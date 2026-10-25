Οι διάλογοι για τη «μαύρη μισθοδοσία» και το ταμείο των 400.000 ευρώ.

Σε κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι προχωρούν τη Δευτέρα (26/10) οι εργαζόμενοι της αλυσίδας, την ώρα που η έρευνα για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και νέες συνομιλίες περιλαμβάνονται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.

Περίπου 2.500 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους κατάσταση, καθώς η λειτουργία του δικτύου έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά την κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου και του λογισμικού παραγγελιών.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 14:00, στη λεωφόρο Πεντέλης 73, με βασικά αιτήματα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού.

Απολογούνται 23 κατηγορούμενοι

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών 23 κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 109 πρόσωπα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρων υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

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Οι ερευνητές εξετάζουν τη λειτουργία συστήματος μέσω του οποίου, κατά την αστυνομική έρευνα, δεν εκδίδονταν νόμιμες αποδείξεις για μέρος των παραγγελιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσοστό των συναλλαγών που δεν συνοδεύονταν από τις προβλεπόμενες αποδείξεις υπολογίζεται περίπου στο 20%, παρότι οι παραγγελίες εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα.

Οι συνομιλίες για τα «κεράσματα»

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές σε καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, στις οποίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, γίνεται αναφορά στη χρήση της επιλογής «κέρασμα» για παραγγελίες που δεν συνοδεύονταν από φορολογικό παραστατικό.

Σε μία από αυτές, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να ζητά εξηγήσεις για καταστήματα που δεν αξιοποιούσαν τη συγκεκριμένη δυνατότητα στις παραγγελίες take away.

Άλλη συνομιλία αφορά την αύξηση των ποσών που εμφανίζονταν ως «κεράσματα», τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έφτασαν τις 146.000 ευρώ τον Ιούλιο, από περίπου 62.000 έως 110.000 ευρώ προηγούμενων μηνών.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης συνομιλία στην οποία γίνεται λόγος για προσαρμογή της εμφανιζόμενης κερδοφορίας των καταστημάτων ανάλογα με το ποσοστό των συγκεκριμένων συναλλαγών.

Το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας

Στο εργασιακό σκέλος, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις και ότι η εργοδοσία εξακολουθεί να υποχρεούται να καταβάλλει τους μισθούς.

Ο δικηγόρος των εργαζομένων, Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος, υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη του προσωπικού είναι να επιστρέψει στην εργασία του και όχι να περιοριστεί στη λήψη επιδομάτων.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει διοικητική απόφαση κλεισίματος της επιχείρησης. Έτσι, εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να αποκατασταθεί τεχνικά η λειτουργία της, χωρίς να παρεμποδιστεί η δικαστική έρευνα.