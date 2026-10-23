Να ενημερωθούν οι 2.500 εργαζόμενοι, που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, ζητάει το ΚΚΕ.

«Οι αποκαλύψεις για φορολογική απάτη ύψους δεκάδων εκατομμυρίων στην εταιρεία Pizza Fan αποτελούν τη μια όψη της θηριώδους -και με όλους τους τρόπους- κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων της εστίασης και του τουρισμού. Η άλλη όψη είναι αυτή των χαμηλών μισθών, της εντατικοποίησης, των δεκάδων σακατεμένων, ακόμη και σκοτωμένων διανομέων, σε μια εταιρεία, που -όπως και η "Βιολάντα"- χαρακτηριζόταν "πρότυπο επιχειρηματικότητας κι ανάπτυξης".

Πρόκειται εν τέλει για μια πολλοστή απόδειξη πως τα κέρδη των ομίλων είναι ασυμβίβαστα με τα δικαιώματα των εργαζομένων» τονίζει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και καταλήγει: «Αυτό που τώρα επείγει είναι να ενημερωθούν οι 2.500 εργαζόμενοι, που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης και των ίδιων και σε κάθε περίπτωση κράτος και εργοδοσία να διασφαλίσουν όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους».