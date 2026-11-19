Με θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη και αρκετό ήλιο θα κυλήσει η Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, παρά τις πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Με αρκετή ηλιοφάνεια και ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά το σκηνικό θα είναι κατά τόπους πιο άστατο.



Συγκεκριμένα, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο Αιγαίο, αναμένονται αραιές νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές νεφώσεις θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.



Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο μουντός, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και - μέχρι τις μεσημβρινές ώρες - στη δυτική Πελοπόννησο. Προσοχή θα χρειαστεί στις μετακινήσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά, καθώς η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης.



Ο υδράργυρος θα κινηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στα βόρεια παράλια της Κρήτης θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενισχυμένοι τοπικά στο νότιο Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις με αρκετό ήλιο. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους 4 με 5 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κινείται από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.