Ο διαθέσιμος χώρος στον δρόμο δεν επαρκεί για να περάσει με ασφάλεια.

Ένα ακόμη περιστατικό αντικοινωνικής στάθμευσης καταγράφηκε σε δρόμο, με οδηγό αυτοκινήτου να αφήνει το όχημά του σε σημείο που εμπόδιζε τη διέλευση λεωφορείου.

Όπως φαίνεται στο χαρακτηριστικό βίντεο, το λεωφορείο αδυνατεί να συνεχίσει την πορεία του, καθώς ο διαθέσιμος χώρος στον δρόμο δεν επαρκεί για να περάσει με ασφάλεια.

Στο βίντεο που έχει τραβήξει ο οδηγός του λεωφορείου, διακρίνονται σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές του δρόμου, με ένα από αυτά να βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά στο μεγάλο όχημα.

Η εικόνα αποτυπώνει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν η απρόσεκτη στάθμευση περιορίζει σημαντικά το πλάτος του οδοστρώματος.

Ακόμη και λίγα εκατοστά μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για τη διέλευση ενός λεωφορείου, ιδιαίτερα σε στενούς δρόμους όπου υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα.

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Τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, επηρεάζοντας όχι μόνο τον οδηγό, αλλά και τους επιβάτες που προσπαθούν να φτάσουν στον προορισμό τους.

{https://www.tiktok.com/@user67317984/video/7702852953031478551}