Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του αυτοκινήτου έθεσαν σε κίνδυνο και τους επιβαίνοντας αλλά και όσους κινούνταν περιμετρικά της πλατείας.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα όταν ένας οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του και με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική πλατεία, την ώρα που ο επίσης νεαρός συνοδηγός του κρεμόταν έξω από το παράθυρο του οχήματος.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο οδηγός πραγματοποιεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλατεία της Γλυφάδας όπου εκείνη την ώρα περιμετρικά της πλατείας ήταν μαγαζιά με τραπεζοκαθίσματα και ανυποψίαστους πολίτες.

Αναφερόμενη στο περιστατικό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι εφόσον διαπιστωθεί πως από την οδηγική συμπεριφορά προέκυψε κίνδυνος, θα σχηματιστεί κανονικά δικογραφία, πέρα από την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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