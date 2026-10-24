Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες για τη φοροδιαφυγή.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φοροδιαφυγής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Pizza Fan έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φαίνεται πως εκτός από το «βαθύ λαρύγγι» που έδωσε στις Αρχές το κύκλωμα, υπήρχε και αυτό που ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

«Στην καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ δύο προσώπων, ο πρώτος συνομιλητής αναφέρεται σε φίλους που έχει στην ΑΑΔΕ και τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έκανε τρίτο πρόσωπο σε βάρος της εταιρείας του και πως θα κινηθούν ως προς τους ελέγχους» αναφέρει μεταξύ άλλων η δικογραφία για να προσθέσει, ότι υπάρχει μια ακόμη καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ δύο προσώπων του κυκλώματος, όπου ο ένας ενημερώνει τον άλλο να έχει το νου του διότι περνάει κλιμάκιο για έλεγχο.

Τέλος, σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας στις 18/7 σημειώθηκε μια ακόμη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ δύο προσώπων, αναφέρεται ότι ο ένας έχει γνωστούς τους στη ΑΑΔΕ και τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της εταιρείας, καθώς και για ελέγχους που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, όπως του είπαν, στα μαγαζιά του από Σεπτέμβρη στο τέικ (ΤΑΚΕ).

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Τα ευρήματα των ερευνών και τα χρήματα που κατασχέθηκαν

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, κατασχέθηκαν συνολικά 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένας φορολογικός μηχανισμός, έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, USB, tablet, φορητών υπολογιστών και σκληρών δίσκων.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της έκτασης της φερόμενης δραστηριότητας, του ρόλου των εμπλεκομένων και του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων.

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Ζημία άνω των 35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Ιδιαίτερα μεγάλα είναι τα ποσά που συνδέονται με την υπόθεση, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των Αρχών.

Ειδικότερα, για την περίοδο από το 2016 έως το 2026, η οικονομική ζημία που φέρεται να υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μεγέθη που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Η συνομιλία για τις καταγγελίες στην ΑΑΔΕ

Στην πρώτη από τις τρεις συνομιλίες, οι συνομιλητές φέρονται να αναφέρονται σε καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και στην πιθανότητα να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε καταστήματα.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του διαλόγου που δημοσιοποιήθηκε, γίνεται αναφορά σε πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους, οι οποίοι θα επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες των καταστημάτων, μεταξύ άλλων στις παραγγελίες take away. Στη συνομιλία γίνεται, επίσης, λόγος για καταγγελία που είχε περιέλθει σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών και για το ενδεχόμενο να ελεγχθούν περισσότερα καταστήματα.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, καθώς αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να συζητούσαν οι εμπλεκόμενοι την πιθανότητα φορολογικών ελέγχων και τις πληροφορίες που, σύμφωνα με όσα ακούγονται, είχαν στη διάθεσή τους.

Τι απαντά η Pizza Fan για τις καταγγελίες

Η Pizza Fan, με δημόσια ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι οι πολυάριθμες προσφορές δωρεάν προϊόντων που πραγματοποιεί ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει σύγχυση στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών. Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεργάζεται με τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Παράλληλα, τονίζει ότι προτεραιότητά της αποτελεί η προστασία των περισσότερων από 2.500 εργαζομένων και των συνεργαζόμενων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο δίκτυό της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ετήσιες δαπάνες για αποδοχές προσωπικού υπερβαίνουν τα 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά:

Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.

Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.