Το κόμμα των Δημοκρατικών στο Ισραήλ θα αναλάβει τέσσερα υπουργεία.

Ο Γκάντι Άιζεντοκ, επικεφαλής του κόμματος Γιάσαρ και βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατικών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας με σκοπό τον σχηματικό κυβερνητικού συνασπισμού στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους το κόμμα των Δημοκρατικών αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια τεσσάρων υπουργείων. Η ανακοίνωση ακολούθησε λίγες ώρες αφότου το Γιασάρ ανακοίνωσε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με το εν λόγω κόμμα, διαπραγματεύσεις τις οποίες ο Γκολάν είχε «παγώσει» την Τρίτη, επικαλούμενος τη διαβούλευση του Γιασάρ με το κόμμα Λικούντ τουΜπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο τον πιθανό σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Τα υπουργεία των Δημοκρατικών

Σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, οι τέσσερις υπουργικές θέσεις αφορούν σε «διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εθνικής ασφάλειας. Έτσι οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τα υπουργεία: Εργασίας και Πρόνοιας, που προς το παρόν είναι δύο ξεχωριστά υπουργεία που αναμένεται να συγχωνευθούν στο πλαίσιο των σχεδίων του συνασπισμού υπό τον Άιζενκοτ για τον περιορισμό μιας διογκωμένης κυβέρνησης, Επικοινωνίες, Πολιτισμός και Αθλητισμός, με το τελευταίο να περιλαμβάνει «έναν νέο δημοκρατικό ορίζοντα».

Το κόμμα των Δημοκρατικών θα επιβλέπει επίσης το υπουργείο Κοινωνικής Ισότητας, αν και στη δήλωση υπάρχει η υπόνοια ότι θα συνευθυνθεί σε ένα από τα τέσσερα υπουργεία, πιθανόν με το Εργασίας και Πρόνοιας.

Σημειώνεται ότι οι Δημοκρατικοί δεν αναλαμβάνουν το υπουργείο Παιδείας, παρά τα προηγούμενα δημοσιεύματα από ισραηλινά Μέσα. Επίσης δεν αναλαμβάνουν το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αναμένεται να αναλάβει το δεξιό κόμμα του Λίμπερμαν ή να το κρατήσει το κόμμα του Άιζενκοτ.

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Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν πως υπαναχωρούν στο αίτημα για το υπουργείο Δικαιοσύνης και επιμένουν στη δέσμευσή τους για κυβερνητική αλλαγή και όπως ανέφερε «η εθνική ευθύνη απαιτεί από εμάς να δράσουμε άμεσα, να κάνουμε συμφωνίες και να να επιδείξουμε διάθεση συμβιβασμού».

Σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, η συμφωνία περιλαμβάνει «δέσμευση για την πλήρη κατάργηση της δικαστικής μεταρρύθμισης, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και την κατοχύρωση σημαντικών επιτευγμάτων για την ισραηλινή κοινωνία, την ισραηλινή δημοκρατία και την αραβική κοινωνία».

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«Κάνοντας αυτές τις κινήσεις, βαδίζουμε στον δρόμο προς το τέλος της κυβέρνησης Νετανιάχου και τη σωτηρία της ισραηλινής δημοκρατίας» πρόσθεσε το κόμμα των Δημοκρατικών προσθέτοντας πως και οι δύο πλευρές εργάζονται για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών που έχουν μείνει ως εκκρεμότητα για την υπογραφή της συμφωνίας.

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Το κόμμα θα προεδρεύσει επίσης της Επιτροπής Συντάγματος, Δικαίου και Δικαιοσύνης της Κνεσέτ, θα έχει εκπρόσωπο στην Επιτροπή Επιλογής Δικαστών και θα αναλάβει τη θέση του υπουργού αρμόδιου για τη διασύνδεση μεταξύ της κυβέρνησης και της Κνεσέτ.

Με πληροφορίες του Times of Israel/Jerusalem Post/Channel14



