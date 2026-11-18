Επαγγελματικές ευκαιρίες και νέες συνεργασίες στις Ημέρες Καριέρας του ΑΠΘ, όλες οι λεπτομέρειες.

Με στόχο την άμεση επικοινωνία και επαφή των φοιτητών, τελειόφοιτων και αποφοίτων του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει τις «Ημέρες Καριέρας 2026», την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και ώρες 11:00 με 18:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Φουαγιέ Κτιρίου Μ2).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι και όσες παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εταιρείες και τα προγράμματα απασχόλησής τους. Επιχειρήσεις και οργανισμοί θα γνωρίσουν φοιτητές, και αποφοίτους, θα παρουσιάζουν το εργασιακό τους περιβάλλον και θα αναζητήσουν νέα ταλέντα.

Φοιτήτριες, φοιτητές και απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις, να ακούσουν, να δικτυωθούν και να ανακαλύψουν δυνατότητες που ίσως δεν είχαν σκεφτεί.

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