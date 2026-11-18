Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ομίλου διαδραμάτισε ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος συνεισφέρει πλέον περίπου το 63% της συνολικής προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, με αιχμή τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές, κατέγραψε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 9μηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν ήδη την επίδοση ολόκληρου του 2025. Παράλληλα, η ενίσχυση της ρευστότητας και η επιτυχής έκδοση ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ δημιουργούν πρόσθετα περιθώρια για νέες επενδύσεις σε υποδομές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,45 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 20,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχύθηκε κατά 23,6%, φθάνοντας τα 573,4 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους, τα οποία ανήλθαν σε 171,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 61,3%, έναντι 106,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη επίδοση υπερβαίνει ήδη τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ολόκληρης της χρήσης του 2025, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε 147,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 1,62 ευρώ, από 1,06 ευρώ.

Η ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων έγινε ακόμη πιο έντονη κατά το τρίτο τρίμηνο, όταν ο Όμιλος κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση τόσο των εσόδων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47%, προσεγγίζοντας τα 1,35 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σημείωσε άνοδο 48%, φθάνοντας τα 217 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 89 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αυξημένη συνεισφορά των επενδύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, τη διατήρηση υψηλών ρυθμών εκτέλεσης των κατασκευαστικών έργων και τη βελτίωση της απόδοσης του ενεργειακού τομέα σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Παραχωρήσεις: Στα 361,8 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ομίλου διαδραμάτισε ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος συνεισφέρει πλέον περίπου το 63% της συνολικής προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Τα έσοδα του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκαν κατά 37,7%, στα 552,9 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 35,3%, στα 361,8 εκατ. ευρώ. Η θετική εικόνα αποδίδεται τόσο στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου όσο και στην αυξημένη κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους. Στην Αττική Οδό οι διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%, στην Εγνατία Οδό κατά 1,3%, στην Κεντρική Οδό κατά 5,6% και στην Ολυμπία Οδό κατά 8,8%, ενώ στη Νέα Οδό καταγράφηκε περιορισμένη υποχώρηση 1,3%. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία της Αττικής Οδού αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση, με την Εγνατία Οδό να εμφανίζει ενισχυμένη συνεισφορά λόγω της εποχικά αυξημένης κυκλοφορίας.

Κατασκευές: Στα 8,5 δισ. ευρώ το συνολικό ανεκτέλεστο

Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε και η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 1,46 δισ. ευρώ, έναντι 1,19 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 44,2%, φθάνοντας τα 177,9 εκατ. ευρώ, καθώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων συνοδεύτηκε από διατήρηση ικανοποιητικών περιθωρίων κέρδους. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ύψος του ανεκτέλεστου υπολοίπου, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα υπογεγραμμένα έργα ανέρχονταν σε 7,1 δισ. ευρώ, έναντι 6,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Με την προσθήκη έργων ύψους 1,4 δισ. ευρώ που βρίσκονται προς υπογραφή, το συνολικό ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 8,5 δισ. ευρώ. Περίπου το 80% αφορά έργα ιδίων επενδύσεων και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων, ενώ το 88% του χαρτοφυλακίου βρίσκεται στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων.

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Στον ενεργειακό τομέα, τα έσοδα από την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διαμορφώθηκαν σε 1,47 δισ. ευρώ, έναντι 1,29 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ η λειτουργική κερδοφορία υποχώρησε στα 52,9 εκατ. ευρώ, από 86 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κατά το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, με τη νέα μονάδα της Κομοτηνής να ενισχύει την υποκείμενη κερδοφορία. Η παραγωγή της μονάδας του Ήρωνα αυξήθηκε κατά 12,6%, στις 1,36 TWh, ενώ η Κομοτηνή παρήγαγε 2,39 TWh. Παράλληλα, ο ΗΡΩΝ διατήρησε μερίδιο 10% στην αγορά προμήθειας, με συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 3,56 TWh.

Ρευστότητα 2,7 δισ. ευρώ μετά το ευρωομόλογο

Σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, με τα συνολικά ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου και να διαμορφώνονται σε 2,7 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Το επταετές ομόλογο εκδόθηκε με κουπόνι 4,75%, απέσπασε επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P και συγκέντρωσε προσφορές περίπου 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 4,6 φορές. Παράλληλα, οι επενδυτικές δαπάνες του 9μήνου ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες σε μεγάλα έργα υποδομών και στην απόκτηση ποσοστού 12,8% της ΕΥΔΑΠ. Εξαιρουμένου του δανεισμού project finance, ο Όμιλος εμφάνισε προσαρμοσμένη καθαρή ταμειακή θέση 161 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού δανεισμού 211 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.