Ένας προορισμός που συνδυάζει το βουνό με την φύση και το υδάτινο στοιχείο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστική στοιχεία της Ελλάδας, είναι ότι φιλοξενεί ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό τοπίο, το οποίο και φιλοξενεί ορεινά και παραθαλάσσια χωριά, λίμνες, φαράγγια και βουνά, προορισμοί που προσφέρονται για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Άλλα μέρη βρίσκονται πιο κοντά στην πρωτεύουσα και άλλα πιο απομακρυσμένα, όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχει πληθώρα επιλογών για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να απομακρυνθούν από την πόλη.

Ένα από τα μέρη που ξεχωρίζουν, βρίσκεται μόλις 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα και δεν είναι άλλο από τον Φενεό και τη Λίμνη Δόξα.

Μία απόδραση από την καθημερινότητα

Στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κορινθία, 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα, βρίσκεται ο Φενεός και η πανέμορφη λίμνη Δόξα, ένας προορισμός που απλώνεται στις καταπράσινες πλαγιές της Ζήρειας και του Χελμού.

Η λίμνη Δόξα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, στο οροπέδιο του Φενεού, και αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και πιο γνωστούς προορισμούς της ορεινής Κορινθίας, που φιλοξενεί επισκέπτες κάθε εποχή του χρόνου, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο ακόμη και για μία σύντομη μονοήμερη.

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Η ευρύτερη περιοχή του Φενεού διαθέτει παραδοσιακούς οικισμούς με πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτα δρομάκια και όμορφες πλατείες. Η Γκούρα, αποτελεί την έδρα της περιοχής και ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της και την αυθεντική ορεινή ατμόσφαιρα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το χωριό Καστανιά.

Η τοπική γαστρονομία αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να επισκεφθείτε τον Φενεό, με παραδοσιακές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και φυσικά τα φημισμένα φασόλια Φενεού.

Ο Φενεός και η λίμνη Δόξα, λοιπόν, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της πόλης και να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, χωρίς να χρειαστεί να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=yk7Y8YwfGvk&t=15s}