Η Aeon Acquisition I Corp

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην καταναλωτική πίστη και την πιστωτική διαμεσολάβηση δρομολογεί η Skroutz. Έως τις 4 Ιουνίου 2027 καλείται να ολοκληρώσει την πρώτη της εξαγορά η Aeon Acquisition I Corp., η εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγορών (SPAC) στην οποία πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Μάλλιος και Γιώργος Πάνου. Έχοντας αντλήσει 143,75 εκατ. δολάρια από την αμερικανική κεφαλαιαγορά, η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, με το ενδιαφέρον της να επικεντρώνεται στους κλάδους του επαγγελματικού αθλητισμού, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Όπως προκύπτει από την τριμηνιαία οικονομική έκθεση που υπέβαλε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Aeon Acquisition I Corp. έχει περιθώριο επτά περίπου μήνες, προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία εξαγοράς ή επιχειρηματικής συνένωσης. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα δύο διαδοχικών τρίμηνων παρατάσεων, με πρωτοβουλία του βασικού χορηγού της, γεγονός που μπορεί να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία έως τις 4 Δεκεμβρίου 2027. Για οποιαδήποτε περαιτέρω νέα παράταση θα απαιτηθεί η έγκριση των μετόχων.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλος επενδυτικός στόχος και δεν ολοκληρωθεί συμφωνία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η εταιρεία θα πρέπει να διακόψει τις δραστηριότητές της, να επιστρέψει στους δημόσιους μετόχους τα κεφάλαια που τους αναλογούν από τον ειδικό καταπιστευματικό λογαριασμό και να προχωρήσει σε εκκαθάριση. Το οικονομικό διακύβευμα είναι σημαντικό. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο καταπιστευματικός λογαριασμός της Aeon Acquisition διέθετε 145,44 εκατ. δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει και τους τόκους που έχουν συσσωρευθεί μετά τη δημόσια προσφορά. Για το 9μηνο του 2026, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,47 εκατ. δολαρίων, τα οποία προήλθαν από τόκους, καθώς δεν έχει ακόμη αναπτύξει λειτουργική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι τα περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα εκτός του καταπιστευματικού λογαριασμού, τα οποία ανέρχονταν σε μόλις 293.887 δολάρια, δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης έως 1,5 εκατ. δολαρίων από τον βασικό χορηγό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση εκταμίευσης.

Με αυτά τα δεδομένα, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα για τα δύο βασικά στελέχη της επενδυτικής προσπάθειας, τον Δημήτρη Μάλλιο και τον Γιώργο Πάνου, οι οποίοι καλούνται να εντοπίσουν τον κατάλληλο στόχο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Δημήτρης Μάλλιος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού ομίλου The Aeon Group, διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στην επενδυτική τραπεζική. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πάνου διαθέτει πολυετή παρουσία στο διεθνές αθλητικό μάνατζμεντ, με δραστηριότητα στην εκπροσώπηση κορυφαίων αθλητών, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσω της Octagon Basketball Europe, ενώ το 2022 ίδρυσε την Upgr8 Sports Management.

Skroutz: Μπαίνει στην πιστωτική διαμεσολάβηση

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην καταναλωτική πίστη και την πιστωτική διαμεσολάβηση δρομολογεί η Skroutz, ανοίγοντας τον δρόμο για την παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω της πλατφόρμας της. Η νέα δραστηριότητα προστέθηκε στον εταιρικό σκοπό της, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η Skroutz θα μπορεί να παρουσιάζει και να προτείνει συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, να παρέχει υποστήριξη στους καταναλωτές κατά την προετοιμασία των σχετικών συμβάσεων και να προσφέρει συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τράπεζες και άλλους πιστωτικούς φορείς. Θα μπορεί ακόμη να συνάπτει συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές για λογαριασμό συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων πιστωτικών φορέων. Η δυνατότητα αυτή αφορά αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσω των ιστοτόπων και εφαρμογών της εταιρείας, δημιουργώντας το θεσμικό υπόβαθρο για την ενσωμάτωση χρηματοδοτικών λύσεων στη διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη διεύρυνση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο οικοσύστημα της Skroutz, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται με το Skroutz Funding, τη νέα υπηρεσία που απευθύνεται στους συνεργαζόμενους εμπόρους της. Το Skroutz Funding αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης των εμπόρων σε χρηματοδότηση έως 40.000 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Αντίθετα, η νέα καταστατική τροποποίηση αφορά την πλευρά των καταναλωτών και τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για τη χρηματοδότηση των αγορών τους.

Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης

Σε αναδιάρθρωση της εταιρικής του δομής προχωρά ο αμερικανικός όμιλος Apollo Investments Holding Group, μέσω της αντίστροφης διασυνοριακής συγχώνευσης της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης με την κυπριακή μητρική της, Pelio Enterprises Company Limited. Η συναλλαγή προβλέπει την απορρόφηση της κυπριακής εταιρείας από την ελληνική θυγατρική, με στόχο την απλοποίηση της εταιρικής διάρθρωσης και τη συγκέντρωση της διοίκησης στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η κυπριακή εταιρεία θα πάψει να υφίσταται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση, ενώ το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της θα μεταφερθεί αυτοδικαίως στην ελληνική εταιρεία. Η συγχώνευση αποσκοπεί στην ενοποίηση της εταιρικής δομής, στην εξάλειψη περιττών διοικητικών και λειτουργικών στρωμάτων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Οι επιπτώσεις της συγχώνευσης στο προσωπικό της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης θα είναι περιορισμένες. Δεν προβλέπονται απολύσεις, μετακινήσεις ή αλλαγές στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις εξαιτίας της συναλλαγής. Όλες οι ατομικές συμβάσεις εργασίας παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ενώ διατηρούνται οι μισθοί, τα επιδόματα, η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Επιπλέον, δεν προβλέπεται μεταβολή στον τόπο εργασίας, καθώς το προσωπικό θα συνεχίσει να απασχολείται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σκλαβενίτης: Απορροφά τη Διόδωρος Κτηματική

Στην απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της, Διόδωρος Κτηματική Μονοπρόσωπη ΑΕ, προχωρά η Σκλαβενίτης, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της εταιρικής της δομής, με στόχο την απλοποίηση της λειτουργίας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ως βάση για τη συγχώνευση χρησιμοποιούνται οι ισολογισμοί της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Η Διόδωρος Κτηματική διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 4,75 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 47.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ. Η συγχώνευση δεν θα επιφέρει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Σκλαβενίτης ούτε έκδοση νέων μετοχών, καθώς η εταιρεία κατέχει ήδη το σύνολο των μετοχών της απορροφώμενης θυγατρικής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετοχές της Διόδωρος Κτηματική θα ακυρωθούν. Η εταιρεία θα λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η Σκλαβενίτης θα υπεισέλθει αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της.

ΔΕΔΔΗΕ: Προμέρισμα 42,5 εκατ. ευρώ σε ΔΕΗ και Macquarie

Στη διανομή προμερίσματος ύψους 42,5 εκατ. ευρώ προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, με δικαιούχους τους δύο μετόχους του, τη ΔΕΗ και την MSCIF DYNAMI BIDCO Μονοπρόσωπη ΑΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος42,5 εκατ. ευρώ, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 9μηνου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026.Το συνολικό ποσό κατανέμεται αναλογικά με τα ποσοστά συμμετοχής των δύο μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ειδικότερα, η ΔΕΗ, η οποία ελέγχει το 51% του ΔΕΔΔΗΕ, δικαιούται ποσό 21,675 εκατ. ευρώ, ενώ στην MSCIF DYNAMI BIDCO, που κατέχει το υπόλοιπο 49%, αναλογούν 20,825 εκατ. ευρώ. Η MSCIF DYNAMI BIDCO αποτελεί 100% θυγατρική της Spear WTE Investments S.a.r.l., η οποία συνδέεται με τον επενδυτικό όμιλο Macquarie και τη Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

Η απόφαση για τη διανομή του προμερίσματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Διαχειριστής συνεχίζει να εμφανίζει κερδοφορία, παρά την υποχώρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ΔΕΔΔΗΕ στο 9μηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 43,05 εκατ. ευρώ, έναντι 53,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας μείωση 19,1%. Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 959,67 εκατ. ευρώ, από 953,89 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 131,56 εκατ. ευρώ.

Bally’s Intralot

Στην πώληση τριών θυγατρικών εταιρειών, δύο στην Ισπανία και μίας στην Κύπρο, προχώρησε ο όμιλος Bally’s Intralot κατά τη διάρκεια του 9μηνου 2026, στο πλαίσιο των μεταβολών στη δομή των συμμετοχών του. Ειδικότερα, ο όμιλος, μέσω των κατά 100% θυγατρικών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, προχώρησε στην πώληση των ισπανικών εταιρειών JPJ OPS SPAIN, S.A.U. και Play Spain Casino S.A.U. Οι δύο συναλλαγές απέφεραν συνολικό κέρδος ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκε και η πώληση της Intralot Operations Ltd, με έδρα την Κύπρο. Ωστόσο, στην οικονομική έκθεση 9μηνου δεν προσδιορίζεται ξεχωριστά το τίμημα της συγκεκριμένης συναλλαγής ούτε το ενδεχόμενο κέρδος ή η ζημία που προέκυψε από αυτήν.

ΑΚΜΗ - Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Τη διατήρηση της εγγύησής της υπέρ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, μετά την αύξηση του πιστωτικού ορίου στα 7 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της ΑΚΜΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία. Η παροχή της εγγύησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καθώς και στη στήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων και της περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού ομίλου. Ειδικότερα, η απόφαση αφορά σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που διατηρεί το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με την Τράπεζα Πειραιώς, με την ΑΚΜΗ να εξακολουθεί να παρέχει την εγγύησή της για το αυξημένο πιστωτικό όριο των 7 εκατ. ευρώ (από 6 εκατ. ευρώ), πλέον των αναλογούντων τόκων, μέχρι την πλήρη εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υπογραφή πρόσθετης πράξης, καθώς και σύμβασης-πλαισίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους έως 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το πλαίσιο χρηματοοικονομικής κάλυψης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Σημειώνεται ότι η ΑΚΜΗ και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Alphabet Education, του εκπαιδευτικού ομίλου που διαμορφώθηκε μέσω της επένδυσης της BC Partners στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Όταν τα 3.000 δολάρια γίνονται 3 εκατομμύρια με ένα... κλικ!

Σύγχυση προκάλεσε η εμφάνιση σύμβασης του υπουργείου Εξωτερικών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον αναγραφόταν συνολική αξία 3 εκατ. ευρώ, ενώ το πραγματικό ποσό της συμφωνίας, σύμφωνα με το αναρτημένο έγγραφο, είναι μόλις 3.000,64 δολάρια. Η συγκεκριμένη καταχώριση εμφανίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τίτλο «Ανανέωση ετήσιου συμβολαίου συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου γραφείων πρεσβείας» και αριθμό ΑΔΑΜ 26SYMV020249948, δημιουργώντας αρχικά την εντύπωση ότι το υπουργείο Εξωτερικών είχε προχωρήσει σε σύμβαση εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση τηλεφωνικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής καταχώρισης, η σύμβαση αναρτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026, στις 18:48, με αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Εξωτερικών. Ως ημερομηνία έναρξης εμφανίζεται η 20ή Νοεμβρίου 2026 και ως ημερομηνία λήξης η 17η Νοεμβρίου 2027.

Εκείνο, ωστόσο, που προκάλεσε τη σύγχυση ήταν το πεδίο «Συνολική αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ», στο οποίο εμφανιζόταν το ποσό των 3.000.064,00 ευρώ. Το ποσό αναγράφθηκε λάθος. Από την εξέταση της σύμβασης προκύπτει ότι πρόκειται για συμφωνία της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον με την αμερικανική εταιρεία New Era Technology, η οποία αφορά την ανανέωση της τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού συστήματος Avaya IP Office. Το πραγματικό συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 3.000,64 δολάρια, με τα 647,64 δολάρια να αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού και τα 2.353 δολάρια το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης Platinum Support. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνηθισμένη δαπάνη τεχνικής υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών και όχι για σύμβαση ύψους εκατομμυρίων.