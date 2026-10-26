Οι εργαζόμενοι ζητούν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους και να μην υπάρξουν απώλειες στα εργασιακά τους δικαιώματα εξαιτίας των εξελίξεων στην εταιρεία.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι της Pizza Fan, με το κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Αττικής να ζητά τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους, μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη και άλλων στελεχών της εταιρείας για υπόθεση φορολογικής απάτης και το κλείσιμο των καταστημάτων της αλυσίδας.

Η πρώτη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 14:00, έξω από τα γραφεία της εταιρείας, στη λεωφόρο Πεντέλης 73, στο Χαλάνδρι. Το Συνδικάτο και οι εργαζόμενοι απαιτούν από την επιχείρηση να δεσμευτεί άμεσα για τη διασφάλιση της εργασίας τους και την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο, περίπου 2.500 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην εταιρεία. «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα βρώμικα κέρδη τους», τονίζουν, ζητώντας να μην επωμιστούν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της υπόθεσης.

Η κινητοποίηση στην Αθήνα αποφασίστηκε σε μαζική σύσκεψη που διοργάνωσε το κλαδικό Συνδικάτο το μεσημέρι του Σαββάτου, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, με τη συμμετοχή εργαζομένων της Pizza Fan.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η ανάγκη να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις για τη συνέχιση της απασχόλησης και τη διατήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς οι εργαζόμενοι αναμένουν απαντήσεις για την επόμενη ημέρα.

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Κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί και στη Θεσσαλονίκη για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 10:30, έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Την απόφαση έλαβε το Συνδικάτο Εργαζομένων Τουριστικών – Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης – Πιερίας – Χαλκιδικής, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με τη συμμετοχή εργαζομένων από όλα τα καταστήματα της Pizza Fan στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους και να μην υπάρξουν απώλειες στα εργασιακά τους δικαιώματα εξαιτίας των εξελίξεων στην εταιρεία.

Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής, «αυτή τη στιγμή 2.500 χιλιάδες εργαζόμενοι της PIZZA FAN είναι στον αέρα – με ευθύνη της εταιρείας και της κυβέρνησης. Η αναστολή λειτουργίας όλων των καταστημάτων και του τηλεφωνικού κέντρου, όπως προέκυψε έπειτα από την φορολογική απάτη του ιδιοκτήτη και στελεχών της εταιρείας, έγινε χωρίς καμία ευθύνη των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις βρωμιές, όλα αυτά τα παράνομα και τα νόμιμα κέρδη έχουν παραχθεί από τη σκληρή δουλειά τους και από την καταπάτηση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν σοβαρές ευθύνες, διότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ακέραιο. Άλλωστε οι νόμοι που έχουν ψηφίσει και εφαρμόζουν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, διαμόρφωσαν τους άθλιους όρους που βίωναν και βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Pizza Fan και παντού».

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού αναδεικνύει, ακόμα, ότι «την ώρα που ακούμε ότι εκατομμύρια ευρώ κρύβονται σε κρύπτες και οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες και οι παρατρεχάμενοί τους ζουν μέσα στη χλιδή, οι χιλιάδες εργαζόμενοι της Pizza Fan αυτή τη στιγμή δεν έχουν κυριολεκτικά να περάσουν το μήνα για αυτούς και τις οικογένειες τους. Τρέχουν τα ενοίκια, οι λογαριασμοί, τα δάνεια και οι υποχρεώσεις των παιδιών. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που δούλευαν 12ωρα, μέσα σε εξαντλητικές συνθήκες με υποδηλωμένη εργασία, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες».

Δεδομένων των παραπάνω, σημειώνει πως μαζί με τους εργαζόμενους της Pizza Fan «θα οργανώσει άμεσα τον αγώνα για να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των εργαζομένων», ώστε:

Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην εταιρεία και στα καταστήματα franchise.

Άμεσα να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από την εταιρεία για την εξέλιξη της υπόθεσης και την επαναλειτουργία όλων των τμημάτων και των καταστημάτων.

Με ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλιστούν, το εισόδημα και όλα τα ένσημα των εργαζομένων, η διατήρηση των συμβάσεών τους, η αποζημίωση για όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που μέχρι σήμερα καταπάτησε η εταιρεία.

Να παγώσουν όλα τα χρέη των εργαζομένων απέναντι σε τραπεζικές υποχρεώσεις, σε εταιρείες πρώην ΔΕΚΟ ενέργειας κλπ. Να μην γίνει καμία έξωση, κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, να μην κοπεί το ρεύμα και το νερό σε κανένα σπίτι των εργαζομένων.