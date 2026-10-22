Το συγκεκριμένο τέλος θα προστεθεί στον επιπλέον δασμό 3 ευρώ που ισχύει από την 1η Ιουλίου για αποστολές δεμάτων αξίας έως 150 ευρώ.

Πρόσθετο ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης ύψους 2 ευρώ αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου σε αποστολές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες αυξάνοντας το κόστος για απευθείας ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες όσον αφορά τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που αναφέρει το ΕΒΕΠ στην σχετική ανακοίνωση, η συνολική επιβάρυνση εξαρτάται από τον αριθμό των γραμμών τελωνειακής διασάφησης που αντιστοιχούν στα προϊόντα μιας αποστολής. Μάλιστα, αποσαφηνίζει ότι το νέο τέλος υπολογίζεται ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης, δηλαδή ανά κάθε ξεχωριστή εγγραφή ή καταχώριση προϊόντος, και όχι απαραίτητα ανά φυσικό δέμα.

Έτσι, το επιπλέον κόστος για ένα δέμα με πέντε ίδια μπλουζάκια ανέρχεται ήδη σε 3 ευρώ με το τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ να ανεβάζει την συνολική επιβάρυνση στα 5 ευρώ.Αντίθετα, όταν ένα δέμα περιλαμβάνει προϊόντα διαφορετικών δασμολογικών κατηγοριών, η επιβάρυνση αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, για μία αποστολή που αφορά μία μπλούζα και ένα ρολόι το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10 ευρώ με το νέο τέλος διαχείρισης να φτάνει στα 4 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΕΒΕΠ

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ολλανδικών τελωνείων, το νέο ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης €2 προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου 2026, επιπλέον του δασμού €3 που ισχύει από την 1η Ιουλίου.

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Η βασική διευκρίνιση είναι ότι τα €2 υπολογίζονται ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης και όχι απαραιτήτως μία φορά ανά φυσικό δέμα.

Πρακτικά παραδείγματα:

Περιεχόμενο δέματος Δασμός €3 Τέλος €2 Συνολική επιβάρυνση

5 ίδια μπλουζάκια €3+2= €5

1 μπλουζάκι + 1 ρολόι €6+4= €10

2 μπλουζάκια + 3 πουλόβερ + 1 καπέλο €9+6=€15

4 διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες €12+8= €20

Ποιος πληρώνει τα €2;

Το τέλος βεβαιώνεται στον διασαφιστή, δηλαδή στην επιχείρηση ή στον εκπρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Οι πλατφόρμες μπορούν να ενσωματώσουν το κόστος στην τελική τιμή ή στα έξοδα αποστολής. Δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα πληρώνει υποχρεωτικά ξεχωριστά €2 κατά την παράδοση.

Σύμφωνα με τις τελωνειακές οδηγίες:

Το τέλος καταλογίζεται κατά την εισαγωγή και παρακολουθείται μέσω της τελωνειακής διασάφησης. Αφορά απευθείας ηλεκτρονικές πωλήσεις από τρίτες χώρες προς καταναλωτές της ΕΕ, ακόμη και όταν η αξία υπερβαίνει τα €150. Ο δασμός €3, αντίθετα, αφορά τις καλυπτόμενες αποστολές έως €150.

Το τέλος διαχείρισης δεν επιστρέφεται λόγω επιστροφής ή μη παράδοσης του δέματος, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες.

Για εμπορεύματα που έχουν ήδη εισαχθεί και τελωνιστεί ως απόθεμα σε αποθήκη της ΕΕ, η μεταγενέστερη ενδοενωσιακή παράδοση δεν αποτελεί νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα.

Τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο;

Η συνδυασμένη επιβάρυνση των €3 και €2 μπορεί να φτάνει τα €5 ανά δασμολογική κατηγορία, για τα μικροδέματα στα οποία εφαρμόζονται και τα δύο μέτρα. Αυτό ενισχύει την επιβάρυνση των πολύ φθηνών παραγγελιών και το κίνητρο συγκέντρωσης προϊόντων ή αξιοποίησης αποθεμάτων εντός ΕΕ.

Για το ΕΒΕΠ, το κρίσιμο είναι να παρακολουθηθούν όχι μόνο οι απευθείας αποστολές από την Κίνα αλλά και οι μαζικές εισαγωγές σε ευρωπαϊκές αποθήκες, ώστε να αξιολογηθεί η πραγματική επίδραση στον ανταγωνισμό.