. Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η κάλυψη στην κατηγορία ΕΕΠ/ΕΒΠ, όπου καλύφθηκαν 864 από τα 3.561 κενά, ποσοστό μόλις 24%. Στην Πρωτοβάθμια Ειδικής Αγωγής καλύφθηκαν 2.484 από τα 7.940 κενά, δηλαδή το 31%, ενώ στη Δευτεροβάθμια Ειδικής Αγωγής το ποσοστό έφτασε το 33%. Στη Γενική Αγωγή τα ποσοστά ήταν 49% στην Πρωτοβάθμια και 52% στη Δευτεροβάθμια. Το αποτέλεσμα ήταν να παραμείνουν 14.269 κενά. Η σχολική χρονιά είχε ήδη προχωρήσει αρκετές εβδομάδες και οι ελλείψεις εξακολουθούσαν να επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

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Γ΄ Φάση: Μόλις 2.820 προσλήψεις σε 14.840 κενά

Η τρίτη φάση προσλήψεων πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου. Οι προσλήψεις ανήλθαν σε 2.820, ενώ τα καταγεγραμμένα κενά πριν από τη διαδικασία έφταναν τα 14.840. Το ποσοστό κάλυψης περιορίστηκε στο 19%, αφήνοντας 12.020 κενά. Η εικόνα στην Ειδική Αγωγή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Στην Πρωτοβάθμια Ειδικής Αγωγής, από τα 5.674 κενά καλύφθηκαν μόλις 47 θέσεις, ποσοστό περίπου 1%. Στη Δευτεροβάθμια Ειδικής Αγωγής καλύφθηκαν 82 από τα 1.621 κενά, δηλαδή περίπου 5%. Στην Πρωτοβάθμια Γενικής Αγωγής έγιναν 780 προσλήψεις σε 2.675 κενά, με ποσοστό κάλυψης 29%, ενώ στη Δευτεροβάθμια Γενικής Αγωγής καλύφθηκαν 830 από τα 2.064 κενά, ποσοστό 40%. Στην κατηγορία ΕΕΠ/ΕΒΠ πραγματοποιήθηκαν 1.081 προσλήψεις σε 2.805 κενά, καλύπτοντας περίπου το 39%.

Η Ειδική Αγωγή ο μεγάλος χαμένος

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Ειδική Αγωγή, όπου οι ελλείψεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Στην Πρωτοβάθμια Ειδικής Αγωγής παραμένουν 5.627 κενά, ενώ στη Δευτεροβάθμια Ειδικής Αγωγής άλλα 1.539. Συνολικά, δηλαδή, 7.166 κενά εξακολουθούν να καταγράφονται στην Ειδική Αγωγή, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν το 60% του συνόλου των εναπομεινάντων κενών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού στην Ειδική Αγωγή δεν αποτελούν απλώς ζήτημα ομαλής λειτουργίας ενός σχολείου. Συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση.

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«Κατά 56% μειωμένες οι προσλήψεις της Γ Φάσης σε σχέση με την αντίστοιχη το 2025»

Όπως καταγγέλει εκπαιδευτικός Χρήστος Ρακιτζής ΠΕ70 «Τον Νοέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 6.388 προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ. Φέτος, στην αντίστοιχη φάση, μόλις 2.820. Μείωση σχεδόν 56%! Αν μάλιστα εξετάσουμε αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς, οι 5.383 περσινές προσλήψεις περιορίστηκαν στις 1.739. Δηλαδή 67,7% λιγότερες προσλήψεις! Και όλα αυτά ενώ στις αρχές Οκτωβρίου καταγράφονταν 16.343 ακάλυπτες ανάγκες στην εκπαίδευση. Αλήθεια, πού βρίσκεται σήμερα η επίσημη και αναλυτική αποτύπωση των εναπομεινάντων κενών; Πόσα έχουν πραγματικά καλυφθεί και πόσα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολείων; Γιατί τα σχολεία δεν λειτουργούν με δελτία Τύπου. Δεν λειτουργούν με εξαγγελίες και αριθμούς που παρουσιάζονται αποσπασματικά. Λειτουργούν με εκπαιδευτικούς μέσα στις τάξεις! Και όταν φτάνουμε στα μέσα Νοεμβρίου και εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες που δυσκολεύονται να εφαρμόσουν πλήρως το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, όταν υπάρχουν αναφορές για ολοήμερα τμήματα που δεν λειτουργούν και ανάγκες Παράλληλης Στήριξης που παραμένουν ακάλυπτες, δεν μπορούμε να μιλάμε για ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία.

Το Υπουργείο οφείλει να εξηγήσει γιατί οι προσλήψεις της Γ΄ φάσης περιορίστηκαν τόσο σημαντικά σε σχέση με πέρυσι και με ποιον συγκεκριμένο σχεδιασμό σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες που απομένουν. Δεν είναι δυνατόν η ευθύνη για τη διαχείριση των ελλείψεων να μεταφέρεται διαρκώς στους διευθυντές των σχολείων και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να αναπροσαρμόζουν προγράμματα και να αναζητούν προσωρινές λύσεις .Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αναπληρώνει διαρκώς τις αδυναμίες του διοικητικού σχεδιασμού. Και ο μαθητής δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη φάση προσλήψεων για να έχει όσα δικαιούται. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα της Ειδικής Αγωγής. Από τις 1.079 προσλήψεις ΕΕΠ–ΕΒΠ της Γ΄ φάσης, μόλις 77 κατευθύνονται στις ΣΜΕΑΕ, στην εξειδικευμένη υποστήριξη, στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ. Οι υπόλοιπες αφορούν άλλα, επίσης χρήσιμα, προγράμματα υποστήριξης των σχολείων.

Δεν μπορούμε, όμως, να χρησιμοποιούμε τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων χωρίς να εξηγούμε ποιες συγκεκριμένες ανάγκες καλύπτονται. Και εδώ προκύπτουν ορισμένα αυτονόητα ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου: Πόσα κενά έχουν δηλωθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης; Πόσα εγκρίθηκαν για κάλυψη; Πόσα εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα; Και πότε επιτέλους θα καλυφθούν; Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με διαρκείς εκκρεμότητες. Δεν μπορεί κάθε σχολική χρονιά να φτάνουμε στον Νοέμβριο και να συζητάμε ακόμη για βασικές ανάγκες στελέχωσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι γνωστές από την έναρξή της. Απαιτείται άμεση δημοσιοποίηση των πραγματικών λειτουργικών κενών ανά περιοχή και ειδικότητα, ουσιαστική συμπληρωματική φάση προσλήψεων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρους στελέχωσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για την Ειδική Αγωγή και τις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές. Το δημόσιο σχολείο δεν χρειάζεται άλλες διαβεβαιώσεις. Χρειάζεται εκπαιδευτικούς. Και το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση δεν μπορεί να εξαρτάται από το πότε θα αποφασιστεί η επόμενη φάση προσλήψεων.Η ευθύνη για τις αποφάσεις στελέχωσης είναι συγκεκριμένη. Το ίδιο συγκεκριμένες πρέπει να είναι και οι απαντήσεις.»

Αίσθηση προκαλεί και το σχόλιο των ΣΥΝΕΚ Δευτεροβάθμιας. «Η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών και αναπληρωτριών, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, δεν ήταν απλώς ανεπαρκής, αλλά αποτέλεσε ένα ακόμη σκληρό χτύπημα για τη δημόσια εκπαίδευση και την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Με το ποσοστό κάλυψης να περιορίζεται σε ένα ελάχιστο κλάσμα (περίπου στο 15%) των πραγματικών κενών που έχουν δηλώσει οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) πανελλαδικά, το ΥΠΑΙΘΑ καταδικάζει συνειδητά χιλιάδες σχολεία σε υπολειτουργία, αφήνοντας μαθητές, μαθήτριες και γονείς να μετρούν ανυπολόγιστες χαμένες διδακτικές ώρες που δεν αναπληρώνονται. Ταυτόχρονα, η πολιτική της αδιοριστίας και των περικοπών πιστώσεων οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους/ισσες αναπληρωτές/τριες στην ανεργία και την οικονομική ασφυξία, στερώντας τους το δικαίωμα στην εργασία.

Παρότι οι υπηρεσιακές μεταβολές ολοκληρώθηκαν από τα ΠΥΣΔΕ στις αρχές του καλοκαιριού υπό ασφυκτικές προθεσμίες δήθεν για να ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη χωρίς προβλήματα από το «επιτελικό κράτος», οι διαδοχικές «φάσεις-σταγονόμετρο» αποκαλύπτουν την πλήρη απουσία σχεδιασμού και την εμμονή στη δημοσιονομική «εξοικονόμηση».

Η εικόνα εγκατάλειψης αποτυπώνεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τη νησιωτική και ορεινή παραμεθόριο: Στη Γενική Παιδεία και στα ΕΠΑΛ, χιλιάδες διδακτικές ώρες παραμένουν ακάλυπτες ακόμη και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ τα πραγματικά κενά συρρικνώθηκαν τεχνητά με συγχωνεύσεις τμημάτων, υποχρεωτικές υπερωρίες και αναγκαστικές μετακινήσεις συναδέλφων σε 3 και 4 σχολεία. Στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ), Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ υπολειτουργούν, ενώ το Υπουργείο συγκαλύπτει τις ελλείψεις συγχέοντας αυθαίρετα τους διακριτούς ρόλους ΤΕ και Παράλληλης Στήριξης.

Ο ισχυρισμός του ΥΠΑΙΘΑ ότι οι θέσεις έμειναν κενές λόγω «έλλειψης προτιμήσεων» των υποψηφίων αποτελεί ωμό εμπαιγμό: ολόκληροι νομοί έμειναν χωρίς προσλήψεις επειδή δεν δόθηκαν πιστώσεις, ενώ όπου υπάρχουν ακάλυπτες θέσεις ευθύνονται οι μισθοί φτώχειας και η στεγαστική κρίση. Η πολιτική αυτή καταπατά τον ν. 1566/1985 και την ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70/ΕΚ για τους αναπληρωτές που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, εξωθεί τους γονείς στην παραπαιδεία και συνθλίβει τους μαθητές ανάμεσα στην Τράπεζα Θεμάτων και την ΕΒΕ. Με τις δημόσιες δαπάνες καθηλωμένες στο 3,3% του ΑΕΠ, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη μόρφωση ως «δημοσιονομικό κόστος».»

Στα κάγκελα και οι γονείς: «Χριστουγεννιάτικο δώρο κοροϊδίας από το ΥΠΑΙΘΑ»

Έξαλλοι με τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης των προσλήψεων είναι και οι γονείς με την ΑΣΓΜΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος) να καταγγέλλει ότι «τα παιδιά μας μεγαλώνουν, περνούν τα σχολικά τους χρόνια και έχουν δικαίωμα να μορφώνονται ολοκληρωμένα, χωρίς χαμένες διδακτικές ώρες, χωρίς ελλείψεις εκπαιδευτικών, χωρίς να στερούνται τη στήριξη που έχουν ανάγκη. Κάθε μέρα που περνά με κενά στα σχολεία είναι μια μέρα που δεν επιστρέφεται στα παιδιά μας. Κι όμως, φτάνουμε στα τέλη του 2026 και η υποστελέχωση των σχολείων παραμένει τεράστια. Με πάνω από 16.000 καταγεγραμμένα κενά, η Γ΄ φάση προσλήψεων περιορίστηκε σε μόλις 2.820 προσλήψεις συνολικά.

Οι ανάγκες των παιδιών μας δεν κοστολογούνται ούτε μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Δεν γίνεται οι οικογένειες να καλούνται να συμβιβαστούν με ένα σχολείο που δεν μπορεί να προσφέρει ούτε τα στοιχειώδη, την ώρα που δαπανώνται τεράστια ποσά για πολεμικούς εξοπλισμούς και πολεμικές δαπάνες. Απαιτούμε εδώ και τώρα νέα φάση προσλήψεων, με όλες τις αναγκαίες πιστώσεις, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή, σε όλες τις ειδικότητες, στην Παράλληλη Στήριξη και σε κάθε εκπαιδευτική δομή. Ως γονείς δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας απλώς για να περάσουν από τις σχολικές αίθουσες.

Τα μεγαλώνουμε για να μορφωθούν, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να ονειρευτούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Δεν θα αποδεχτούμε να θεωρούνται οι μορφωτικές τους ανάγκες πολυτέλεια. Η απαίτηση για κάλυψη όλων των κενών σε κάθε σχολείο, σε κάθε γωνιά της χώρας, για κάθε παιδί που χρειάζεται Παράλληλη Στήριξη ή/και σχολικό νοσηλευτή, πρέπει να γίνει τώρα υπόθεση κάθε Συλλόγου Γονέων, κάθε Ένωσης και Ομοσπονδίας Γονέων, με ανάδειξη των κενών και οργάνωση της διεκδίκησης για την άμεση κάλυψή τους. Λεφτά για τα σχολεία και τις ανάγκες των παιδιών μας!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn044dyqqzm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΑΙΘΑ το μεσημέρι της Δευτέρας

Κοινό μέτωπο απέναντι στις συνεχιζόμενες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία διαμορφώνουν γονείς και εκπαιδευτικοί, καθώς η κατάσταση με τα χιλιάδες ακάλυπτα κενά εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε να στηρίξει και να συμμετάσχει στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των εκπαιδευτικών σήμερα στις 14:00, στο Υπουργείο Παιδείας. Όπως σημειώνουν γονείς στο Dnews «Η δημόσια εκπαίδευση είναι υπόθεση όλων. Γονείς και εκπαιδευτικοί διεκδικούν σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους, πλήρη ωρολόγια προγράμματα και ίσα μορφωτικά δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Η σημερινή κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας αποτελεί μια κοινή παρέμβαση απέναντι στις ελλείψεις που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τη σχολική κοινότητα. Ως γονείς δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές όταν τα παιδιά μας στερούνται το αυτονόητο δικαίωμα σε ένα πλήρως στελεχωμένο σχολείο.»