Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Το νέο σκάνδαλο με τα περιβόητα «Σπιτάκια της Ανακύκλωσης», που το καθένα τους κόστιζε στον λαό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έχει καταγγελθεί από τους εκλεγμένους του ΚΚΕ ήδη από το 2023, σχολιάζει το κόμμα του Περισσού.

Προσθέτει πως τότε είχε καταγγελθεί «μαζί με την πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που το εξέθρεψε, δηλαδή την παράδοση της ανακύκλωσης, όπως και άλλων έργων και υποδομών, στους μεγαλοεπιχειρηματίες».

Το ΚΚΕ καταλήγει πως «οι εργαζόμενοι που δίκαια εξοργίζονται με το πινγκ πονγκ των σκανδάλων των εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με τον προεκλογικό ψευτοκαυγά κυβέρνησης, κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ για το “ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος”, έχουν επιλογή: να παλέψουν για να απαλλαγούν μια και καλή από το σάπιο σύστημα της σήψης και της διαφθοράς».