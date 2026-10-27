«Τώρα είναι η ώρα για κλιμάκωση του αγώνα»: Το κάλεσμα των φοιτητών για συνεδρίαση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για να δρομολογηθούν νέες κινητοποιήσεις.

Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων φαίνεται να κινούνται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για σύσκεψη συντονισμού την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 14:30, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με κεντρικό σύνθημα «Δώστε λεφτά για την Παιδεία – Τώρα είναι η ώρα για κλιμάκωση του αγώνα!». Το κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων δίνει το στίγμα των προθέσεών τους για το επόμενο διάστημα, καθώς στόχος της συνάντησης είναι ο συντονισμός των συλλογικών δράσεων και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα του φοιτητικού κινήματος.

Με το μήνυμα «Δώστε λεφτά για την Παιδεία», οι φοιτητικοί σύλλογοι θέτουν στο επίκεντρο το ζήτημα της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, καλώντας τους φοιτητές να συμμετάσχουν στις διαδικασίες συντονισμού και να οργανώσουν τις επόμενες διεκδικήσεις τους.

Με όχημά τους το μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 21ης Οκτωβρίου οι φοιτητικοί σύλλογοι συσπειρώνονται και προετοιμάζουν το έδαφος για τη συνέχεια των διεκδικήσεών τους στον χώρο της Παιδείας. Οι τελικές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν από όσα συζητηθούν και αποφασιστούν στη σύσκεψη της 30ής Οκτωβρίου.