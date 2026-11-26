Οι συνομιλίες που αποκαλύπτουν τις συμφωνίες για το κύκλωμα εικονικών παραστατικών για διαμονές ενστόλων.

Ένα ολόκληρο δίκτυο φέρεται να είχε στηθεί γύρω από τις υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων και άλλων δημοσίων υπαλλήλων, με αποδείξεις διαμονής που, σύμφωνα με την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές διανυκτερεύσεις.

Αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να εξασφάλιζαν παραστατικά έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, τα οποία στη συνέχεια προσκόμιζαν στις υπηρεσίες τους για να εισπράξουν τα προβλεπόμενα έξοδα διαμονής.

Οι τιμές: 9 - 20 € ανά διανυκτέρευση

Σύμφωνα πληροφορίες, οι αμοιβές για την έκδοση των εικονικών παραστατικών φέρονται να διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη διάρκεια της μετακίνησης, την περιοχή και την ομάδα που αναλάμβανε την εξυπηρέτηση. Στην Α΄ Ομάδα, το αντίτιμο φέρεται να κυμαινόταν από 9 έως 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ σε περιπτώσεις ολιγοήμερων μετακινήσεων οι τιμές φέρονται να έφταναν ακόμη και τα 15 έως 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Σε άλλη κατηγορία περιοχών, όπου η αποζημίωση προβλεπόταν στα 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, η αμοιβή της Α΄ Ομάδας φέρεται να έφτανε τα 630 ευρώ μηνιαίως.

Οι τιμές αυτές, σύμφωνα με την Υπηρεσία, προκύπτουν από καταγεγραμμένες συνομιλίες στο πλαίσιο της έρευνας, στις οποίες αποτυπώνονται οι συμφωνίες για την παροχή παραστατικών εικονικής διαμονής.

Το ίδιο ακίνητο εμφανιζόταν σε 6 δηλώσεις ταυτόχρονα

Σε αρκετές περιπτώσεις ακίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη χορήγηση αποδείξεων διαμονής εμφανίζονταν να φιλοξενούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό μετακινούμενων υπαλλήλων, κάτι που, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν πρακτικά αδύνατο.

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Μάλιστα, αναφέρεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαμονή σε ένα ακίνητο ήταν πραγματική, ωστόσο το ίδιο ακίνητο εμφανιζόταν παράλληλα ως τόπος διαμονής και για πολλούς ακόμη ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται εκεί ταυτόχρονα.

Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, υπάλληλοι που φέρονται να διέμεναν πραγματικά σε ξενοδοχεία, λάμβαναν πολύ μεγαλύτερης αξίας απόδειξη, προκειμένου να διεκδικήσουν υψηλότερη αποζημίωση, φτάνοντας τα 6.000 ως ετήσιο εισόδημα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορά περίπτωση υπαλλήλου που φέρεται να διέμενε πραγματικά σε ξενοδοχείο στη Νίσυρο, καταβάλλοντας 50 ευρώ ημερησίως για τη διαμονή του, ωστόσο λάμβανε απόδειξη ύψους 104 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η διαφορά μεταξύ του πραγματικού κόστους διαμονής και του ποσού που αναγραφόταν στο παραστατικό φέρεται να αξιοποιούνταν προκειμένου να διεκδικηθεί μεγαλύτερη αποζημίωση από το Δημόσιο.

Οι συνομιλίες που αποκαλύπτουν τις συμφωνίες

Σε χαρακτηριστική συνομιλία που έχει καταγραφεί από τους κοριούς της ΕΛ.ΑΣ., δύο εμπλεκόμενοι φέρονται να συζητούν για την εξυπηρέτηση δύο λιμενικών, οι οποίοι θα λάμβαναν αποδείξεις για διαμονή τριών βραδιών ο καθένας.

Η συνομιλία, όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία, περιλαμβάνει την ερώτηση για το πόσα χρήματα θα ζητηθούν από τους δύο μετακινούμενους και την απάντηση πως η αμοιβή θα ήταν 45 ευρώ για τον καθένα.

Σε άλλη περίπτωση, καταγράφεται συνεννόηση για την πληρωμή μέσω IRIS, με αναφορά σε ποσό 50 ευρώ, ενώ σε προηγούμενη συναλλαγή φέρεται να είχαν καταβληθεί 20 ευρώ.

Οι συνομιλίες αυτές, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διαχειρίζονταν ακόμη και μικρότερα ποσά, μέσω άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών.

«Να κατεβάσεις την τιμή» - Οι διαπραγματεύσεις και ο ανταγωνισμός

Ενδεικτικές είναι και οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τη διαμόρφωση των τιμών, αλλά και την προσπάθεια διατήρησης των πελατών.

Σε μία από αυτές, γίνεται αναφορά στην ανάγκη να μειωθούν οι τιμές σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς, όπως φέρεται να λέει εμπλεκόμενη, «ο κόσμος έχει μειωθεί πάρα πολύ», ενώ ζητά να διατηρηθούν διαθέσιμα καταλύματα στη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλη συνομιλία, καταγράφεται συζήτηση για την τιμή των αποδείξεων στην Κρήτη, με αναφορά σε ποσό 150 ευρώ και στη σύγκριση με την τιμή άλλου προσώπου που δραστηριοποιούνταν στην ίδια περιοχή.

Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με τη δικογραφία, δείχνει ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσαρμόζουν τις τιμές τους, επιχειρώντας να διατηρήσουν τους πελάτες τους.

Το Mondus Operandi του κυκλώματος

Οι δύο εγκληματικές ομάδες φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, χωρίς συνεργασία μεταξύ τους.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να παρείχαν αποδείξεις εικονικής διαμονής σε εργαζόμενους του Δημοσίου που μετακινούνταν για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας τους.

Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στην έρευνα, περιλάμβανε:

Τη συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο δημόσιο υπάλληλο για την έκδοση παραστατικών διαμονής.

Την καταβολή συμφωνημένης αμοιβής για την παροχή των αποδείξεων.

Την έκδοση παραστατικών από εταιρείες ή καταλύματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτό.

Την προσκόμιση των παραστατικών στις υπηρεσίες των μετακινούμενων, προκειμένου να καταβληθούν τα έξοδα διανυκτέρευσης από το Δημόσιο.

Στη δικογραφία καταγράφεται, επίσης, η συμμετοχή προσώπων που φέρονται να αναλάμβαναν την επικοινωνία με τους πελάτες, την έκδοση και αποστολή των παραστατικών, αλλά και τη διευθέτηση των πληρωμών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, περιγράφεται η φυσική μετάβαση συνεργατών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να συναντήσουν μετακινούμενους υπαλλήλους, να παραλάβουν το συμφωνημένο χρηματικό αντίτιμο και να παραδώσουν τις αποδείξεις.

Ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο

Σύμφωνα με την αποτίμηση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η συνολική ζημία που αποδίδεται στην Α΄ Ομάδα ανέρχεται σε 2.844.727,66 ευρώ, ενώ στη Β΄ Ομάδα αποδίδεται ζημία 9.512.781,45 ευρώ.

Οι δύο ομάδες φέρονται να είχαν διαφορετική οργάνωση και τρόπο λειτουργίας, ωστόσο, σύμφωνα με τις Εσωτερικές Υποθέσεις, είχαν κοινό αντικείμενο την εκμετάλλευση του συστήματος αποζημίωσης για υπηρεσιακές μετακινήσεις, μέσω παραστατικών που φέρονται να αφορούσαν εικονικές διαμονές.