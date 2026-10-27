«Ο κ. Μπεκίρης λοιδορήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και πήρε μια θαρραλέα απόφαση. Θα ακολουθήσει την οδό της δικαιοσύνης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπεραμύνθηκε - με φόντο τα σκάνδαλα φοροδιαφυγής της Pizza Fan και του «Χωριάτικου» - της λειτουργίας των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, τονίζοντας πως «όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης ενός νέου σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που δεν υπήρχε και υπάρχει πλέον».

«Δεν έγιναν δηλαδή όλα αυτά δια μαγείας. Και για μένα όλο αυτό οδηγεί συλλογιστικά στο εντελώς αντίθετο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι; Εγκληματίες δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να είναι πιο έξυπνοι από τον μέσο φορολογούμενο που πληρώνει φόρους από τη δουλειά του και από τη ζωή του, το ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο, πάντοτε θα υπάρχουν. Τι πρέπει να υπάρχει και δεν υπήρχε και νομίζω πλέον υπάρχει; Ένα κράτος, μια αστυνομία και συνολικά μια λειτουργία κράτους που αντιμετωπίζει όλες αυτές τις καταστάσεις τα τελευταία χρόνια με τη συνδρομή και της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ».

Basketgate

«Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα που ερευνά η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιοι είναι ένοχοι, ποιοι είναι αθώοι, ποια πρέπει να είναι η ποινική τους μεταχείριση, εμείς δεν είμαστε δικαστές, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Αυτή η δικογραφία πήγε στη δικαιοσύνη επειδή η κυβέρνηση αυτή την πρώτη τετραετία – γιατί κατηγορούν και τον κύριο Αυγενάκη - επί των ημερών του κ. Αυγενάκη, δημιούργησε αυτή την πλατφόρμα που λέγεται «Έπαθλα» και μπορούν να γίνονται καταγγελίες για διαφθορά, διαπλοκή, οτιδήποτε σχετικό στον αθλητισμό», είπε και συνέχισε:

«Όταν λοιπόν συνέβη κάτι τέτοιο τον Απρίλιο που μας πέρασε, αμέσως ο κος Βρούτσης πήρε τις καταγγελίες και τις διαβίβασε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα. Εάν λοιπόν υπήρχαν όλοι αυτοί οι προστατευόμενοι του Μαξίμου ή κάποιων υπουργών ή οποιουδήποτε άλλου, θα οδηγούνταν άμεσα δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη στη δικαιοσύνη και θα είχαν αυτή τη μεταχείριση;».

Για την απόφαση του Μιχάλη Μπεκίρη να αποχωρήσει προσωρινά από τα καθήκοντά του

«Ο κ. Μπεκίρης χθες πήρε μια απόφαση που δείχνει και ένα πολιτικό θάρρος, γιατί εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος επέλεξε να μην έχει κάποια κυβερνητική κρατική θέση, λοιδορήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και πήρε μια απόφαση. Η απόφαση που παίρνει ο κ. Μπεκίρης αρχικά την προηγούμενη εβδομάδα είναι να μην απαντήσει πουθενά αλλού παρά μόνο στη δικαιοσύνη. Έκανε ένα εξώδικο, θα ακολουθήσει όλη την προβλεπόμενη νόμιμη οδό, την οδό της δικαιοσύνης. Πήρε λοιπόν μια απόφαση ο ίδιος προσωπική απόφαση μέχρι να ξεκαθαρίσει όλο αυτό στα δικαστήρια και να αναδειχθούν όλα αυτά τα οποία λέει εναντίον της εφημερίδας που ανέδειξε το θέμα αυτό, να μην βρίσκεται στα καθήκοντά αυτά. Οι αρμοδιότητες του κυρίου Μπεκίρη ήταν το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, όχι στο Μαξίμου», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τη Μονή Σινά

«Μιλάμε για μία εκκρεμότητα 1.500 ετών και για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας, η οποία προέκυψε από μία δικαστική απόφαση, αλλά και από τόσα μετέφεραν και σε εμάς οι άνθρωποι της Ιεράς Μονής Αικατερίνης στο Σινά. Εδώ έχουμε μία συμφωνία, η οποία μένει να ολοκληρωθεί και προφανώς να δημοσιευτεί, μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και της Μονής», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Μέχρι τώρα τη συμφωνία αυτή χαιρετίζουν και στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλης, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Προφανώς στηρίζει και είναι αρωγός η ελληνική κυβέρνηση».

«Δεν θα εκτίθετο το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αν ήταν κάτι ύποπτο ή αν κάτι ήταν τέλος πάντων κάτι ιδιοτελές από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να πιαστεί από οποιοδήποτε ζήτημα, εθνικό, θρησκευτικό, ζήτημα εγκληματικότητας, για να το εργαλειοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν και να κάνει αντιπολίτευση. Και μετά αναρωτιούνται γιατί είναι κολλημένη βελόνα. Μα όταν θέτεις ερωτήματα εν είδει αμφισβήτησης ακόμα και σε κάτι που συμφωνούν όλοι αυτοί που σας είπα, τότε ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά;», συνέχισε.

Για την ακρίβεια και τις εκλογές

Όσον αφορά την ακρίβεια, ανέφερε πως έρχονται μόνιμα φορολογικά και εισοδηματικά μέτρα ελάφρυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και συνταξιούχους.

«Δεν έχει αποφασιστεί η ημερομηνία των εκλογών από τον πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι εξαντλεί την τετραετία και δεν παίρνει τις δημοσκοπήσεις, όπως μπορεί να γινόταν στο παρελθόν, για να πάρει το καλύτερο ποσοστό. Αποκλειστικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, γιατί είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση έτσι που θεωρώ ότι είναι μια σταθερή κυβέρνηση, ο μόνος τρόπος να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά αποφάσεις.

Την επόμενη μέρα ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ούτως η άλλως δεύτερη και τρίτη γύρος στις βουλευτικές εκλογές. Όμως το μόνο κόμμα που με βάση τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσαμε, εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία, που είναι μοναδικός μας στόχος να συζητήσουμε μια συγκυβέρνηση, είναι το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ΠΑΣΟΚ όμως; Το ΠΑΣΟΚ που είχε μια θεσμική σοβαρότητα επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Είναι ένα άλλο κόμμα, εντελώς διαφορετικό με εκείνο που κράτησε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και εξ αυτού του λόγου μπορούμε και συζητάμε για στήριξη σε μια κρίση. Θυμίζω ότι αν δεν ήταν τότε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για στήριξη», είπε αναλυτικά.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συνιστά εθνική ήττα»

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη του 2019 και η μετέπειτα κύρωσή του δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι εθνική ήττα. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε εθνική ήττα κάτι παράνομο και ανυπόστατο που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε άλλης χώρας. Και γιατί είναι παράνομο και ανυπόστατο; Γιατί δεν έχει η Τουρκία και η Λιβύη αντικείμενες και παρακείμενες ακτές», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmffxlh8fia9?integrationId=40599y14juihe6ly}