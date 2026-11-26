Η ανήλικη στους αστυνομικούς αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε από τα 8 της χρόνια.

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία του Αγρινίου την υπόθεση κακοποίησης μιας 15χρονης που βρήκε το θάρρος να πάει στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους γονείς της από την ηλικία των 8 ετών. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανήλικη προσέφυγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι η μητέρα της φέρεται να την προωθούσε σε άνδρες της ευρύτερης περιοχής, αποκομίζοντας χρηματικά ποσά. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κατονομαστεί περίπου 15 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι δύο γονείς της.

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Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της ιατρικής εξέτασης της 15χρονης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διαπιστώθηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της ανήλικης ενώ δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εξακριβωθεί η εμπλοκή κάθε προσώπου. Σύμφωνα με το agriniopress το κορίτσι το οποίο έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς παρουσία παιδοψυχολόγου, έδωσε τα στοιχεία 10 συγχωριανών της, οι οποίοι πλήρωναν για να έρθουν σε επαφή μαζί της. Η μητέρα της ανήλικης, είναι σε διάσταση με τον σύζυγο της και βιολογικό πατέρα του ανήλικου κοριτσιού. Oι αστυνομικοί σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος της μητέρας για μαστροπεία και άλλα αδικήματα, ενώ στα έγγραφα θα αναφέρονται και τα ονόματα που το θύμα υπέδειξε στους αστυνομικούς οι οποίοι πλήρωναν για λίγη ώρα συντροφιάς.

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