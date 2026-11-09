Η θετική αξιολόγηση έρχεται ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας για το τρίτο τρίμηνο του 2026 προβλέπει η UBS για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 55 ευρώ ανά μετοχή. Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η πρόσφατη διόρθωση της μετοχής δημιουργεί ελκυστική επενδυτική ευκαιρία, με περιθώριο ανόδου περίπου 40%.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των 39,26 ευρώ στις 6 Νοεμβρίου, η νέα τιμή-στόχος της UBS υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια ανατίμησης, καθώς ο οίκος θεωρεί υπερβολικές τις ανησυχίες που άσκησαν πιέσεις στη μετοχή το προηγούμενο διάστημα.

Η θετική αξιολόγηση έρχεται ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών του ομίλου.

Ισχυρή αύξηση εσόδων και EBITDA το τρίτο τρίμηνο

Ειδικότερα, η UBS προβλέπει ότι τα έσοδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διαμορφωθούν στα 1,079 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 18% σε σύγκριση με τα 917 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2025.

Ακόμη ισχυρότερη εκτιμάται ότι θα είναι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αναμένεται να φτάσουν τα 204 εκατ. ευρώ, έναντι 146 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 40%.

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Βασικός μοχλός της κερδοφορίας αναμένεται να παραμείνει ο τομέας των Παραχωρήσεων, με εκτιμώμενα EBITDA 135 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η λειτουργική κερδοφορία των Κατασκευών προβλέπεται στα 54 εκατ. ευρώ και της Ενέργειας στα 19 εκατ. ευρώ. Σημασία αποδίδει η UBS στην ανθεκτικότητα της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται ο όμιλος, καθώς καταγράφηκε αύξηση 1,2% κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης από τις παραχωρήσεις και τις υποδομές

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των 20 ετών, ενισχύει την προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών και δημιουργεί προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Σημαντικές προοπτικές διαμορφώνει και η συμμετοχή του ομίλου στο νέο πρόγραμμα έργων υποδομής στην Ελλάδα, το οποίο αναμένεται να στηρίξει την κατασκευαστική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS επισημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 17 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, επίπεδο που, κατά την αξιολόγησή της, δεν αποτυπώνει πλήρως τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ομίλου.