Το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί την κατάσταση.

Την υποχρέωση των εργοδοτών να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά τις αποδοχές των εργαζομένων της Pizza Fan υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την αλυσίδα εστίασης και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει για το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews την Κυριακή (25/10), ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι, με βάση την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις εργασίας. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή τους σχέση, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των μισθών τους.

Τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία

Ο Κώστας Καραγκούνης εξήγησε ότι οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης απέναντι στο προσωπικό της δεν αίρονται αυτομάτως λόγω προβλημάτων στη λειτουργία της ή εξαιτίας της εμπλοκής της σε έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Όσο οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση της εργοδοσίας να τηρεί την εργατική νομοθεσία και να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους εργαζομένους της αλυσίδας, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας των καταστημάτων δημιουργεί ερωτήματα για την επόμενη ημέρα.

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Ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η Επιθεώρηση Εργασίας διαθέτει τη δυνατότητα να εξετάσει ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας, είτε έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων είτε μέσω ελέγχων που πραγματοποιούνται με δική της πρωτοβουλία.

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μη καταβολής μισθών ή άλλες εργασιακές παραβάσεις, μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εξετάζει τις δυνατότητες παρέμβασης.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση απολύσεων

Ο Κώστας Καραγκούνης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο διακοπής των εργασιακών σχέσεων, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε διαφορετικά δεδομένα.

Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων, θα έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξεις για τις νόμιμες αποζημιώσεις, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εξετάσουν τη δυνατότητα ένταξής τους σε προγράμματα στήριξης, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση ότι έχει πραγματοποιηθεί τέτοια ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των καταστημάτων, ο υφυπουργός απέφυγε να προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα, καθώς η εξέλιξη της υπόθεσης εξαρτάται και από τις διαδικασίες άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.