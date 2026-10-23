«Αυτό που προέχει τώρα είναι η άμεση καταβολή έκτακτης ειδικής ενίσχυσης για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιβιώσουν και να σταθούν στα πόδια τους», τονίζει ο Διονύσης Τεμπονέρας

Την άμεση καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους της Pizza Fan ζητά ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ., Διονύσης Τεμπονέρας, μετά το κλείσιμο 110 καταστημάτων της επιχείρησης. Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του, περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν τόσο τη δουλειά όσο και το εισόδημά τους μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο κ. Τεμπονέρας υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για την υπόθεση, ωστόσο βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας εξέλιξης που απειλεί την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ

Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ καλεί το υπουργείο Εργασίας, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τους αρμόδιους φορείς να λάβουν άμεσα προσωρινά μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Όπως τονίζει, προτεραιότητα αποτελεί η άμεση χορήγηση έκτακτης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες τους και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. «Αυτό που προέχει τώρα είναι η άμεση καταβολή έκτακτης ειδικής ενίσχυσης για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιβιώσουν και να σταθούν στα πόδια τους», τονίζει ο Διονύσης Τεμπονέρας

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