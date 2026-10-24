Η οικονομική ζημία που υπέστη το Ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ.

Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να είχε οργανωθεί γύρω από το δίκτυο καταστημάτων της Pizza Fan αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν η συστηματική απόκρυψη εσόδων, η διακίνηση μετρητών και η κατανομή των παράνομων κερδών. Σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, ο μηχανισμός λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2016, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό λογισμικό που επέτρεπε τη μη έκδοση αποδείξεων, οι προκαθορισμένες συναντήσεις σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι για την παράδοση χρημάτων, αλλά και τα εντυπωσιακά ευρήματα από τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων. Η υπόθεση έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 23 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φοροδιαφυγής βασιζόταν σε ειδικό αλγόριθμο που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας της εταιρείας. Το σύστημα επέτρεπε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς την έκδοση νόμιμης απόδειξης, μέσω της λειτουργίας «κέρασμα».

Η συγκεκριμένη επιλογή εμφανιζόταν για παραγγελίες αξίας έως 40 ευρώ, οι οποίες πληρώνονταν με μετρητά. Παρότι ο πελάτης κατέβαλλε κανονικά το αντίτιμο, η συναλλαγή μπορούσε να εμφανιστεί ως δωρεάν προσφορά.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, περίπου το 20% των αποδείξεων δεν εκδιδόταν, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται μέρος του πραγματικού τζίρου και να μην αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι.

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Την εποπτεία του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι παραγγελίες χωρίς απόδειξη δεν εξαφανίζονταν από το εσωτερικό σύστημα. Αντιθέτως, παρέμεναν καταγεγραμμένες, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των συνολικών εσόδων κάθε καταστήματος και ο υπολογισμός των ποσών που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.

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Τα μυστικά ραντεβού στο Μαρούσι και η διανομή των χρημάτων

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος διαδραμάτιζαν οι συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την έρευνα, οι διαχειριστές των καταστημάτων παρέδιδαν σε μετρητά τα ποσά που προέρχονταν από τις μη καταγεγραμμένες φορολογικά συναλλαγές. Η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιούνταν με συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και υπό την εποπτεία των αρχηγικών μελών της οργάνωσης. Οι συναντήσεις φέρεται να γίνονταν σε μηνιαία βάση, με τη συμμετοχή προσώπων που είχαν ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Κατά τη διάρκειά τους παρουσιαζόταν η οικονομική πορεία των καταστημάτων, ενώ παράλληλα γινόταν ο υπολογισμός και η κατανομή των ποσών που συνδέονταν με την καταγγελλόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Πιέσεις στους διαχειριστές που δεν ήθελαν να συμμετέχουν

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές προκύπτουν και καταγγελίες για πιέσεις προς διαχειριστές καταστημάτων που δεν επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να δέχονταν επανειλημμένες υποδείξεις προκειμένου να εφαρμόσουν τη λειτουργία «κέρασμα» και να ενταχθούν στο σύστημα απόκρυψης εσόδων. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώνονταν απειλές για απώλεια του δικαιώματος χρήσης της εμπορικής επωνυμίας.

Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο των διαχειριστών των καταστημάτων, των στελεχών της εταιρείας και των προσώπων που είχαν αρμοδιότητες στη μηχανογράφηση και τη λογιστική παρακολούθηση.

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Η κυπριακή εταιρεία και το ποσοστό του 99,99%

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έρευνας, ο 68χρονος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης κατείχε άμεσα μόλις το 0,01% της ελληνικής εταιρείας. Το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, συνδεόταν με τον ίδιο και με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης. Η συγκεκριμένη εταιρική δομή εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών συναλλαγών και του πραγματικού ελέγχου της επιχείρησης.

Η μυστική κρύπτη πίσω από την ντουλάπα

Από τα εντυπωσιακότερα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός ειδικά διαμορφωμένου χώρου σε κατοικία του 68χρονου στα βόρεια προάστια. Πίσω από έπιπλο είχε κατασκευαστεί κρυφή είσοδος που οδηγούσε σε ξεχωριστό δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη χρημάτων και αντικειμένων μεγάλης αξίας. Στο εσωτερικό της κρύπτης βρέθηκαν περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων χρημάτων ανήλθε σε 1.288.732,60 ευρώ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσικλέτες, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι εικόνες από τα ευρήματα, καθώς μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί ακόμη και μέσα σε χάρτινες σακούλες με το σήμα της αλυσίδας.

Συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου για τα καταστήματα

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησε στη σύνταξη 108 εκθέσεων ελέγχου για καταστήματα franchise του δικτύου. Αναλυτικότερα, 80 εκθέσεις αφορούν το φορολογικό έτος 2023, τρεις το 2024, τρεις το 2025 και 22 το 2026. Στις εκθέσεις καταγράφονται οι διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα συνολικά έσοδα των καταστημάτων, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων.

Το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού των φόρων που φέρεται να μην αποδόθηκαν. Η εκτιμώμενη ζημιά του Δημοσίου από τη δραστηριότητα που διερευνάται υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζεται σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ.

Οι απολογίες και η θέση της εταιρείας

Οι 23 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φορολογικές παραβάσεις και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την πλευρά της, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών, ενώ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση των συμφερόντων των συνεργαζόμενων καταστημάτων και των περισσότερων από 2.500 εργαζομένων του δικτύου. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αρνείται τις κατηγορίες, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλους τους εμπλεκομένους να διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το σύνολο των οικονομικών δεδομένων και των κατασχεθέντων ψηφιακών στοιχείων, προκειμένου να αποτυπώσουν την πραγματική έκταση της υπόθεσης.