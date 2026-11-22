Την Τρίτη (24/11) κτηνοτρόφοι και αλιείς της Μαγνησίας παίρνουν τη σκυτάλη.

Από την Αγιά Λάρισας αρχίζει τη Δευτέρα (23/11) νέος γύρος κινητοποιήσεων των αγροτών με τους παραγωγούς να μιλούν για τα προβλήματα του κλάδου. Οι αγρότες θα κάνουν κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απαιτώντας την καταβολή αποζημιώσεων που έχουν καθυστερήσει.

Την Τρίτη (24/11) κτηνοτρόφοι και αλιείς της Μαγνησίας παίρνουν τη σκυτάλη. Οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα προγραμματίζουν μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου. Στην Καρδίτσα προσανατολίζονται στην έξοδο των τρακτέρ στις αρχές Δεκέμβρη οριστικές αποφάσεις για την πανελλαδική δράση των αγροτών θα ληφθεί στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος. «Τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από πέρυσι υπάρχει μεγάλη αφραγκία υπάρχουν πολλά χρέη ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για να αγωνιστούμε πρέπει να βγάλουμε τα τρακτέρ στο δρόμο», δηλώνει ο Κώστας Τζέλλας.

Τα προβλήματα είναι ασφυκτικά, όπως αναφέρουν οι αγρότες. «Η κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας είναι πρωτόγνωρη και θα πρέπει η κυβέρνηση να εκπονήσει ένα οριστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα αν πραγματικά θέλει να μη μας βρει απέναντί της σε μία προεκλογική περίοδο στους δρόμους», δηλώνει ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

«Καλλιέργειες, στρέμματα μένουνε άσπαρτα. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του μια και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις καλλιέργειας και ως εκ τούτου δεν έχουν δοθεί οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης. Οι τιμές των προϊόντων έχουν καταρρεύσει εντελώς σε όλα τα προϊόντα» μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας είπε στον ΑΝΤ1.