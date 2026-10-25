Τι αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται η συνεργασία της αλυσίδας Pizza Fan με την Ελληνική Αστυνομία, μέσω της οποίας παρέχονταν εκπτώσεις σε αστυνομικούς, την ώρα που η εταιρεία βρίσκεται υπό έρευνα για υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής. Όπως έγινε γνωστό, η ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού για τις συγκεκριμένες παροχές γινόταν μέσω υπηρεσιακής διαταγής, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένη Πάκου, ο οποίος υποστήριξε ότι η ενημέρωση για τις εκπτώσεις δεν αποτελούσε αποκλειστική πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά είχε γίνει και με επίσημη υπηρεσιακή ενημέρωση από την πλευρά της ΕΛΑΣ

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Δημοσθένης Πάκος επισήμανε ότι οι προσφορές προς τους αστυνομικούς δεν αφορούσαν μια απλή εμπορική πρωτοβουλία που απευθυνόταν μεμονωμένα στους εργαζομένους της Αστυνομίας. Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί επίσημη ενημέρωση του προσωπικού μέσω υπηρεσιακής διαταγής.

Ο ίδιος διευκρίνισε, επίσης, ότι ανάλογες πρακτικές δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στην Pizza Fan, καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε, έχουν υπάρξει αντίστοιχες συνεργασίες και με άλλες επιχειρήσεις.

Τι απαντά η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι η ενημέρωση των αστυνομικών για αντίστοιχες προσφορές μέσω υπηρεσιακών διαταγών αποτελεί διαδικασία που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις.

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Όπως εξήγησε, έχουν υπάρξει συνεργασίες με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού και άλλες εταιρείες που προσφέρουν προνόμια ή εκπτώσεις στους αστυνομικούς.

Η ίδια υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πριν προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία εξετάζεται η νομιμότητά της, καθώς και το ενδεχόμενο η επιχείρηση που προσφέρει τις παροχές να συνδέεται με υποθέσεις που απασχολούν την Αστυνομία ή τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται σχετική αλληλογραφία, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου που προηγείται της συνεργασίας.

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