Η αστυνομία έκανε έφοδο σε καταστήματα παράνομου τζόγου στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΔΑΟΕ.

Σε συλλήψεις 5 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που εντόπισαν «καταστήματα βιτρίνα» που λειτουργούσαν ως λέσχες παράνομου τζόγου σε περιοχές της Αθήνας.

Από τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά επτά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε τρία από αυτά διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ ακόμη, σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων καθώς.

Λέσχες με «φρουτάκια» στην Αττική

Σε κατάστημα στην περιοχή του Περιστερίου διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών τύπου «φρουτάκια» σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο σε αυτό, είχαν ληφθεί μέτρα για την καθυστέρηση και παρεμπόδιση των ελέγχων της αστυνομίας.

Το βίντεο από την επιχείρηση καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί εισβάλλουν στους χώρους και ξεκινούν τους ελέγχους.

{https://www.youtube.com/shorts/nPqRtntJjn8}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο κατάστημα στο Πολύγωνο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία μηχανήματα τύπου «φρουτάκια», τα οποία λειτουργούσαν χωρίς τη νόμιμη άδεια. Τέλος, σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκατασταθεί εξωτερικά του καταστήματος 3 κάμερες επιτήρησης χώρων, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στους χώρους των καταστημάτων αποτυπώνεται και στα κατασχεθέντα: 7 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών (servers),34 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οκταθέσια ατμοσφαιρική ρουλέτα, 3 παιγνιομηχανήματα τύπου «φρουτάκια», 15 κάμερες επιτήρησης, ασύρματο τηλεχειριστήριο απενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών,καταγραφικό, 6 οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και το ποσό των 3.000 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ από την αστυνομία αναζητούνται δύο ακόμη εμπλεκόμενοι.