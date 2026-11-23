Η αρχή γίνεται σήμερα Δευτέρα 23/11, στις 11 το πρωί στην Αγιά της Λάρισας. Εκεί οι αγρότες της περιοχής, και κυρίως οι παραγωγοί μήλων, θα κάνουν κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ζητώντας, μεταξύ άλλων, την καταβολή αποζημιώσεων που έχουν καθυστερήσει.

Δυναμικές κινητοποιήσεις προγραμματίζουν οι αγρότες για την Τετάρτη 25/11 με έντονη την παρουσία των συνδικάτων τους σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζονται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για μπλόκα πριν τα Χριστούγεννα.

Η αρχή γίνεται σήμερα Δευτέρα 23/11, στις 11 το πρωί στην Αγιά της Λάρισας. Εκεί οι αγρότες της περιοχής, και κυρίως οι παραγωγοί μήλων, θα κάνουν κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ζητώντας, μεταξύ άλλων, την καταβολή αποζημιώσεων που έχουν καθυστερήσει.

Την Τρίτη 24/1, τη σκυτάλη παίρνουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς της Μαγνησίας, οι οποίοι προγραμματίζουν μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Την Τετάρτη 25/11, ημέρα της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με συμβολικό αριθμό τρακτέρ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος. «Τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από πέρυσι υπάρχει μεγάλη αφραγκία υπάρχουν πολλά χρέη ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για να αγωνιστούμε πρέπει να βγάλουμε τα τρακτέρ στο δρόμο», δηλώνει ο Κώστας Τζέλλας.

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Η απόφαση για μπλόκα τα Χριστούγεννα

Οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους θα ληφθούν την Κυριακή 6/12, σε πανελλαδική σύσκεψη της επιτροπής των μπλόκων από όλη τη χώρα, που θα λάβει χώρα στη Νίκαια της Λάρισας.

Στο τραπέζι της συζήτησης τίθενται το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αλλά και οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις.

Στις 6 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το ενδεχόμενο να βγουν ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους πριν τα Χριστούγεννα.

Τι γίνεται με τις πληρωμές

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως το περίπου μισό εκατομμύριο αγρότες που έχουν κάνει αίτηση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα πληρωθούν στις 30 του μήνα. Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα και οι επιμέρους ενισχύσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι πληρωμές έχουν γίνει κανονικά.

Οι διαδικασίες έχουν δροµολογηθεί, µετά τη λήξη (την περασµένη Πέµπτη 19 του µήνα) της διορίας για τις ΕΑΕ Απλουστευµένης Υποβολής και των δηλώσεων που θα ληφθούν υπόψιν για την προκαταβολή της βασικής εισοδηµατικής στήριξης, µε τις παρτίδες να ετοιµάζονται σιγά σιγά για την πίστωση. Υπενθυµίζεται ότι στην πληρωµή αυτή, όπως έχει διευκρινίσει η ΑΑ∆Ε, θα συµπεριλαµβάνονται και όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλει τις δηλώσεις τους µέχρι 25 Σεπτεµβρίου, που δεν συµπεριλήφθηκαν στην προκαταβολή του Οκτωβρίου, εφόσον προχώρησαν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις.

Επιπλέον, σύµφωνα µε την ΑΑ∆Ε, όσοι παραγωγοί προχωρήσουν σε υποβολή δηλώσεων από 20 µέχρι 30 Νοεµβρίου, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τροποποιήσεις για ενισχύσεις που έχουν ήδη προκαταβληθεί σε αιτήσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί µέχρι και τις 25 Σεπτεµβρίου, αλλά ήταν µειωµένες, θα συµπεριληφθούν στην πληρωµές του ∆εκεµβρίου.

Από την ΑΑ∆Ε ενηµερώνουν αγρότες και κτηνοτρόφους ότι η ΕΑΕ Απλουστευµένης Υποβολής µπορεί να υποβληθεί µόνο µία φορά και µέχρι τις 19 Νοεµβρίου. Όσοι παραγωγοί προχώρησαν σε ΕΑΕ Απλουστευµένης Υποβολής, ωστόσο θα πρέπει υποχρεωτικά µέχρι και τις 30 Νοεµβρίου, να προχωρήσουν σε τροποποίηση ακόµα και αν δεν προκύπτουν µεταβολές, η οποία αποτελεί τη βάση για κάθε πληρωµή που θα πραγµατοποιηθεί µετά από την 1η ∆εκεµβρίου. Σε περίπτωση που δεν γίνει τροποποίηση εµπρόθεσµα τότε η ΑΑ∆Ε επισηµαίνει ότι δεν καταβάλλεται περαιτέρω ενίσχυση, ενώ και η προκαταβολή συµψηφίζεται ή ανακτάται. Από την άλλη, αν η προκαταβολή υπερβαίνει την ενίσχυση που προκύπτει από την τροποποίηση τότε τα ποσά αυτά συµψηφίζονται ή ανακτώνται.

Μέχρι τέλος του έτους στο πλάνο των πληρωµών συγκαταλέγεται η εξόφληση της βασικής, µαζί µε την αναδιανεµητική και το πριµ των γεωργών νεαρής ηλικίας, αλλά και την εξισωτική ενίσχυση, µε το συνολικό ποσό επιδότησης να φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ για επιλέξιµα 18.388.710 στρέµµατα (έναντι 22.013.972 στρεµµάτων στο παρελθόν).

Με το νέο έτος και µέχρι 11 Ιανουαρίου 2027 οι παραγωγοί µπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις αιτηµάτων σε επίπεδο αγροτεµαχίου, που αφορούν τα Οικολογικά σχήµατα, µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027 µπορούν να καταχωρίσουν δικαιολογητικά που εκδόθηκαν ως 31 ∆εκεµβρίου 2026 και αφορούν τα eco-schemes και τις συνδεδεµένες και έως 31 Μαρτίου 2027 τροποποιήσεις αιτηµάτων για συνδεδεµένες και οικολογικά σχήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι οι πληρωµές πάνε για Απρίλιο µε Μάιο.