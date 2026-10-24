Πώς λειτουργούσε ο αλγόριθμος που εξαφάνιζε τις εισπράξεις.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της αποκαλούμενης «συμμορίας της πίτσας» στην Pizza Fan, με τις Αρχές να ερευνούν έναν οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, στον οποίο φέρονται να εμπλέκονται στελέχη και συνεργάτες της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επέτρεπε την απόκρυψη πραγματικών εισπράξεων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 23 άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο επιχειρηματίας που οι Αρχές θεωρούν επικεφαλής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εμφανιζόταν επισήμως ως χαμηλόμισθος εργαζόμενος.

Πώς λειτουργούσε ο αλγόριθμος που εξαφάνιζε τις εισπράξεις

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Ελληνική Αστυνομία από πρόσωπο με εσωτερική γνώση της λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η ΕΡΤ, το κέντρο των δραστηριοτήτων βρισκόταν στο Χαλάνδρι, όπου λειτουργούσε τηλεφωνικό κέντρο που διαχειριζόταν παραγγελίες από καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

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Το επίμαχο λογισμικό φέρεται να εντόπιζε συγκεκριμένες παραγγελίες, οι οποίες πληρούσαν τρεις προϋποθέσεις:

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Η αξία τους δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ.

Η εξόφληση γινόταν αποκλειστικά με μετρητά.

Η παραλαβή πραγματοποιούνταν μέσω delivery ή take away.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές καταχωρίζονταν ως δωρεάν προσφορές, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να αποκρύπτονται τα αντίστοιχα έσοδα και να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ. Παράλληλα, το σύστημα φέρεται να διατηρούσε εσωτερική καταγραφή των πραγματικών εισπράξεων, ώστε οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τα ποσά που δεν εμφανίζονταν στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Σακούλες με μετρητά και μυστικές συναντήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τον τρόπο συγκέντρωσης των χρημάτων. Ο επιχειρηματίας που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος επισκεπτόταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το Χαλάνδρι κάθε μήνα ή ανά δίμηνο, προκειμένου να παραλάβει μετρητά από τις εισπράξεις των καταστημάτων που δεν είχαν δηλωθεί.

Παράλληλα, πραγματοποιούνταν συναντήσεις σε ιδιαίτερο χώρο εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, μακριά από τη δημοσιότητα. Στην υπόθεση φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο διαχειριστές 91 καταστημάτων franchise, ενώ όσοι δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό φέρονται να αντιμετώπιζαν πιέσεις και απειλές για διακοπή της συνεργασίας τους με την αλυσίδα.

Το κρυφό δωμάτιο στην Εκάλη και τα εκατομμύρια

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κεντρικά γραφεία, καταστήματα και κατοικίες. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, δεκάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορολογικούς μηχανισμούς, δέκα πολυτελή αυτοκίνητα και επτά όπλα.

Στην κατοικία του φερόμενου ως αρχηγού στην Εκάλη εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος, στον οποίο βρέθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Στο ακίνητο καταγράφηκαν επίσης ακριβά ρολόγια, πολυτελή προσωπικά αντικείμενα, μεγάλες συλλογές ενδυμάτων και υποδημάτων, καθώς και χρηματοκιβώτιο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν τη ζημιά του Δημοσίου από μη αποδοθέντες φόρους σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ποσά που συνδέονται με την απόκρυψη φορολογητέας ύλης εκτιμώνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Τι απαντά η Pizza Fan για τις καταγγελίες

Η Pizza Fan, με δημόσια ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι οι πολυάριθμες προσφορές δωρεάν προϊόντων που πραγματοποιεί ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει σύγχυση στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών. Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεργάζεται με τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Παράλληλα, τονίζει ότι προτεραιότητά της αποτελεί η προστασία των περισσότερων από 2.500 εργαζομένων και των συνεργαζόμενων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο δίκτυό της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ετήσιες δαπάνες για αποδοχές προσωπικού υπερβαίνουν τα 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

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Αναλυτικά:

Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.

Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.