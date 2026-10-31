Τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος στις ηλεκτρονικές αγορές αποσαφηνίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Νέες επιβαρύνσεις στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει από αύριο, η 1η Νοεμβρίου 2026, η εφαρμογή του ενωσιακού τέλους διεκπεραίωσης, ύψους 2 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας και θα λειτουργεί παράλληλα με τον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ, αυξάνοντας το κόστος εισαγωγής προϊόντων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου.

Τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος αποσαφηνίζει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία παρέχει οδηγίες προς τις τελωνειακές υπηρεσίες για τον υπολογισμό και την είσπραξη του ενωσιακού τέλους διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το τέλος καθορίζεται σε 2 ευρώ ανά είδος και επιβάλλεται κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον προέρχονται από εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με τον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ είναι ότι το νέο τέλος δεν περιορίζεται στις αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αντίθετα, εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές εισαγωγές, ανεξάρτητα από την αξία των προϊόντων.

Πότε η επιβάρυνση φτάνει τα 5 ευρώ

Για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες αξίας έως 150 ευρώ, στις οποίες εφαρμόζεται ο προσωρινός τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος, θα προστίθεται από την 1η Νοεμβρίου και το νέο τέλος των 2 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάνει τα 5 ευρώ ανά είδος, πριν από τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων χρεώσεων.

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Για παράδειγμα, σε μια παραγγελία χαμηλής αξίας από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη προϊόντων που υπόκεινται και στις δύο επιβαρύνσεις, το συνολικό ποσό των τελωνειακών επιβαρύνσεων μπορεί να διαμορφωθεί στα 15 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το «είδος». Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ως ένα είδος μπορούν να θεωρούνται ένα ή περισσότερα εμπορεύματα της ίδιας αποστολής, εφόσον έχουν την ίδια δασμολογική κατάταξη, περιγραφή και, όπου απαιτείται, την ίδια καταγωγή.

Το νέο τέλος των 2 ευρώ θα επιβάλλεται και στις ηλεκτρονικές παραγγελίες που υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εισαγωγές εξακολουθούν να υπόκεινται στους δασμούς που προκύπτουν από την καταγωγή, τη δασμολογική κατάταξη και την αξία των εμπορευμάτων, ενώ επιπλέον θα επιβάλλεται το ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η υποχρέωση καταβολής του τέλους δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω ταχυδρομικών αποστολών ή υπάγονται σε προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση. Παράλληλα, το νέο καθεστώς καλύπτει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, και προϊόντα που πωλούνται σε καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ βρίσκονται σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης.

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ότι το ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση δεν περιορίζεται κατ' ανάγκη στα 2 ευρώ, καθώς το ποσό του τέλους μπορεί να προσαυξάνει και τη βάση υπολογισμού του φόρου. Η φορολογική μεταχείριση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ. Στις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος IOSS, για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ο ΦΠΑ εισπράττεται κατά την πώληση και όχι κατά την εισαγωγή. Εφόσον το τέλος διεκπεραίωσης χρεώνεται στον καταναλωτή κατά την αγορά, συνυπολογίζεται στη φορολογητέα αξία της συναλλαγής. Αντίθετα, στις περιπτώσεις εφαρμογής των ειδικών ρυθμίσεων εισαγωγής, ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον παραλήπτη και το νέο τέλος περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά τον εκτελωνισμό. Ανάλογη αντιμετώπιση προβλέπεται και στις εισαγωγές που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την αξία της αποστολής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο και στο ζήτημα της επιστροφής του νέου τέλους. Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι το ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης δεν επιστρέφεται, ακόμη και σε περιπτώσεις ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης. Πρόκειται για πρόβλεψη που διαφοροποιεί το τέλος από άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις και αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό εισαγωγών και ηλεκτρονικών παραγγελιών. Από την επιβολή του τέλους εξαιρούνται οι αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα από ιδιώτη προς ιδιώτη, οι οποίες δεν αποτελούν εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, υπόχρεος για την καταβολή του ενωσιακού τέλους είναι ο οφειλέτης της τελωνειακής οφειλής κατά την εισαγωγή.

Κατά κανόνα, πρόκειται για τον διασαφιστή, ενώ σε περιπτώσεις έμμεσης αντιπροσώπευσης υπόχρεο μπορεί να είναι και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση.

Τι θα ισχύει έως το καλοκαίρι του 2028

Το νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, με βασικό ορόσημο την 1η Ιουλίου 2028.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2028 θα ισχύουν παράλληλα ο προσωρινός τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος, όπου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, και το νέο ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμόζονται οι κανονικοί δασμολογικοί κανόνες, ενώ το τέλος διεκπεραίωσης θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται, καθώς δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Για τα εμπορεύματα που πωλούνται εξ αποστάσεως από αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης προβλέπεται από την ίδια ημερομηνία η εφαρμογή χαμηλότερου τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του νέου ενωσιακού τελωνειακού πλαισίου.

