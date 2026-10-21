Στους δρόμους όλη η εκπαιδευτική κοινότητα: Μαζικές κινητοποιήσεις για την Παιδεία και το κόστος σπουδών, συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 50 πόλεις της χώρας.

Η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας με σημείο συνάντησης τα Προπύλαια για δώσει ηχηρό παρών στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικούν ουσιαστικές αλλαγές στην Παιδεία και καλύτερες συνθήκες στη σχολική και φοιτητική ζωή. Οι κινητοποιήσεις φέρνουν στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εκπαιδευτική διαδρομή για χιλιάδες οικογένειες. Mε αφετηρία τα Προπύλαια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τη Βουλή. Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι το «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία» αναδεικνύοντας τον κοινό προβληματισμό μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών για το μέλλον της εκπαίδευσης και την πρόσβαση στη γνώση χωρίς οικονομικούς αποκλεισμούς.

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Στο επίκεντρο η δημόσια Παιδεία και το κόστος σπουδών

Βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται μέσα από τις διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που επιβαρύνουν τις οικογένειες. Το κόστος της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλούς γονείς, καθώς οι ανάγκες των παιδιών δεν περιορίζονται στη σχολική καθημερινότητα. Ιδιαίτερα για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, τα έξοδα στέγασης, διατροφής και μετακίνησης συνθέτουν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος. Παράλληλα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

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Διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία: ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στο συλλαλητήριο

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών στα σχολεία, την επαρκή χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών μονάδων, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών. Παράλληλα, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη να διασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες λειτουργίας για όλα τα σχολεία. Οι ελλείψεις σε υποδομές, η παλαιότητα πολλών σχολικών κτιρίων και οι ανάγκες συντήρησης αποτελούν ζητήματα που επανέρχονται σταθερά στο προσκήνιο, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και επαρκείς πόρους.

Μαθητικό συλλαλητήριο: «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει» – Όλα τα συνθήματα

Με σύνθημα «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει» οι μαθητές επιχειρούν να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, από τις ελλείψεις σε καθηγητές και τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων μέχρι την εντατικοποίηση της σχολικής ζωής και τις εξετάσεις. Στα συνθήματα που συνοδεύουν τις κινητοποιήσεις κυριαρχούν η διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στη μόρφωση, η αντίθεση στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και η απαίτηση για περισσότερη κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, οι μαθητές αναφέρονται στις συνθήκες ασφάλειας στα σχολεία, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη συντήρηση των σχολικών υποδομών.

«Ελλάδα - Γαλλία, χάλια η Παιδεία» και «Σε όλη την Ευρώπη, τώρα η σειρά μας, στον δρόμο διεκδικούμε τα δικαιώματά μας» είναι μερικά από τα συνθήματα που αποτυπώνουν τη διάθεση των μαθητών να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους σε πολιτικές που θεωρούν ότι επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η πίεση που βιώνουν οι μαθητές εξαιτίας του φόρτου μαθημάτων, των εξετάσεων και των συνεχών απαιτήσεων βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των συνθημάτων.

«Κάθε τάξη και Πανελλαδικές, θέλουνε πελάτες και όχι μαθητές», αναφέρουν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ένα σχολείο που, όπως υποστηρίζουν, δίνει υπερβολική έμφαση στην εξεταστική διαδικασία και όχι στην ουσιαστική γνώση. Στο ίδιο πνεύμα, το σύνθημα «Σχολείο να μορφώνει όλους τους μαθητές, όχι στις τριπλές Πανελλαδικές» αποτυπώνει τις αντιδράσεις τους απέναντι στις εξεταστικές απαιτήσεις και στις αλλαγές που θεωρούν ότι αυξάνουν το άγχος και την πίεση. Οι μαθητές ζητούν ένα σχολείο που θα προσφέρει ολοκληρωμένη μόρφωση, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και θα παρέχει ουσιαστική στήριξη σε όλους, χωρίς η εκπαιδευτική πορεία να εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας. «Θέλουμε σχολεία και καθηγητές και όχι απολυτήρια σε ακριβές τιμές» είναι ένα ακόμη από τα συνθήματα, που συνδέει τις ελλείψεις στο δημόσιο σχολείο με το κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι οικογένειες για την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmad7jq2llmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές»

Η ασφάλεια των μαθητών και η ευθύνη για τις σχολικές υποδομές επανέρχονται σε αρκετά από τα συνθήματα. «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», αναφέρουν, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να προηγούνται η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, το σύνθημα «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται Παιδεία, ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Γαλλία» εκφράζει την αντίθεσή τους στην καταστολή των κινητοποιήσεων και συνδέει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία με τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης. «Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά» είναι ένα από τα συνθήματα που επαναλαμβάνονται, ενώ με το «Εμάς και τους γονείς μας βλέπουν πελατεία, όλοι στον αγώνα για δωρεάν Παιδεία» οι μαθητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως εμπορεύματος.

Η λίστα των συνθημάτων που θα κυριαρχήσουν στα μαθητικά συλλαλητήρια

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Ελλάδα-Γαλλία, χάλια η παιδεία. (Εμείς αγωνιζόμαστε για άλλη κοινωνία)

Στο δρόμο, στο δρόμο, να σπάσουμε το φόβο.

Με ΜΑΤ και βια δεν γίνεται παιδεία, ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Γαλλία.

Basta, ça suffit (σα σιφί), τέρμα, ως εδώ! Σε όλη την Ευρώπη θα κάνουμε χαμό!

Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Αλβανία, Είμαστε στον δρόμο για δωρεάν παιδεία

Σε όλη την Ευρώπη, τώρα η σειρά μας , Στον δρόμο διεκδικούμε τα δικαιώματά μας

Ελέγξτε τα σχολεία , Μη γίνει τραγωδία

Θέλουμε λεφτά για υποδομές , Και όχι για του ΝΑΤΟ τις σφαγές

Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει (κόντρα στις ανάγκες μας οι δικοί τους νόμοι)

Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά.

Εμάς και τους γονείς μας βλέπουν πελατεία, Όλοι στον αγώνα για δωρεάν Παιδεία

Κάθε τάξη και πανελλαδικές, θέλουνε πελάτες και όχι μαθητές

Θέλουμε σχολεία και καθηγητές και όχι απολυτήρια σε ακριβές τιμές

Φτιάχνουν το σχολείο για λίγους και λεφτάδες, δε θα τους αφήσουμε, είμαστε χιλιάδες

Σχολείο να μορφώνει όλους τους μαθητές, Όχι στις τριπλές πανελλαδικές

Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές

Κόστος η ασφάλεια και οι υποδομές, του κράτους οι ευθύνες δολοφονικές

Κενά καθηγητών, ελλείψεις τραγικές, και θέλετε τριπλες τις πανελλαδικές

Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά.

Εμάς και τους γονείς μας βλέπουν πελατεία, Όλοι στον αγώνα για δωρεάν Παιδεία

Κάθε τάξη και πανελλαδικές, θέλουνε πελάτες και όχι μαθητές

Θέλουμε σχολεία και καθηγητές και όχι απολυτήρια σε ακριβές τιμές

Φτιάχνουν σχολείο για λίγους και λεφτάδες, δε θα τους αφήσουμε, είμαστε χιλιάδες

Σχολείο να μορφώνει όλους τους μαθητές, Όχι στις τριπλές πανελλαδικές

Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές

Κόστος η ασφάλεια και οι υποδομές, του κράτους οι ευθύνες δολοφονικές

Δώστε λεφτά για την Παιδεία, σε λίγο θα πληρώνουμε για να έχουμε θρανία!

Φοιτητικός ξεσηκωμός για το κόστος στέγασης και σπουδών

Δυναμική θα είναι και η παρουσία των Φοιτητικών Συλλόγων που από χθες το βράδυ κατασκήνωσαν στήνοντας τις δικές τους σκηνές στην πλατεία Συντάγματος για να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τα σημαίνοντα ζητήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο καθημερινότητας όσο και για τα ζητήματα που αγγίζουν την πυρήνα της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και των σπουδών στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές διεκδικούν άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού για τα Πανεπιστήμια ώστε να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες σε υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλώσιμα.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεών τους περιλαμβάνονται η θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια, η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, η διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος, με αλλαγές στα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και η διασφάλιση δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ενώ αντιτίθενται και στις διαγραφές φοιτητών. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ζητούν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες εγκαταστάσεις, ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και πτυχία που θα εξασφαλίζουν επαγγελματικές προοπτικές. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των φοιτητών στο Dnews, «κατεβαίνουμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική φοιτητική μέριμνα και πτυχία με αντίκρισμα στην εργασία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9vtzpi10x5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9vzfww5kq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε επιφυλακή η Αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και την αποτροπή επεισοδίων

Σε εφαρμογή έχει τεθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την αποτροπή ενδεχόμενων επεισοδίων όπως αυτά που συνέβησαν σε Γαλλία και Αλβανία. Οι αρχές εστιάζουν στο να αποτραπούν περιστατικά βίας και λεηλασίες καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9vy17vyp6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΜΕΤΡΟ: Ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθούν σε ισχύ από τις πρωινές ώρες, στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος ώστε να πραγματοποιηθούν ανεμπόδιστα οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις. Από τις 10:00 το πρωί έκλεισε ο σταθμός «Πανεπιστήμιο», ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί εντολή να κατεβάσουν ρολά και επιπλέον σταθμοί, όπως αυτός του Συντάγματος ανάλογα πάντα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Τέλος στη Θεσσαλονίκη με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 το πρωί έχουν κλείσει οι σταθμοί:

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Δεν έχει ανακοινωθεί ώρα επαναλειτουργίας, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.