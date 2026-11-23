Οι μαθητές αποφάσισαν να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία της Τετάρτης 25/11 προαναγγέλλοντας κλειστά σχολεία - Τι θα γίνει με τις απουσίες και τα μαθήματα

Οι μαθητές δίνουν το στίγμα τους ενόψει της απεργίας της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου καθώς διαμηνύουν ότι θα κατέβουν στο δρόμο για να διαδηλώσουν για τα προβλήματα των σχολείων τους ακολουθώντας το παράδειγμα δασκάλων και καθηγητών που θα συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, με σύνθημα «Κλειστά σχολεία – οι μαθητές στον δρόμο μαζί με τον λαό». Όπως όλα δείχνουν η Τετάρτη θα είναι μέρα κινητοποιήσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί σευσπειρώνονται για διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, τις ελλείψεις σε υποδομές, προσωπικό και χρηματοδότηση, αλλά και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Mαθήτρια δηλώνει στο Dnews ότι «25/11 μαθητική πορεία στην απεργία! Οι μαθητές βγαίνουμε στο δρόμο μαζί με όλο το λαό, με τους εργαζόμενους που απεργούν και νεκρώνουν οι χώροι εργασίας, με όσους κλείσουν τα μαγαζιά τους με τους αγωνιστές εκπαιδευτικούς που απεργούν, μαζί με τα αδέλφια μας τους φοιτητές! Κλείνουμε και εμείς τα σχολεία μας. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους γιατί έτσι θα ακουστούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας. 25/11 μιλάμε εμείς! Και λέμε ΩΣ Εδώ! Θέλουμε δημόσια δωρεάν Παιδεία - Ασφαλείς υποδομές! Αυτό είναι το δίκαιο για τους μαθητές. Τις επόμενες ημέρες σε κάθε 15μελες παίρνουμε απόφαση, κάνουμε συνέλευση σχολείου, ενημερώνουμε το διπλανό σχολείο και το καλούμε να συντονιστεί μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού 25/11 10:30 Προπύλαια»

Μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 10:30

Στο κάλεσμά τους, οι μαθητές ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για τα σχολεία, σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, καθώς και ουσιαστικούς ελέγχους στις σχολικές υποδομές, επικαλούμενοι περιστατικά πλημμυρών και καταρρεύσεων σε σχολικές μονάδες. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη εξεταστική επιβάρυνση και σε περισσότερη εξάρτηση από τα φροντιστήρια. «Δεν θέλουμε μια ζωή σκλαβιά, μια ζωή στα φροντιστήρια», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι διεκδικούν ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

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Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία στις 25 Νοεμβρίου

Η λειτουργία των σχολείων την ημέρα της απεργίας θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές και στη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. Ειδικότερα, είναι πιθανό το πρωινό πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά το ολοήμερο να μη λειτουργήσει, εφόσον ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης του κενού. Αντίστοιχα, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με τη συμμετοχή των καθηγητών στην απεργία. Εφόσον κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν απεργούν, είναι πιθανό να διεξαχθούν ορισμένες διδακτικές ώρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή ακόμη και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών.

Απουσίες μαθητών: Τι ισχύει την ημέρα της απεργίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των απουσιών, καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι οι απουσίες των μαθητών θα διαγραφούν ή δεν θα καταχωριστούν. Η 25η Νοεμβρίου τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ είναι καθόλα σχολική ημέρα και οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους. Η παρουσία τους και η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Στην περίπτωση που ένα σχολείο τελεί υπό κατάληψη ή μαθητές επιλέξουν να απέχουν από τα μαθήματα προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, τηρείται κανονικά απουσιολόγιο. Η πρόθεση των μαθητών να προχωρήσουν σε καταλήψεις ή να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις δεν συνεπάγεται αυτομάτως αναστολή της σχολικής λειτουργίας. Εξαίρεση αποτελούν οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, καθώς δεν πραγματοποιείται διδασκαλία από τους απεργούς καθηγητές.