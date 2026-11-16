Η αξία των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε στα 62,08 εκατ. ευρώ στο δεκάμηνο, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 2.910 επιταγές.

Στα 73,5 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών που καταχωρίστηκαν στον Τειρεσία το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2026, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν σημαντική αποκλιμάκωση τον Οκτώβριο σε σύγκριση τόσο με τον προηγούμενο μήνα όσο και με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τειρεσία, η αξία των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε στα 62,08 εκατ. ευρώ στο δεκάμηνο, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 2.910 επιταγές. Την ίδια περίοδο, οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 11,43 εκατ. ευρώ και αφορούσαν 4.758 τεμάχια.

Συνολικά, οι δύο κατηγορίες αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις ύψους 73,51 εκατ. ευρώ, με τις ακάλυπτες επιταγές να συγκεντρώνουν περίπου το 84,5% της συνολικής αξίας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση των ακάλυπτων επιταγών τον Οκτώβριο, καθώς η αξία τους περιορίστηκε στα 5,1 εκατ. ευρώ, από 5,4 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση 5,55%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση σε ετήσια βάση, καθώς η αξία των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε κατά 57,92% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στον αριθμό των επιταγών, οι οποίες περιορίστηκαν σε 252 τον Οκτώβριο, έναντι 290 τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας μηνιαία μείωση 13,1%. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η πτώση έφτασε το 61,53%.

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Η εικόνα αυτή έρχεται μετά την αύξηση που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο, όταν η αξία των ακάλυπτων επιταγών είχε ενισχυθεί κατά 40,74% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 5,4 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν οι μήνες με τις υψηλότερες αξίες ακάλυπτων επιταγών, στα 9,33 εκατ. και 9,21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ τον Ιούλιο είχε καταγραφεί νέα άνοδος στα 8,34 εκατ. ευρώ.

Απλώρητες συναλλαγματικές

Πτωτικά κινήθηκαν τον Οκτώβριο και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τη συνολική αξία τους.

Ειδικότερα, η αξία τους διαμορφώθηκε στις 803.253 ευρώ, έναντι 1,08 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας μείωση 25,4%. Σε ετήσια βάση, η υποχώρηση ανήλθε στο 21,35%.

Ο αριθμός των απλήρωτων συναλλαγματικών περιορίστηκε στις 361, από 495 τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας πτώση 27,07%. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, η μείωση έφτασε το 32,27%.

Στο σύνολο του δεκαμήνου, η μεγαλύτερη μηνιαία αξία απλήρωτων συναλλαγματικών καταγράφηκε τον Ιανουάριο, στα 1,44 εκατ. ευρώ, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν επίσης ο Φεβρουάριος και ο Ιούνιος.