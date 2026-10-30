«Το έργο θα προχωρήσει και θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από καμία άλλη χώρα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο των νέων τουρκικών απαιτήσεων και της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον ΟΗΕ.

Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει τις επισημάνσεις του Κώστα Καραμανλή από την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, ενώ υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί υποχωρήσεων έναντι της Άγκυρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στο Open και για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Αναλυτικά:

Για το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τον ΟΗΕ και το τι θα κάνει η Ελλάδα με το «καλώδιο»

«Χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια παρέμβαση που απηχεί των εθνικών συμφερόντων, πέρα από κόμματα και παρατάξεις, του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας, με έναν τρόπο ο οποίος δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Και θεωρώ ότι έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική, έτσι υπερασπίζεται κανείς τα εθνικά συμφέροντα. Πολλά πράγματα βλέπουμε για πρώτη φορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σίγουρα υπηρετεί την εθνική στρατηγική που υπηρέτησαν όλοι οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αμφισβητήσουμε τον πατριωτισμό κανενός, αλλά έτυχε αυτά τα χρόνια να ζήσουμε κρίσεις και πολέμους που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά. Και σε αυτήν, λοιπόν, την περίοδο των ταραγμένων καιρών, έχουμε δει μια εξωτερική πολιτική και αμυντικές συμφωνίες που δεν είχαμε δει στο παρελθόν, ακριβώς γιατί αντιλαμβανόμαστε ως Κυβέρνηση ότι πρέπει να «ψηλώσει» όσο γίνεται παραπάνω η χώρα. Και κινήσεις ουσίας και συμβολισμού από το Κογκρέσο, που ήταν μια εικόνα που δεν την είχαμε ξαναδεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης, και όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια».

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Για το αν ανησυχεί η Ελλάδα για θερμό επεισόδιο

«Δεν υπήρχε, καταρχάς, θέμα υποχώρησης στην Κάσο, τα έχουμε πει ξανά αυτά. Τα έχουμε αναλύσει. Πάμε στο σήμερα. Αρέσει πάρα πολύ σε κάποιους η δραματοποίηση των γεγονότων, πουλάει ίσως περισσότερο από ό,τι η αντικειμενική παράθεσή τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ενεργειακό έργο ευρωπαϊκής σημασίας, Ελλάδα – Κύπρος - Γαλλία, ένα έργο, λοιπόν, με τη σφραγίδα της Ευρώπης, με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες να συμμετέχει στο έργο αυτό, όπου ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης μόνο από τις ελληνικές Αρχές και βρίσκεται, αυτό που λέμε, σε πορεία ολοκλήρωσης, εν πάση περιπτώσει, με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την αρχή και κάποιοι αμφισβητούσαν. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας ή αιτήματος άδειας ή διαδικασίας αδειοδότησης από κανένα άλλο Κράτος, πλην του ελληνικού Κράτους. Γιατί; Γιατί η διαδικασία αδειοδότησης παράγει έννομα αποτελέσματα».

Για το ότι υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα που αναφέρουν ότι ο Μακρόν έδωσε συντεταγμένες στον Ερντογάν, από πού θα περάσει το πλοίο

«Εδώ σκοπίμως κάποιοι προσπαθούν να παίξουν με τις λέξεις από την Αντιπολίτευση. Η διαδικασία άδειας, το αίτημα δηλαδή για άδεια, πράγματι δημιουργεί κακά προηγούμενα. Γι' αυτό και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ακολουθήσουμε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να ακολουθηθεί στο έργο αυτό διαδικασία αιτήματος άδειας από άλλη χώρα. Άδεια μόνο από την Ελλάδα, από τις ελληνικές Αρχές».

Για το αν μπαίνει μπροστά η Γαλλία για την αδειοδότηση επίσημα ή άτυπα

«Όχι, σε καμία περίπτωση. Ούτε επίσημα, ούτε άτυπα. Τίποτα που να σχετίζεται με άδεια δεν θα ακολουθηθεί σε σχέση με άλλη χώρα, ούτε άτυπα. Άδεια με τον οποιονδήποτε τρόπο, που είναι κανονικά δύο Αρχές, μόνο από τις ελληνικές Αρχές. Η ενημέρωση είναι μια διαδικασία που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Ακολουθείται σε όλα τα αντίστοιχα έργα στο παρελθόν και αφορά μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ακολουθείται από την εταιρεία. Δεν είναι άδεια, δεν παίρνουμε την άδεια από κανέναν, δεν συνιστά άδεια, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Τα έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών αναλυτικά».

Για το ότι οι Τούρκοι ζητούν ξανά άδεια για το «καλώδιο» και πώς θα απαντήσει η Αθήνα

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζει ούτε τη στρατηγική της ούτε την πολιτική της. Και αυτά τα οποία είπε ο κ. Γεραπετρίτης δεν τα είπε επ' αφορμής μιας συνέντευξης, η οποία μπορεί να υπήρχε και να απεσύρθη. Είναι τα ίδια που έλεγε και πριν, τα ίδια λέει και τώρα. Δεν αλλάζουμε τη θέση μας. Δεν υπάρχει θέμα άδειας, ούτε άτυπης, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τα όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Εμείς δεν μπορούμε να κινούμαστε ούτε υποθετικά. Δεν είναι θέμα τι θα πουν ή τι δεν θα πουν. Το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, τα όσα προβλέπει η διεθνής νομοθεσία για τα έργα αυτά, δεν τα γράφει καμία χώρα μόνη της. Υπάρχουν, υφίστανται και εφαρμόζονται. Ο καθένας ας λέει ό,τι θέλει. Το έργο θα προχωρήσει με βάση τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις, με βάση το τι συμβαίνει στα αντίστοιχα έργα, με βάση το χρονοδιάγραμμα».

Για το αν θα υπάρξει απάντηση στο πεδίο αν χρειαστεί

«Το έργο θα προχωρήσει και θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο χωρίς καμία υποχώρηση. Άρα ισχύει ό,τι έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών».

Για την ομιλία του κ. Καραμανλή και το άρθρο του Α. Σαμαρά

«Καταρχάς, επαναλαμβάνω και δεν χρειάζεται να τα πω αναλυτικά ξανά, ότι δεν έχει καμία σχέση η άδεια που δεν θα ζητήσουμε από κανένα άλλο Κράτος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με την ενημέρωση. Δικαίωμα του καθενός να θεωρεί ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό. Αυτό το οποίο λέω εγώ έχει να κάνει με το Διεθνές Δίκαιο και την πραγματικότητα και ό,τι συμβαίνει, το ξαναλέω, σε όλα τα προηγούμενα έργα. Ένα. Δύο: Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή, του πρώην Πρωθυπουργού, δεν είχε καμία σχέση με τις αντιδράσεις που είδαμε από πολύ μεγάλο μέρος της Αντιπολίτευσης και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο κ. Καραμανλής δεν μίλησε για «εθνική ήττα» όταν αναφέρθηκε στο παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για μια δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία όμως δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και υπηρέτησε και αυτός την εθνική θέση. Μίλησε για ενότητα. Έκανε την επισήμανση που έκανε για το καλώδιο. Το παράνομο και ανυπόστατο casus belli και όλα όσα ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο ακούμε από την Τουρκία, τα ακούμε πρώτη φορά μετά το 2019; Η απάντηση είναι πως όχι. Το casus belli, κάτι εντελώς παράνομο, το ακούμε μια τριακονταετία, σωστά; Ποιος είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος έθεσε θέμα άρσης του casus belli, με αφορμή το αίτημα συμμετοχής τρίτων χωρών, άρα και της Τουρκίας, στο πρόγραμμα SAFE; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι παραβιάσεις της Τουρκίας στον εναέριο χώρο, στις οποίες διαχρονικά η Ελλάδα και όλες οι κυβερνήσεις απαντούν όπως πρέπει, για να μην παρεξηγηθώ, ξεκίνησαν μετά το 2019;

Η απάντηση είναι πως όχι και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί. Και κάποιες περιόδους πάρα πολύ. Όσο υπήρχαν περισσότερες ή λιγότερες παραβιάσεις, στις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούσαν τα προηγούμενα χρόνια, με όλους τους πρώην Πρωθυπουργούς όλων των παρατάξεων, οι πρώην Πρωθυπουργοί όλων των παρατάξεων συναντιόντουσαν με τον ομόλογό τους, με τον Τούρκο Πρόεδρο; Σημαίνει αυτό ότι υποχωρούσαν; Όχι είναι η απάντηση. Ερώτηση: Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ υπήρχε η δυνατότητα, έγινε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο από κάποιον άλλον; Απάντηση: Έγινε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ποιος υπέγραψε; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι μια κίνηση ουσίας, που με τη σφραγίδα της Ευρώπης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας ποιος έκανε; Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τις επισημάνσεις, που με πολύ μεγάλο σεβασμό ακούμε από τον Κώστα Καραμανλή, από πρώην Πρωθυπουργούς, αντιλαμβανόμενη, λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα, κάνει κινήσεις στο πεδίο ουσίας. Πάντοτε με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Ναι, επιδιώκουμε ειρήνη. Θέλουμε την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά ούτε υποχωρούμε ούτε είμαστε αφελείς. Και ας μου πει κάποιος από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν -και προφανώς δεν είναι από αυτούς ο κ. Καραμανλής- να χτίσουν το αφήγημα της ενδοτικότητας, σε τι έχει υποχωρήσει η Ελλάδα; Όλα αυτά που σας είπα είναι κινήσεις υποχώρησης; Χωρίς να έχω αναφερθεί καν στα εξοπλιστικά, στην αμυντική θωράκιση. Μια χώρα που ήταν εκτός F-16 και F-35, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε με τη γείτονα χώρα, το 2026 προχωράει την αναβάθμιση των F-16, προχωράει, περιμένει τα F-35 εξασφαλισμένα. Rafale, Belharra, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν συμπεριφέρεται ως ένα κράτος, το οποίο δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα έχει αποδεχθεί πλήρως και εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Μην ζυγίζουμε, μην βάζουμε στο ίδιο ζύγι, δύο κράτη τα οποία συμπεριφέρονται διαφορετικά ως προς το Διεθνές Δίκαιο.

(Δημοσιογράφος: Βλέπετε διαφορετικά ενστάσεις Καραμανλή με τις ενστάσεις του κ. Σαμαρά…)

Η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη και για την παράταξη. Αναπόφευκτη όμως, δυστυχώς. Δεν χάρηκε κανένας μας. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε με χαρά. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας, που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει. Και όταν χαρακτηρίζεται όπως χαρακτηρίστηκε -δεν θέλω να το επαναλάβω- ο Υπουργός Εξωτερικών που υπηρετεί μια εθνική πολιτική, όπως και ο προκάτοχός του, όπως και οι προηγούμενοι Υπουργοί Εξωτερικών. Αλλά ο Κώστας Καραμανλής ούτε τέτοιους χαρακτηρισμούς έχει εξαπολύσει. Και ακόμα και στην τελευταία του ομιλία, με τις επισημάνσεις του ως προς τους συμμάχους, ως προς την Τουρκία, ο κ. Καραμανλής και στο τέλος της ομιλίας του μίλησε για ενότητα και ομοψυχία».

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

«Καταρχάς, για το όποιο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, καλύτερα να μιλήσουμε όταν το κάνει. Το «όταν» έχει μέσα και το «αν». Οπότε περιμένουμε. Δεν είναι θέμα αμφιβολίας. Δεν προσφέρει κάτι στον δημόσιο διάλογο να μιλάμε για κόμματα τα οποία έχει υπάρξει μια προεξόφληση, ότι θα γίνουν. Ας γίνει με το καλό για εκείνον, εφόσον το επιθυμεί, και ας το σχολιάσουμε. Εδώ είναι ο πυρήνας της απάντησης στην ερώτηση. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θα γίνει ένα κόμμα. Και εγώ δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα. Και κανένα μονοπρόσωπο κόμμα, όχι μόνο το υποτιθέμενο ή το υπό δημιουργία κόμμα του κυρίου Σαμαρά, κανένα μονοπρόσωπο κόμμα, γιατί ήταν της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα.

Ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ιδρύσει ένα κόμμα με τα υλικά του προηγούμενου. Είναι άλλη κουβέντα. Για μένα, το αν θα καταφέρουμε να πείσουμε ξανά συμπολίτες μας, είτε παραδοσιακούς ψηφοφόρους μας, οι οποίοι κάνουν δεύτερες σκέψεις λόγω των θεμάτων αυτών που λέγονται «δεξιά ατζέντα», που για μένα δεν είναι «δεξιά ατζέντα», είναι μια υπερήφανη πολιτική, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά μας στο να τους εξηγήσουμε, ότι τα τελευταία επτά χρόνια πολέμων και κρίσεων, η Ελλάδα σε αυτό που χαρακτηρίζεται δεξιά ατζέντα, αλλά για μένα είναι υπερήφανη πολιτική, έχει κάνει όσα δεν έκανε τα προηγούμενα 45 χρόνια της Μεταπολίτευσης. Είναι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα έχει μειώσει τις μεταναστευτικές ροές κατά παραπάνω από 80% σε σχέση με το 2019. Είναι η διαχείριση της μεγαλύτερης «υβριδικής απειλής» στον Έβρο. Είναι όλα όσα σας είπα: ΑΟΖ με Ιταλία, Αίγυπτο, επέκταση στο Ιόνιο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, Rafale, Belharra, F-16, F-35. Η πολιτική είναι πολιτικές. Δεν είναι ούτε μονοπρόσωπα κόμματα, ούτε τίτλοι, κατά τη γνώμη μου. Άρα θεωρώ ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και εξηγούμε στον κόσμο που ακόμα έχει προβλήματα, που ακόμα έχει αιτήματα λογικά και πρέπει να τους ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, τα όσα έχουμε κάνει εμείς σε επίπεδο ασφάλειας, γιατί η κουβέντα περί νομιμότητας είναι και αυτή σε αυτή την ατζέντα, δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να γίνουν περισσότερα; Βεβαίως».

Για τα μέτρα στήριξης

«Σήμερα το απόγευμα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Όσο υφίστανται οι παράμετροι που προκαλούν την κρίση αυτή, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει όσο παραπάνω μπορεί και αντέχουν τα δημόσια οικονομικά τους πολίτες. Θα ανακοινωθούν το απόγευμα. Δεν θέλω να προεξοφλήσω κάτι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όσο υπάρχει ανάγκη, τόσο θα υπάρχει στήριξη. Η εξειδίκευση και το συγκεκριμένο, το απόγευμα από τα συναρμόδια υπουργεία. Όσο λάθος είναι να πανηγυρίζεις σε μια περίοδο πρωτοφανών πιέσεων και κρίσεων, τόσο λάθος είναι να μηδενίζεις. Και πολύ μεγαλύτερο λάθος είναι να τάζεις λεφτά τα οποία δεν μπορείς να βρεις και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, όχι στους πολίτες που ζητάνε. Λοιπόν, βάλατε κάποια θέματα. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, έχει ανέβει. Ο κόσμος πρέπει να ακούει απαντήσεις με δεδομένα. Τα fake news ταξιδεύουν γρήγορα. Τα δεδομένα θέλουν κάποια λεπτά για να εξηγηθούν. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης. Πράγματι, το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι στην Ελλάδα, παντού, λόγω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, της μεγαλύτερης στην ιστορία, έχει ανέβει. Το επίδομα θέρμανσης στην Ελλάδα, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρετε πόσο ανώτατο όριο είχε; Γιατί μπορεί να μην ήταν τόσο ακριβό το πετρέλαιο, αλλά κρύο υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Τα 350 ευρώ. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το ανώτατο όριο του πετρελαίου; Είναι 1.200 και σε κάποιες περιπτώσεις αυξημένων ενεργειακών αναγκών 1.500. Ένα το κρατούμενο. Δύο, για να πάρει κάποιος το επίδομα θέρμανσης έχει κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με δύο παιδιά και πάνω, αλλά και στις υπόλοιπες έχει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί πολύ τα εισοδηματικά κριτήρια για να είναι πολύ περισσότεροι οι δικαιούχοι. Δεδομένου, λοιπόν, του γεγονότος ότι έχουμε κρίση, δεν μπορείς να συγκρίνεις μια περίοδο κρίσης με μια περίοδο κανονικότητας. Το '15-'19 στην Ευρώπη «έβρεχε ανάπτυξη» και η Ελλάδα «κράταγε ομπρέλα». Ήταν 27η στους 27. Από το '19 μέχρι σήμερα έχουμε πολέμους και κρίσεις.

Άρα μια κυβέρνηση κρίνεται, όχι εν κενώ, συγκριτικά με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις εν προκειμένω της Ευρώπης, με το τι κάνει. Ρεύμα, λοιπόν. Η Ελλάδα σε μια πρωτοφανή περίοδο πιέσεων, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, το λέω συνέχεια αυτό, γιατί ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα. Στο ρεύμα, η Ελλάδα με την οικονομία την οποία είχαμε μέχρι το '19, με τη διαλυμένη ΔΕΗ που κληρονομήσαμε και σώσαμε, έχει σταθερά, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε τιμές λιανικής, συγκριτικά με την αγοραστική δύναμη, και αυτό έχει αξία, χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Η δυνατότητα που έδωσε και ο μεγάλος πάροχος, αλλά και άλλοι πάροχοι, για σταθερό τιμολόγιο σε μια τιμή η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι για τουλάχιστον ένα χρόνο και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Και έδωσε μια εξασφάλιση στους καταναλωτές που μπορούσαν και ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Άρα, δόθηκε σε όλους η δυνατότητα. Κάποιοι την επέλεξαν. Κάποιοι δικαίωμά τους δεν την επέλεξαν. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν από δύο μήνες, ο μεγάλος πάροχος, ο οποίος ήταν υπό διάλυση το '19 και αν δεν είχαμε κάνει εμείς ως Κυβέρνηση παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι για μπλε, για κανενός χρώματος τιμολόγια, γιατί πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος τη διαλυμένη ΔΕΗ που μας άφησε ο κύριος Τσίπρας, δόθηκε η δυνατότητα για φθηνότερο ρεύμα. Μόνο αυτή είναι η παρέμβαση; Θέλετε να σας θυμίσω; Η Ελλάδα είναι η χώρα που, συναρτήσει του ΑΕΠ της, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα σε πολίτες και επιχειρήσεις γιατί ναι, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Ξέρετε πολλές άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν να έχουν πάει να έχουν φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας; Ποια κυβέρνηση είναι η μόνη που το έχει κάνει; Η κυβερνητική πολιτική είναι το τεκμήριο της αξιοπιστίας μας».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα μέτρα

«Το «λεφτά υπάρχουν», η αντιπολίτευση το ξέρει, το έχει μπραντάρει. Το '80 ήταν «δώστα όλα» και το 2010 ήταν «λεφτά υπάρχουν». Και στο ενδιάμεσο η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της, οι κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα από το '10 και μετά, με αποκορύφωμα το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, να πληρώσουμε τη νύφη όλοι. Τα σπασμένα αυτών που κάνανε τους κιμπάρηδες από το '80 και μετά, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις δικών μας κυβερνήσεων, κάποιες, τα σπασμένα αυτών τα πληρώνουν οι σημερινοί νέοι που δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι, οι συνταξιούχοι που χάσανε περίπου τη μισή τους σύνταξη, οι δημόσιοι υπάλληλοι που χάσανε ό,τι χάσανε και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα, το «λεφτά υπάρχουν», από εμάς δεν θα το ακούσετε, ούτε θα το δείτε ως πολιτική. Άρα, το ότι λέει η αντιπολίτευση κάτι, αν δεν το κοστολογεί, δεν έχει καμία αξία. Πάμε ένα-ένα. Διυλιστήρια. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και θυμάστε και τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε καμία από όλες αυτές τις «ευαίσθητες», εντός πολλών εισαγωγικών, αριστερές, κεντροαριστερές κυβερνήσεις να έχουν πάει ποτέ να φορολογήσουν έστω και ένα σεντ από υπερκέρδη;

Ποτέ. Ποιοι το έκαναν; Εμείς. Τώρα, λοιπόν. Άρα, αυτοί που δεν το έκαναν ποτέ, ας μη ζητάνε τα ρέστα. Πάμε σε εμάς που το έχουμε κάνει. Τους τελευταίους μήνες, μήνα-μήνα, μαζί με τα κυβερνητικά μέτρα, που είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα στο κράτος, ενώ μειώθηκαν οι φόροι, που και γι' αυτό δεν λέει κουβέντα η αντιπολίτευση- για να μπορούμε να δίνουμε, πρώτα εφαρμόσαμε μια πολιτική που αύξησε επενδύσεις, εξαγωγές, έχει σημασία, μείωσε φόρους, αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξησε τα έσοδα και έτσι μπορεί το κράτος και δίνει στον κόσμο αυτά τα οποία ζητάει δικαιολογημένα. Πάμε, λοιπόν, στα διυλιστήρια. Μαζί με τα κυβερνητικά μέτρα προστίθενται και οι παρεμβάσεις των διυλιστηρίων. Απαντώ, λοιπόν, καθαρά. Απαντώ καθαρά. Τα οποία θα συνεχιστούν. Τα οποία θα συνεχιστούν. Θεωρούμε ότι είναι πιο αποτελεσματική η μήνα-μήνα στήριξη από τα διυλιστήρια, παρά μια τέτοια επιλογή. Αλλά το ξαναλέω, το ξαναλέω, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανταγωνισμού, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα. Το ξαναλέω, η μόνη Κυβέρνηση, η οποία όταν έκρινε ότι ήταν η καλύτερη λύση η φορολόγηση, το έκανε στο παρελθόν και ήταν δικιά μας Κυβέρνηση. Τα παραπάνω φορολογικά έσοδα της Ελλάδας και τα τελευταία, τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, προήλθαν από τρεις αιτίες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Οι δύο, σας τις είπα πριν, οι κυριότερες κατά σειρά, με βάση το ποσό. Η πρώτη είναι οι παραπάνω θέσεις εργασίας, άρα η ανάπτυξη της οικονομίας. Ένας άνθρωπος, που από εκεί που ήταν άνεργος, βρήκε δουλειά, ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές, πληρώνει στο κράτος φόρους εισφορές, άρα η ανάπτυξη έφερε παραπάνω έσοδα. Δεύτερη αιτία, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και η τρίτη αιτία, κάπου 850 εκατομμύρια είναι το ποσό της τρίτης αιτίας, είναι τα παραπάνω έσοδα από ΦΠΑ, τον οποίο δεν έχουμε αυξήσει. Πόσα έχουμε δώσει από αυτά τα 850 πίσω; Ήδη 950 και έχουμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Είναι οι μόνες παρεμβάσεις αυτές που κάνουμε μήνα-μήνα οι έκτακτες; Όχι. Τον Νοέμβριο - θα πάω και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -, αυτό τον μήνα που μπαίνει δηλαδή, θα πάρει το 80% των ενοικιαστών, όπως θα κάνει κάθε χρόνο, ένα ενοίκιο πίσω. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ, όπως κάθε χρόνο. Δύο ενοίκια πίσω οι ιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί. Συνήθως στις πολιτικές συζητήσεις, κακώς και στη Βουλή και στα πάνελ, οι περισσότεροι πολιτικοί από την αντιπολίτευση μοιράζουν λεφτά και πιέζουν διάφοροι συνάδελφοί σας να δοθούν κι άλλα. Επειδή τα λεφτά τα οποία όμως μοιράζουν όλοι αυτοί στα λόγια, είναι τα λεφτά των ανθρώπων που μας ακούνε, έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος πού πάνε αυτά τα λεφτά. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Λοιπόν, απαντώ, λοιπόν, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατά κανόνα είναι ατομικές επιχειρήσεις, ξέρουν πάρα πολύ καλά, ναι, έχουν ανάγκες, πρέπει να μειώσουμε κι άλλο τους φόρους, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση αυτή παρέλαβε τον φόρο εισοδήματος μιας ατομικής επιχείρησης και ενός φυσικού προσώπου στο 29%, τον έχει ρίξει ήδη στο 20%, 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, άρα στο μισό. Η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% στο 55% και τώρα πάει στο 50%, άρα στο μισό και εκεί. Αν είσαι νέος μέχρι 25 ετών, για τα πρώτα 20.000 ευρώ έχεις φόρο μηδέν και αν είσαι μέχρι 30 χρόνων 9%. Όσα παραπάνω λεφτά μαζεύει το κράτος ενώ μειώνει φόρους, θα τα δίνει πίσω στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο, πρωτίστως με μειώσεις φόρων. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν οι άλλοι, πρώτα να τάζουν και μετά να ψάχνουν λεφτά. Εμείς πρώτα τα βρίσκουμε τα λεφτά χωρίς να αυξάνουμε τους φόρους και μετά δίνουμε. Κάθε 15 μέρες, αναλόγως, μπορεί σήμερα να πούνε για ένα μήνα, θα το δούμε, θα ανακοινώνουν τα συναρμόδια Υπουργεία μέτρα. Το ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, θα τα μαθαίνουμε από τις ανακοινώσεις. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι τα έκτακτα μέτρα θα συνεχίσουν λογικά όσο υπάρχει ανάγκη και η κρίση, θα μάθουμε σήμερα ποια θα είναι και χρόνο με τον χρόνο, όσο η χώρα έχει μια Κυβέρνηση που ανεβάζει τα έσοδα ενώ μειώνει φόρους, συνεχώς θα δίνει πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκαν».

Για τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Δημοκρατία»

«Δεν έχω καμία σχέση. Λέει η λεζάντα ότι είναι η κατηγορούμενη, γιατί υπάρχει και τεκμήριο αθωότητας, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την διαδικασία για την υπόθεση αυτή, ενώ είναι άλλη. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ξεκινάω ανάποδα, όμως. Το χθεσινό ήταν ένα δημοσίευμα με έναν παραπλανητικό τίτλο, που εγώ, καλή τη πίστη, θεώρησα ότι δεν έγινε… Εδώ είναι μια χυδαία επίθεση, χυδαία επίθεση, την οποία θέλω να απαντήσω, όπως απάντησα και χθες. Λοιπόν, το χθεσινό καλή τη πίστη το θεώρησα όχι κακοπροαίρετο, εν πάση περιπτώσει, αν και δεν ρωτήθηκα, ότι δεν έγινε με δόλο. Βγήκε ένας παραπλανητικός τίτλος που έλεγε ότι εγώ και ο κύριος Κούβελος, εγώ μιλάω τώρα για τον εαυτό μου, μπλέκουμε με μια υπόθεση που είναι στη Δικαιοσύνη. Γιατί; Γιατί, ποια είναι η πραγματικότητα τώρα, το απάντησα και χθες. Ο εκ των υστέρων καταγγέλλων, δηλαδή ενάμιση μήνα μετά, με ενημέρωσε ότι υπάρχουν δεδομένα για έναν εκ των κατηγορούμενων και έναν πρώην προπονητή που είχε στην ομάδα του. Εγώ ως δημόσιος λειτουργός που δεν είχε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως γράφει η ίδια η εφημερίδα, αρμοδιότητα, γιατί δεν είμαι Υφυπουργός ή αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, του είπα να πάει στις αρχές. Και ο καταγγέλλων, ενάμιση μήνα μετά, η ομάδα του συγκεκριμένα υπό τον ίδιο, τον Φεβρουάριο ήταν αυτή η επικοινωνία, τον Απρίλιο πήγε στις αρχές και η συνέχεια είναι γνωστή. Διαβιβάστηκαν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και η συνέχεια είναι γνωστή, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Εμείς θέλουμε να λάμψει η αλήθεια, δεν παίρνουμε θέση.

Επί των ημερών μας πήγε στη Δικαιοσύνη μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες. Το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει, θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Άρα, εγώ όχι απλά δεν έμπλεξα, όχι απλά δεν μπλέκω, έκανα όπως ορίζει το καθήκον. Και πράγματι και συνέβη αυτό. Άρα εδώ όχι απλά ο τίτλος είναι off, είναι και ανάποδος. Πάμε στο σημερινό. Αφού λοιπόν το χθεσινό έγινε, πάλι χωρίς καμία επικοινωνία, κάνουν το εξής: Λένε «ναι, αλλά να ξέρετε, ενώ μέσα λένε ναι, εντάξει, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν λέμε ότι έχει κάποια σχέση, έχει και αδελφό διαιτητή», Αχαιό κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει, όπως λέει η ίδια, όπως λέει και η ίδια η εφημερίδα, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Και είναι και πάρα πολύ στενάχωρο, εγώ σας το λέω πραγματικά, λυπάμαι που μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, θλίβομαι που υπάρχει τέτοιο επίπεδο και τέτοια λάσπη. Θα σας πω τα δεδομένα ποια είναι. Μπαίνω στη διαδικασία, επειδή είμαι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, να απαντάω για ένα συγγενικό μου πρόσωπο, προσέξτε, ενώ δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με καμία από αυτές τις υποθέσεις. Καμία. Δεν είναι σε καμία δικογραφία, δεν έχει καμία εμπλοκή. Έκανε το «λάθος», εγώ δηλαδή έκανα το «λάθος» που είμαι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εντός εισαγωγικών, να είναι διαιτητής, προσέξτε, από το 2013 σε τοπικά πρωταθλήματα, 2013 και στην πρώτη κατηγορία αξιολογήθηκε και κρίθηκε διαιτητής Α' εθνικής το 2019. Εγώ να πω, όποτε και να ήταν, δεν σημαίνει ότι είχε κάποια εμπλοκή. Και έκτοτε έχει ακολουθήσει την πορεία του. Άρα τι κάνουν οι κύριοι αυτοί; Δύο γεγονότα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, δηλαδή μια συγγενική σχέση, τα βάζουν ως ένα τίτλο, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Αυτό δεν λέγεται σοβαρή δημοσιογραφία, με συγχωρείτε, αυτό είναι λάσπη, είναι θλιβερό. Εγώ έχω μάθει να απαντώ με επιχειρήματα. Και θα πω και κάτι. Σκεφτείτε να υπάρξει ένα, ξέρω εγώ, σκάνδαλο, μια υπόθεση που πάει στη Δικαιοσύνη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη στον Ευαγγελισμό και ένας πολιτικός να έχει αδελφό γιατρό στον Ευαγγελισμό. Να βγάλουν τίτλο, «α, ξέρετε, ο αδελφός του τάδε υπουργού ή της αντιπολίτευσης είναι γιατρός στον Ευαγγελισμό». (Δημοσιογράφος: Άρα είναι μια επίθεση προσωπική απέναντι σε εσάς που δηλώνει και το όνομα του αδελφό σας. Υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή δική σας ή της οικογένειάς σας αυτό το σκάνδαλο με τα στημένα;) Καμία απολύτως. Καμία απολύτως εμπλοκή δεν υπάρχει, η παραμικρή εμπλοκή. Αυτό είναι μια απίστευτη προσπάθεια εκτόξευσης λάσπης και μάλιστα από το χθεσινό δημοσίευμα προκύπτει ότι στο μερίδιο που μου αναλογούσε, γιατί εγώ ούτε δικαστής είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε κουβέντα έκανα για τα όποια στοιχεία, ενθάρρυνα, όπως έχω καθήκον, τον όποιον πολίτη να απευθυνθεί στις αρχές. Το αν αυτά τα στοιχεία αποδειχθούν ισχυρά, εάν συνδέεται ο Α, ο Β ή ο Γ, δεν θα το πω εγώ».

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