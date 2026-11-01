«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους» χαρακτηρίζει σε ανακοίνωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11).

«Είναι εκείνοι που θέλουν να “φιμώσουν” τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το “λάθος” να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας. Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους» υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη

«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους.Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας.

Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό».

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Το χρονικό

Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1/11 το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι όπως ανέφερε και ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media τονίζοντας πως πρόκειται για επίθεση από «οπαδούς λαθρομεταναστών» παράλληλα όπως δήλωσε «δεν υπολογίζει τα συγκεκριμένα καθάρματα» και δεν τον τρομάζουν.

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις είχα φύγει. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», έγραψε συγκεκριμένα ο Θάνος Πλεύρης.