Χορταστικές επιλογές για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Η αναζήτηση ενός πρωινού που προσφέρει ενέργεια και παρατεταμένο κορεσμό δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει απαραίτητα αυγά. Είτε πρόκειται για αλλεργία είτε για προσωπική προτίμηση, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να προσφέρουν στον οργανισμό την απαραίτητη πρωτεΐνη, συμβάλλοντας σε ένα ισορροπημένο ξεκίνημα της ημέρας.

Από τη βρώμη που προετοιμάζεται από το προηγούμενο βράδυ μέχρι τη γκρανόλα με γιαούρτι, τις γεμιστές πιπεριές και τις γλυκοπατάτες, οι παρακάτω έξι ιδέες συνδυάζουν γεύση και θρεπτική αξία. Κάθε μία από αυτές περιέχει τουλάχιστον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, ενώ οι περισσότερες ξεπερνούν τα 20 γραμμάρια.

1. Βρώμη με φράουλες και κρέμα τυριού cottage - 24 γραμμάρια πρωτεΐνης

Η βρώμη που προετοιμάζεται από το προηγούμενο βράδυ αποτελεί μια πρακτική λύση για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο το πρωί, χωρίς να στερηθούν ένα θρεπτικό γεύμα.

Η επιλογή βρώμης με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διατροφική αξία του πρωινού. Παράλληλα, η προσθήκη ενός κρεμώδους μείγματος από φράουλες και τυρί cottage προσφέρει επιπλέον πρωτεΐνη και γεύση, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που μπορεί να συμβάλει στον κορεσμό μέχρι το μεσημεριανό γεύμα.

2. Γκρανόλα με αμύγδαλα, φαγόπυρο, γιαούρτι και μούρα - 21 γραμμάρια πρωτεΐνης

Για όσους προτιμούν ένα τραγανό πρωινό με διαφορετικές υφές, η γκρανόλα με αμύγδαλα και φαγόπυρο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή.

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Το φαγόπυρο, όταν καβουρδιστεί, αποκτά ιδιαίτερη γεύση και τραγανή υφή, ενώ τα αμύγδαλα συμπληρώνουν το μείγμα. Η προσθήκη γιαουρτιού και φρέσκων μούρων ενισχύει τη θρεπτική αξία του γεύματος, προσφέροντας πρωτεΐνη, ενώ τα φρούτα προσθέτουν φυσική γλυκύτητα.

Πρόκειται για μια εύκολη λύση που μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές προτιμήσεις, με την επιλογή γιαουρτιού υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη να συμβάλλει στην επίτευξη του ημερήσιου διατροφικού στόχου.

3. Πιπεριές γεμιστές με μαύρα φασόλια - 25 γραμμάρια πρωτεΐνης

Ένα πρωινό δεν χρειάζεται να είναι γλυκό για να είναι θρεπτικό. Οι γεμιστές πιπεριές με μαύρα φασόλια αποτελούν μια αλμυρή εναλλακτική για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες επιλογές.

Η συνταγή συνδυάζει πιπεριές με μαύρα φασόλια, τυρί πικάντικο τυρί και ένα μείγμα με βάση την ντομάτα και άλλα φρέσκα υλικά (pico de gallo). Το αποτέλεσμα είναι ένα γεύμα με φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία στο πρωινό πρόγραμμα.

Με περίπου 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της συνταγής, αποτελεί μία από τις πιο πλούσιες σε πρωτεΐνη επιλογές της λίστας.

4. Ψητή γλυκοπατάτα με γιαούρτι, βούτυρο αμυγδάλου και γκρανόλα - 21 γραμμάρια πρωτεΐνης

Η γλυκοπατάτα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα διαφορετικό και χορταστικό πρωινό, ειδικά για όσους έχουν κουραστεί από το κλασικό τοστ.

Αφού ψηθεί, γεμίζεται με ελληνικό γιαούρτι, βούτυρο αμυγδάλου και τραγανή γκρανόλα, δημιουργώντας έναν συνδυασμό γλυκιάς και κρεμώδους γεύσης. Το γιαούρτι προσφέρει πρωτεΐνη, ενώ το βούτυρο αμυγδάλου και οι ξηροί καρποί συμβάλλουν στη διατροφική αξία του γεύματος.

Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζει διαφορετικές υφές και γεύσεις, ενώ μπορεί να προετοιμαστεί εκ των προτέρων, ώστε να είναι έτοιμη όταν χρειάζεται ένα γρήγορο πρωινό.

5. Πουτίγκα με σπόρους chia από το προηγούμενο βράδυ – 21 γραμμάρια πρωτεΐνης

Οι σπόροι chia αποτελούν μια πρακτική επιλογή για ένα πρωινό που μπορεί να ετοιμαστεί από το βράδυ και να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και, όταν αναμειγνύονται με υγρό, αποκτούν μια παχύρρευστη υφή που θυμίζει πουτίγκα. Για να αυξηθεί η περιεκτικότητα του γεύματος σε πρωτεΐνη, μπορεί να προστεθεί μία κουταλιά σκόνης πρωτεΐνης πριν από την τοποθέτηση στο ψυγείο.

Το πρωί, η πουτίγκα μπορεί να σερβιριστεί με φρέσκα φρούτα ή ξηρούς καρπούς, ανάλογα με τις προτιμήσεις. Η συγκεκριμένη συνταγή αποδίδει περίπου 21 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με την τελική ποσότητα να εξαρτάται από τα υλικά και τις αναλογίες που θα χρησιμοποιηθούν.

6. Πρωινά ροφήματα με πρωτεΐνη και φρούτα

Τα πρωινά ροφήματα αποτελούν μια ακόμη λύση για όσους θέλουν ένα γρήγορο γεύμα χωρίς αυγά, ιδιαίτερα τις ημέρες με αυξημένες υποχρεώσεις.

Η προσθήκη σκόνης πρωτεΐνης σε ένα ρόφημα με φρούτα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη. Ανάλογα με τη συνταγή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί συνδυασμοί υλικών, από πράσινα φρούτα και λαχανικά μέχρι μάνγκο, για ένα πιο εξωτικό αποτέλεσμα.

Η επιλογή των συστατικών είναι καθοριστική για τη συνολική διατροφική αξία. Για παράδειγμα, ένα ρόφημα με γάλα ή εμπλουτισμένο φυτικό ρόφημα, φρούτα και σκόνη πρωτεΐνης μπορεί να προσφέρει ένα ισορροπημένο πρωινό, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.

Η ποσότητα των 21 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά μερίδα που αναφέρεται στη συνταγή εξαρτάται από τα υλικά και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται.

Πώς να αυξήσετε την πρωτεΐνη

Το ελληνικό γιαούρτι και το skyr, το τυρί cottage, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα όσπρια και τα προϊόντα σόγιας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές πρωτεΐνης.

Παράλληλα, η επιλογή ψωμιού ολικής άλεσης με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ή η προσθήκη σκόνης πρωτεΐνης σε ένα ρόφημα μπορεί να ενισχύσει το πρωινό, ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες κάθε ατόμου.

Για όσους ακολουθούν vegan διατροφή, το τόφου και τα κατάλληλα φυτικά υποκατάστατα αυγών προσφέρουν επιπλέον εναλλακτικές.

Το βασικό είναι να επιλέγονται συνδυασμοί που προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ώστε το πρωινό να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και όχι απλώς ένα γρήγορο γεύμα.

Πηγή: goodhousekeeping