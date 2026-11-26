Η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενόψει της Cyber Monday.

Μετά την αυριανή Black Friday, σειρά παίρνει η Cyber Monday (30/11). Για αυτό η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ποια είναι τα δικαιώματά μας όταν κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και επισημαίνει τι πρέπει να προσέξουμε.

Ήδη, πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα διαφημίζουν εκπτώσεις και προσφορές. Πριν προβούμε σε αγορές όμως, καλό είναι να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, μερικά από τα οποία ενισχύθηκαν φέτος, επισημαίνει σε ανακοίνωση η ΕΕΚΕ.

Τι πρέπει να αναφέρει ρητά το κατάστημα

Πριν ολοκληρώσουμε την αγορά, το κατάστημα πρέπει να μας πει καθαρά:

Ποιος είναι ο πωλητής: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας

Τι ακριβώς αγοράζουμε, με τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Την τελική τιμή, μαζί με τον ΦΠΑ

Κάθε επιπλέον χρέωση, όπως τα μεταφορικά, και τους τρόπους πληρωμής

Πότε θα παραδοθεί το προϊόν

«Αν δεν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, το κατάστημα πρέπει να μας παραδώσει το προϊόν το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την παραγγελία. Αν καθυστερήσει, του δίνουμε ένα εύλογο επιπλέον περιθώριο, και αν ούτε τότε το παραλάβουμε, μπορούμε να ακυρώσουμε την αγορά και να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας», αναφέρει η ΕΕΚΕ.

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Για ό,τι αγοράζουμε από το διαδίκτυο, έχουμε 14 ημέρες από την ημέρα που το παραλάβαμε για να το επιστρέψουμε, χωρίς να δώσουμε καμία εξήγηση, επισημαίνει η ΕΕΚΕ, σημειώνοντας πως υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις, π.χ. για προϊόντα που φτιάχτηκαν ειδικά για εμάς ή για σφραγισμένα είδη υγιεινής που ανοίξαμε.

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«Το κατάστημα πρέπει να μας επιστρέψει όλα τα χρήματα, μαζί με τα αρχικά μεταφορικά, μέσα σε 14 ημέρες, με τον ίδιο τρόπο που πληρώσαμε· μπορεί όμως να περιμένει μέχρι να του φτάσει πίσω το προϊόν. Τα έξοδα για να το στείλουμε πίσω τα πληρώνουμε εμείς, μόνο αν μας είχε ενημερώσει γι’ αυτό από πριν», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Από τον Ιούλιο, κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε εφαρμογή αγορών πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο ένα κουμπί «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση». Με αυτό ακυρώνουμε την αγορά μας με λίγα κλικ, χωρίς τηλεφωνήματα και χωρίς επιστολές, και το κατάστημα πρέπει να μας στείλει χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση με την ημερομηνία και την ώρα. Η επιστροφή πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και η αγορά, τονίζει η ΕΕΚΕ.

Αν το κατάστημα δεν μας ενημέρωσε καθόλου ότι έχουμε δικαίωμα να επιστρέψουμε το προϊόν, η προθεσμία των 14 ημερών παρατείνεται κατά 12 μήνες.

Κάθε προϊόν έχει από τον νόμο εγγύηση δύο ετών, που την οφείλει ο πωλητής, ανεξάρτητα από την εγγύηση του κατασκευαστή, σύμφωνα με την Ένωση.

Αν το προϊόν βγει ελαττωματικό, έχουμε δικαίωμα:

Να ζητήσουμε, χωρίς καμία χρέωση, να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί

Αν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν γίνει, αργήσει υπερβολικά ή το πρόβλημα είναι σοβαρό, να ζητήσουμε μείωση της τιμής

Εναλλακτικά, να ακυρώσουμε την αγορά και να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας

Οι επισκευές

Από τις 31 Ιουλίου, και αφού λήξει η διετής εγγύηση, οι κατασκευαστές συσκευών όπως πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές σκούπες, οθόνες, κινητά τηλέφωνα και tablets είναι υποχρεωμένοι να τις επισκευάζουν, δωρεάν ή σε λογική τιμή, και να διαθέτουν ανταλλακτικά σε λογικές τιμές, αναφέρει η ΕΕΚΕ.

Δεν μπορούν να αρνηθούν την επισκευή επειδή τη συσκευή την είχε ανοίξει στο παρελθόν άλλος τεχνικός, συμπληρώνει.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων

Πέρα από τα ζητήματα που αφορούν στις αγορές, η ΕΕΚΕ τονίζει και δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Ελέγχουμε αν το κατάστημα έχει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν μετά την αγορά μας στέλνει διαφημιστικά email, πρέπει να μας το έχει πει από πριν και κάθε μήνυμα πρέπει να μας δίνει έναν εύκολο τρόπο να σταματήσουμε να τα λαμβάνουμε. Για τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά τηλεφωνήματα, μπορούμε να δηλώσουμε στην εταιρεία κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας μας ότι δεν θέλουμε να τα δεχόμαστε».

Cyber Monday: Οι συμβουλές για τους κινδύνους

Τέλος, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εφιστά την προσοχή για τις απάτες, καθώς τέτοιες ημέρες πληθαίνουν τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα μηνύματα με «απίστευτες» προσφορές.

«Αγοράζουμε από καταστήματα που γνωρίζουμε ή που έχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και κριτικές από άλλους αγοραστές, προτιμούμε την πληρωμή με κάρτα από την απευθείας τραπεζική μεταφορά και ποτέ δεν δίνουμε σε κανέναν κωδικούς που λαμβάνουμε με SMS από την τράπεζά μας. Δεν πατάμε συνδέσμους από μηνύματα που μας ζητούν να “επιβεβαιώσουμε” στοιχεία κάρτας ή να πληρώσουμε “εκκρεμή μεταφορικά”», συμβουλεύει η Ένωση.