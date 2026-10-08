«Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!» ανακοίνωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας σε συλλαλητήριο την Τρίτη 13/10.

Οι φοιτητές συσπειρώνονται υπό το βάρος της δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν και ανακοίνωσαν συλλαλητήριο για την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Με φόντο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας αποφάσισαν κινητοποίηση για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με συγκέντρωση στις 18:00 στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτω από την πλατεία Συντάγματος. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές προγραμματίζουν παράλληλα κατασκήνωση στην πλατεία, με συναυλίες και δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. «Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!» τονίζουν.

«Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει»

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι κάνουν λόγο για σημαντική οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στην ανακοίνωση επισημαίνουν ότι το κόστος της ενέργειας, των καυσίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών έχει αυξηθεί, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης και των ενοικίων. Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι επιτυχόντες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εγγραφούν στις σχολές τους, ενώ άλλοι φοιτητές περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια ή εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, το κόστος δεν περιορίζεται στη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αυξημένες τιμές στα κυλικεία των πανεπιστημίων, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, ενώ οι φοιτητές θέτουν και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης των ΑΕΙ για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα ενώ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες των φοιτητών αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος.

Όπως σημειώνουν «Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Στη σχολή αντί για μέτρα στήριξης βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δε μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!»

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«Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες»

«Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος» και λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά». Όμως λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις € ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζιών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δε θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους! Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο! Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές.»

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα»

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν τους φοιτητές από όλη την Αθήνα να συμμετάσχουν μαζικά και ενεργά στην κινητοποίηση της 13ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν, μετά τα μαθήματα θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Φέρνουμε μαζί την σκηνή μας και κατασκήνουμε εκεί από το μεσημέρι μετά τα μαθήματα μας μέχρι και το επόμενο πρωί!! Αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δύνε και να είμαστε χιλιάδες! Το απόγευμα στις 18:00 συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών (κάτω από την πλατεία Συντάγματος) και συνεχίζουμε όλο το βράδυ την διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα!» σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα.

«Ήρθε η δική μας σειρά» - Οι Γάλλοι φοιτητές δείχνουν το δρόμο και στους Έλληνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τα τεκταινόμενα που εξελίσσονται με τη νεολαία και τους φοιτητές σε Γαλλία και Ισπανία υποστηρίζοντας ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη η νεολαία οργανώνεται και διεκδικεί μέτρα για τις ανάγκες της. «Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία! Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τα αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων

Πλαφόν στα ενοίκια.

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων.

Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, με αξιοποίηση εστιών, ξενοδοχείων και άλλων χώρων.

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δωρεάν εστιών.

Έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη θέρμανση.

Πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης.

Καμία διακοπή ρεύματος σε φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κυλικεία.

Διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές και κατάργηση των λεγόμενων «κόφτων».

Αναφορά σε κινητοποιήσεις νέων στην Ευρώπη

Στην ανακοίνωσή τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι αναφέρονται επίσης σε κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία και νέων στην Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες διεκδικήσεις αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.