Τι συζητούν στη Σόφια για το deal του 1 δισ. ευρώ

Νέα δεδομένα φέρνει στη βουλγαρική τραπεζική αγορά η εξαγορά της Fibank από τη Eurobank, καθώς η συμφωνία οδηγεί στη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της χώρας. Στη Βουλγαρία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι μόνο στο μέγεθος της συναλλαγής, που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως στις αλλαγές που θα φέρει στον ανταγωνισμό και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ η συνένωση της Fibank με την Postbank, τη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι τέσσερις μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι θα ελέγχουν περίπου το 76% της αγοράς, αφήνοντας στις μικρότερες τράπεζες περιορισμένα περιθώρια ανάπτυξης. Βάρος αποδίδεται και στο γεγονός ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας θα βρίσκονται πλέον υπό ξένο έλεγχο, εξέλιξη που περιορίζει ακόμη περισσότερο την παρουσία εγχώριων κεφαλαίων στον τραπεζικό κλάδο.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τη βουλγαρική αγορά είναι η επόμενη ημέρα για τους εργαζομένους και τα καταστήματα των δύο τραπεζών. Η Postbank και η Fibank απασχολούν συνολικά περίπου 6.000 εργαζομένους και διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα σχέδια για ενδεχόμενες περικοπές ή αναδιάρθρωση του δικτύου. Τέλος, στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η αποχώρηση του βουλγαρικού Δημοσίου από τη Fibank, καθώς η κρατική Bulgarian Development Bank, που κατέχει το 18,35%, αναμένεται να πουλήσει τη συμμετοχή της. Η κρατική επένδυση εντασσόταν στην προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της Fibank, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βουλγαρία επιδίωκε την ένταξή της στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ERM II και στην τραπεζική ένωση. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Fibank ήταν ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να προχωρήσει η ευρωπαϊκή τραπεζική ενσωμάτωση της χώρας. Η εξαγορά από τη Eurobank δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έξοδο του βουλγαρικού δημοσίου από τη μετοχική σύνθεση της Fibank, μέσω της δημόσιας πρότασης που προβλέπεται να ακολουθήσει την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου.

Τι κοιτάνε οι επενδυτές

Για τους Έλληνες επενδυτές, το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσον η δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Βουλγαρία θα μεταφραστεί σε αποδόσεις που δικαιολογούν το τίμημα της εξαγοράς και την κεφαλαιακή ενίσχυση που τη συνοδεύει. Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέδειξε τις στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες από τη συνένωση της Fibank με την Postbank, τη μεγαλύτερη θυγατρική του ομίλου στη βουλγαρική αγορά. Ωστόσο, οι ερωτήσεις των αναλυτών κατέδειξαν ότι το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πέρα από την αύξηση κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η πραγματική απόδοση της επένδυσης και οι παράμετροι που θα καθορίσουν εάν η συμφωνία θα δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της Eurobank.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το φιλόδοξο σχέδιο επίτευξης ετήσιων συνεργειών 70 εκατ. ευρώ μετά φόρων μεταξύ Postbank και Fibank. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 55% των λειτουργικών εξόδων της Fibank, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης που θα απαιτηθεί. Το κόστος ενοποίησης, οι πιθανές περικοπές δαπανών και η ταχύτητα υλοποίησης των συνεργειών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προβλεπόμενη αύξηση των καθαρών κερδών κατά 12% και των κερδών ανά μετοχή κατά 7% προϋποθέτει την πλήρη επίτευξή τους. Άλλωστε, η διαφορά στην αποτίμηση της Fibank είναι ενδεικτική: ο πολλαπλασιαστής κερδών διαμορφώνεται στις 8,4 φορές πριν από τις συνέργειες και υποχωρεί στις 5,3 φορές μετά την ενσωμάτωσή τους. Με απλά λόγια, σημαντικό μέρος της προσδοκώμενης δημιουργίας αξίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της Eurobank να μετατρέψει τις προβλεπόμενες εξοικονομήσεις σε κερδοφορία.

Μια δεύτερη παράμετρος που είναι ήδη στο μικροσκόπιο της αγοράς είναι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Fibank. Η βουλγαρική τράπεζα εμφανίζει δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 5,4% και κάλυψη προβλέψεων 43,6%, ενώ οι ετησιοποιημένες προβλέψεις πιστωτικών ζημιών φθάνουν τα 99 εκατ. ευρώ, έναντι 92 εκατ. ευρώ της μεγαλύτερης Postbank. Η διαφοροποίηση αυτή καθιστά κρίσιμη την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και του ενδεχομένου πρόσθετων προβλέψεων μετά την εξαγορά.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είδε στο 9μηνο του 2026 τα καθαρά της κέρδη να αυξάνονται κατά 49,2%, φθάνοντας τα 156 εκατ. ευρώ, και τον τζίρο του ομίλου να ανέρχεται στα 3,45 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 20,1%. Αλλά η μεγάλη επέκταση του ομίλου συνοδεύθηκε και με κάποιες επιβαρύνσεις. Χαρακτηριστικότερη είναι η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών εξόδων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 41%, φθάνοντας τα 235,9 εκατ. ευρώ, από 167,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο 9μηνο του 2025. Η αύξηση, που προσεγγίζει τα 69 εκατ. ευρώ, αποτυπώνει το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης που συνοδεύει την ανάπτυξη νέων έργων και ιδιαίτερα την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, με αιχμή την Εγνατία Οδό. Μικτή είναι η εικόνα και στον τομέα της συμβατικής ενέργειας, όπου η αύξηση των πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ειδικότερα, παρά την άνοδο των εσόδων κατά 13,5%, στα 1,47 δισ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA περιορίστηκαν στα 52,9 εκατ. ευρώ, από 86 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας πτώση 38,5%. Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με την υψηλή βάση σύγκρισης του 2025, όταν τα αποτελέσματα είχαν ωφεληθεί από έκτακτη συνεισφορά ενεργειακού έργου. Τέλος, πρόσθετες πιέσεις στα αποτελέσματα προήλθαν από τις λογιστικές ζημιές χρηματοοικονομικών παραγώγων, οι οποίες ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 0,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καθώς και από τις απομειώσεις, που αυξήθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ, από 0,8 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση των παραγώγων, πρόκειται για επιβαρύνσεις που σχετίζονται με μεταβολές στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων και δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκην σε ισόποσες ταμειακές εκροές.

Η Dragon Legacy Hellas

Μια νέα επιχειρηματική κίνηση κάνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο θρυλικός «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, αυτή τη φορά μαζί με την οικογένεια Ζυγούρα, που στηρίζει χορηγικά την ΚΑΕ ΑΕΚ. Οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νεοσύστατη Dragon Legacy Hellas, μια εταιρεία που θα δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των εκδηλώσεων, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Το όνομα Dragon Legacy μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς παραπέμπει στον «Δράκο», το προσωνύμιο που συνοδεύει εδώ και δεκαετίες τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε χθες από την Φοίνιξ Ενεργειακή, η οποία εκπροσωπείται από τον Δημήτρη Γιαννάκη, και την κυπριακή Sunel Cyprus Holding, την οποία εκπροσωπεί ο Μίλτος Ζυγούρας. Κάθε εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50%, έχοντας βάλει από 12.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, η Dragon Legacy Hellas θα ασχολείται κυρίως με τη διοργάνωση συνεδρίων. Ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει πολλές ακόμη δραστηριότητες, από αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέχρι εμπορικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Η εταιρεία μπορεί ακόμη να δραστηριοποιηθεί στην ενοικίαση επαγγελματικών ακινήτων και στην εμπορική αντιπροσώπευση αθλητικών ρούχων. Στο τιμόνι της Dragon Legacy Hellas, εκτός από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που αναλαμβάνει πρόεδρος, θα βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Ζυγούρας και η Καλλιόπη Γιαννάκη, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα διευθυνόντων συμβούλων. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει επίσης ο Αλέξανδρος Ζυγούρας.

Η προστασία των υποδομών

Σε εκτενές δημοσίευμα του Dnews.gr θα διαβάσετε σήμερα για τις αλλαγές στην προστασία βασικών υποδομών και υπηρεσιών της χώρας που φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στην ενέργεια, το νερό, τις μεταφορές, την υγεία, τις τράπεζες, τις ψηφιακές υποδομές και πλέον τη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Το νομοσχέδιο καθορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες για την προετοιμασία των φορέων. Κάθε κρίσιμη οντότητα θα πρέπει να πραγματοποιεί εκτίμηση κινδύνων μέσα σε εννέα μήνες από την ειδοποίηση για τον χαρακτηρισμό της και να την επαναλαμβάνει τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Προβλέπονται, τέλος, υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας, έλεγχοι και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Σούπερ Μάρκετ

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας περισσότερο με προάγγελο νέων ανατιμήσεων έμοιαζε παρά με προσπάθεια καθησυχασμού των καταναλωτών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης Μασούτης, απέφυγε οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2027, επικαλούμενος ενεργειακό κόστος, γεωπολιτικές εξελίξεις και διεθνή αβεβαιότητα. Ακόμη πιο αποκαλυπτικός ήταν ο αντιπρόεδρος, Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο οποίος περιέγραψε έναν κλάδο που πιέζεται οικονομικά, με αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα και περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Και όλα αυτά ενώ το 2025 οι μεγάλες αλυσίδες κατέγραψαν εντυπωσιακούς τζίρους: 6,13 δισ. ευρώ ο Σκλαβενίτης, 2 δισ. η ΑΒ Βασιλόπουλος, 1,67 δισ. η Metro και 1,2 δισ. η Μασούτης. Ασφαλώς, τζίρος δεν σημαίνει κέρδη. Ωστόσο, με νέους τιμοκαταλόγους ήδη γνωστοποιημένους και τα Χριστούγεννα προ των πυλών, οι δηλώσεις των δύο κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου δημιουργούν εύλογη ανησυχία...

Η Ελαΐς - Unilever Hellas

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 12 εκατ. ευρώ προχωρά η Ελαΐς - Unilever Hellas, με το αντίστοιχο ποσό να επιστρέφεται σε μετρητά στον μοναδικό μέτοχο. Η απόφαση ελήφθη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, και προβλέπει την ακύρωση 1.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Σύμφωνα με την απόφαση, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από την επιστροφή του συνόλου του ποσού των 12 εκατ. ευρώ στον μοναδικό μέτοχο, LIPOMA B.V., μέσω καταβολής μετρητών. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης, το μετοχικό κεφάλαιο της Ελαΐς - Unilever Hellas θα διαμορφωθεί στα 11,8 εκατ. ευρώ, από 23,80 εκατ. ευρώ προηγουμένως, καταγράφοντας μείωση περίπου 50,4%. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 1.180.951 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

H Φάρμα Κουκάκη

Στην τροποποίηση του καταστατικού της προχώρησε η Φάρμα Κουκάκη, με την εταιρεία να περιλαμβάνει στους σκοπούς της και δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία λυμάτων, τον βιολογικό καθαρισμό και τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι νέες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο καταστατικό της γαλακτοβιομηχανίας εστιάζουν σε όλο το πλέγμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ειδικότερα, προβλέπονται υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων, βιολογικού καθαρισμού, καθώς και επεξεργασίας λυμάτων από βόθρους και σηπτικές δεξαμενές. Περιλαμβάνονται ακόμη υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης, αλλά και αποκομιδής μη επικίνδυνων αποβλήτων, τόσο ανακυκλώσιμων όσο και μη ανακυκλώσιμων. Υπό αυτό το πρίσμα, η καταστατική αλλαγή συνδέεται με την ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών της εταιρείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, το εύρος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο καταστατικό, ιδίως εκείνων που αφορούν την αποκομιδή και επεξεργασία λυμάτων τρίτων εγκαταστάσεων, αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αξιοποίησης σχετικών υποδομών πέραν των εσωτερικών αναγκών της γαλακτοβιομηχανίας.

Otis Ελλάς: Αύξηση τζίρου, αλλά και ζημιών

Αύξηση πωλήσεων, αλλά και επιδείνωση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Otis Ελλάς, καθώς η άνοδος του λειτουργικού κόστους περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που ανήκει στον διεθνή όμιλο Otis Worldwide, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2025 σε 26,38 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,1% έναντι του 2024. Ωστόσο, το κόστος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 12,6%, με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να υποχωρήσουν στα 5,46 εκατ. ευρώ, από 5,81 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ζημιές διευρύνθηκαν στις 658.577 ευρώ, έναντι 463.754 ευρώ το 2024, ενώ οι λειτουργικές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 157.107 ευρώ, έναντι κερδών 105.026 ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 16,27 εκατ. ευρώ, με τον τραπεζικό δανεισμό στα 3,72 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 1,13 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στα 7,27 εκατ. ευρώ.