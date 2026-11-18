Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ταυτοποιήθηκε ο 51χρονος οδηγός της Porsche που ανάρτησε βίντεο στα social media, στο οποία καταγράφεται η ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία κινούνταν, έχοντας στο αυτοκίνητο τα ανήλικα παιδιά του, στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι προχώρησαν στην ταυτοποίησή του, μετά την ανάρτηση στα social media.

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

{https://www.youtube.com/shorts/hXRtLizCc9U}